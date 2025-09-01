Estos son algunos memes que dejó la llegada del popular ‘jingle’: “Desde septiembre se siente que viene diciembre”

Una de las temporadas más esperadas del año está a punto de llegar, y se trata de la época de diciembre en la que millones de colombianos se dan cita con amigos y familias para disfrutar de una buena natilla, buñuelos y rezar las novenas para cerrar otro año más.

Sin embargo, esta fecha se anuncia formalmente —para muchos— con la reproducción del jingle de la emisora Olímpica Estéreo que a las 12:00 a. m. reprodujeron una vez más la popular frase: “Desde septiembre, se siente que viene diciembre”.

Esta popular cuña da la bienvenida a las festividades de fin de año que están próximas a llegar y que para muchos, los meses que terminan en -bre como septiembre, octubre, noviembre y diciembre por lo que los memes fueron parte importante de este anuncio.