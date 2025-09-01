Colombia

Masacre en La Guajira: ofrecen $500 millones por alias Naín, presunto responsable del crimen

Cuatro personas fueron asesinadas en una fiesta. El señalado de la masacre en Dibulla, sería presunto negociador de paz

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Presunto negociador de paz es
Presunto negociador de paz es señalado de participar en múltiple crimen que enluta a La Guajira - crédito Ernesto Guzmán Jr./ EFE

Una masacre en el corregimiento de Punta de Los Remedios, en jurisdicción de Dibulla (La Guajira), dejó a cuatro personas muertas y dos heridas la tarde del domingo 31 de agosto, cuando varios hombres armados ingresaron a una celebración y dispararon contra los asistentes.

Las víctimas, identificadas como Gamalier de Jesús Contreras, de 53 años; Iván David Gutiérrez Vergara, de 28; Joenne José Castrillo, de 37; y Ubencio Antonio Redondo, de 70, murieron en el lugar, mientras los responsables escaparon por la Troncal del Caribe.

Autoridades manejan como principal hipótesis la participación de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, bajo el liderazgo de alias Naín, un conocido cabecilla de este grupo criminal.

Este crimen ocurrió un día después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezara en Riohacha, junto a la cúpula militar y de Policía, un consejo de seguridad en el que se anunció la entrega de hasta 500 millones de pesos de recompensa por datos que permitan la detención de cabecillas de organizaciones delictivas activas en La Guajira.

La tranquilidad de La Punta,
La tranquilidad de La Punta, corregimiento de Dibulla en La Guajira, fue interrumpida por una masacre que dejó a varios heridos - crédito @luchovoltios/X

Durante ese encuentro, las autoridades habían manifestado planes de fortalecer la presencia estatal y la capacidad de respuesta ante hechos violentos en la región.

Detalles sobre el crimen

Imágenes que circularon en redes sociales mostraron personas tendidas en el suelo y escenas de angustia tras lo ocurrido en La Punta de Los Remedios, un corregimiento de Dibulla, en el departamento de La Guajira.

Hombres armados irrumpieron en una reunión social el domingo 31 de agosto de 2025 y abrieron fuego sin previo aviso, generando conmoción entre los habitantes y un llamado de urgencia a las autoridades nacionales para reforzar la seguridad en la zona.

La acción, según reportes preliminares, tuvo lugar mientras vecinos y familias compartían en una fiesta local, cuando sujetos desconocidos ingresaron y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes. Testigos relataron que el suceso se dio de manera repentina, sin que hubiera tiempo para reaccionar. “Todo ocurrió muy rápido”, afirmaron residentes tras la difusión de imágenes en redes sociales que dieron cuenta del alcance de la tragedia.

Alias Naín o Narco Influencer
Alias Naín o Narco Influencer es uno de los sujetos más buscados en el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional

Las autoridades locales y la población expresaron su preocupación ante la reiterada presencia de grupos armados ilegales en la región, acentuando el llamado a fortalecer los esquemas de seguridad.

El área ha sido foco de disputas y acciones violentas perpetradas tanto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como por disidencias de las Farc, situación que mantiene en alerta a las comunidades rurales y urbanas.

Gobierno Petro suspendió orden de captura contra alias Naín, uno de los más buscados en La Guajira

La resolución 091 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro en abril del presente año, marcó un nuevo paso en el proceso de diálogo oficial con el grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), al ordenar la suspensión de las órdenes de captura para siete de sus principales integrantes.

El documento, conocido por Semana, instruye: “Por intermedio de la Consejería Comisionada de Paz, comunicar la presente resolución a las autoridades correspondientes para lo de su competencia, en el marco de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la Ley 2272 de 2022, para la suspensión de las órdenes de captura a que haya lugar, durante el término de la vigencia del reconocimiento como miembros representantes”.

- crédito Presidencia/Policía Nacional
- crédito Presidencia/Policía Nacional

El texto oficial delimita que el reconocimiento especial de estos delegados permanecerá activo mientras esté vigente la Resolución 300 del 1 de agosto de 2024, la cual autorizó la instalación del Espacio de Conversación Sociojuridico. En palabras del mismo acto, la intención consiste en habilitar a estos miembros para participar de conversaciones con el Estado, abordar la posible transición hacia la legalidad y definir términos de sometimiento bajo la justicia colombiana.

Dentro del grupo de beneficiarios se encuentra el conocido Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o el Narco Influencer, quien ha sido identificado como una de las figuras más buscadas en La Guajira, al punto que sobre él pesaba una recompensa de cien millones de pesos por información sobre su paradero.

