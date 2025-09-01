Colombia

Más de 21.000 colombianos han sido privados de la libertad en el exterior en la última década

El consolidado indica que España es el país con mayor número de ciudadanos colombianos detenidos, con 4.169 registros

Juan Romero

Por Juan Romero

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de colombianos que han enfrentado procesos judiciales fuera del país, entre 2014 y 2025, asciende a 21.352 personas. Se trata de un panorama complejo que involucra a connacionales en distintos continentes y por una diversidad de delitos.

El consolidado indica que España es el país con mayor número de ciudadanos colombianos detenidos, con 4.169 registros, de acuerdo con información obtenida por W Radio. A este le siguen Estados Unidos, con 3.759 casos, y Panamá, con 2.194, concentrando entre los tres casi la mitad de la totalidad de los reportes. En Latinoamérica también destacan Venezuela, con 1.951 colombianos privados de la libertad; Ecuador, con 1.945; Chile, con 1.404; y Perú, con 969.

En Europa, después de España, Francia registra 71 detenciones y Alemania 60. Por contraste, países como Noruega e Indonesia solo han reportado un caso cada uno, lo que los sitúa en la base de la estadística.

La situación jurídica de los connacionales presenta matices diversos. Según los datos recopilados, 10.253 personas ya recibieron condena, mientras que 7.930 permanecen en etapa de investigación y 1.937 se encuentran en juicio. Adicionalmente, 602 colombianos están en espera de deportación.

Respecto a los delitos cometidos, el tráfico de estupefacientes aparece como la principal causa, con 10.709 procesos asociados. Otros hechos que motivaron detenciones corresponden a robo y hurto (2.965), homicidio o tentativa de homicidio (1.130) y delitos de carácter sexual (809). También figuran casos por fraude, estafa, lavado de activos, violencia intrafamiliar y terrorismo, aunque en menor proporción.

El panorama general refleja que América y Europa son los escenarios con mayor concentración de procesos judiciales contra ciudadanos colombianos. Las cifras ponen de relieve la magnitud del fenómeno migratorio y las dificultades que enfrentan miles de connacionales en sistemas judiciales extranjeros.

