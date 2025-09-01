Fan de Shakira, que ha asistido a 23 de sus conciertos en su actual gira, contó cómo se financia: “No soy millonario”

Esaú López, el fan que Shakira saludó desde la tarima del GNP Seguros en Ciudad de México reveló que desea completar su concierto 32 de la gira 'Las mujeres ya no lloran' - crédito @shakira/Instagram

En el estadio GNP Seguros, de Ciudad de México, ante más de 65.000 asistentes, Shakira interrumpió su espectáculo para reconocer públicamente a Esaú López, un seguidor mexicano que la ha acompañado en 23 conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El momento, documentado en exclusiva por Infobae Colombia, marcó un hito en la relación entre la superestrella colombiana y uno de sus fanáticos más devotos, quien no pudo ocultar la sorpresa y la alegría al escuchar su nombre en boca de la artista.

Esaú López habló con Infobae Colombia acerca de su experiencia asistiendo al concierto número 23 de Shakira en el que la estrella barranquillera le agradeció su apoyo en vivo y luego en redes sociales - crédito @esau_lopez_17/Instagram

López, originario de León, Guanajuato, ha dedicado casi dos décadas a seguir la carrera de Shakira. Su travesía comenzó en 2007, cuando, con apenas 16 años, recibió como regalo de cumpleaños una entrada para el concierto de la cantante en Querétaro.

Aquel primer encuentro requirió sortear obstáculos: tras rendir un examen de filosofía, López tomó un autobús de tres horas para llegar al evento, perdiéndose solo la primera canción. Desde entonces, la pasión por la música y la figura de Shakira se convirtió en un motor vital, alimentado por la emoción de cada nuevo lanzamiento y la participación activa en comunidades de fans en internet, mucho antes de la era de las redes sociales.

La devoción de López se ha traducido en una presencia constante en los principales tours de la cantante. Tras su debut en el Oral Fixation Tour, asistió a los conciertos de Sale el Sol en 2011 y a las cuatro fechas mexicanas de El Dorado World Tour en 2018. En Monterrey, durante esa gira, vivió uno de sus momentos más memorables: Shakira se detuvo a saludarlo durante la interpretación de Hip Don’t Lie, un gesto que López recuerda como un privilegio único. “Con nadie se detenía, solo rozaba los dedos de los demás, pero conmigo se quedó”, relató a Infobae Colombia.

Esaú López, el fan que Shakira saludó desde la tarima del GNP Seguros en Ciudad de México reveló cómo nació su amor por 'la Loba' - crédito Cortesía Esaú López

El compromiso de López con la actual gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha alcanzado dimensiones extraordinarias. Inicialmente, se propuso asistir a todas las fechas mexicanas, sin prever que la agenda se ampliaría a 28 conciertos en el país. Para cumplir su objetivo, López participó en concursos como “Camina con la Loba”, donde resultó ganador en nueve ocasiones, y adquirió entradas para las zonas más accesibles, aunque en varias oportunidades logró ubicaciones privilegiadas gracias a su perseverancia.

“Me propuse participar en todos los concursos, en alguno tenía que ganar”, explicó.

Detrás de esta hazaña se esconden sacrificios personales y económicos considerables. López invirtió todos sus ahorros en la gira, recurrió a tarjetas de crédito hasta el límite y optó por hospedajes modestos, incluso en condiciones poco seguras. Su alimentación se redujo a lo esencial, llegando a subsistir con una lata de atún diaria.

“La gente piensa que soy rico, pero la realidad es que soy humilde. Todo ha sido un sacrificio”, confesó a Infobae Colombia. Los vuelos, en su mayoría, los cubrió con puntos acumulados, y cada gasto fue calculado para no perderse ninguna presentación.

Esaú López no se conforma con haber ido a 23 conciertos de la gira 'Las mujeres ya no lloran' de Shakira, afirmó que asistirá a más, razón por la que renunció a su trabajo - crédito @esau_lopez_17/Instagram

La relación entre López y Shakira ha ido más allá de la distancia entre artista y público. En marzo de 2025, durante un encuentro “meet and greet”, la cantante lo reconoció por su nombre y se mostró sorprendida por la cantidad de conciertos a los que había asistido.

“¿Vas a venir a los 11?”, preguntó Shakira, a lo que López respondió afirmativamente. La artista, conmovida, instruyó a su asistente para que él la acompañara al frente del escenario durante la dinámica “Camina con la Loba”. En ese momento, López le compartió que su canción favorita era “Don’t Bother”, tema que la propia Shakira le autografió.

La interacción se intensificó cuando, dos días después, la cantante volvió a recordar su nombre en pleno ensayo, un detalle que López considera mágico. Además, intentó entregarle un peluche hecho a mano, aunque finalmente lo dejó en manos del staff con la esperanza de que llegara a su destinataria.

La artista también compartió y etiquetó una foto de López en sus redes sociales, un gesto inusual que el fanático valoró profundamente: “Regularmente etiquetan a influencers, pero el hecho de que me etiquetara a mí, que no soy famoso, fue muy lindo”, expresó el fan a Infobae Colombia.

No es la primera vez que Shakira saludo a Esaú López en uno de conciertos, ya que, durante la primera etapa de 'Las mujeres ya no lloran' su fan mexicano tuvo contacto con ella cuando le firmó el brazo - crédito @shakira y @esau_lopez_17/Instagram

El reconocimiento público en el Estadio GNP Seguros representó la culminación de años de dedicación. Durante el concierto, Shakira leyó en voz alta el letrero de López y lo mencionó ante la multitud: “Esaú, Esaú. Gracias. Ya te debes saber mis coreografías mejor que yo. Esas son las cosas que me inspiran”, expresó la cantante.

El propio López, visiblemente emocionado, compartió el momento en sus redes sociales y agradeció tanto a la artista como a su equipo por las “Shakibendiciones” recibidas a lo largo de su vida.

En sus testimonios, López ha subrayado el papel fundamental que la música de Shakira ha tenido en su historia personal. “Nunca imaginé que tendría tantas sorpresas. Has estado presente en mi vida con tu música, tu ideología, tus letras, tus valores”, escribió en Instagram tras el concierto. El fanático también expresó su temor a que algún día la artista lo olvide, pero celebró el hecho de que ella recordara su nombre meses después de su primer encuentro.

La reacción de Shakira y su equipo ha sido de gratitud y reconocimiento. La cantante no solo mencionó a López en el escenario, sino que también le dedicó palabras de aliento.

“Son ustedes los que me inspiran. Gracias por la magia”, afirmó ante el público, según Infobae Colombia. El staff de la artista también ha facilitado, en la medida de lo posible, los acercamientos entre ambos, aunque no todos los detalles han llegado a destino.

De cara al futuro, López planea asistir a siete conciertos más, con la meta de alcanzar entre 30 y 32 presentaciones de Shakira en su vida. Sin embargo, la realidad económica y laboral se impone tras la gira. La pasión por la música, aunque invaluable, ha dejado una huella tangible en su día a día.