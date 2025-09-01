Equipo de Daniel Quintero denunció a director de la Ungrd, Carlos Carrillo, por presunta participación en política: “Aprovecha para mentir”

El exalcalde de Medellín y el director de la Ungrd se han enviado “pullas” en redes sociales y medios de comunicación - crédito Colprensa

No cesa la pelea entre el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, y el precandidato presidencial Daniel Quintero, después de que se conociera el nuevo proceso que enfrentará el funcionario ante la Procuraduría General de la Nación.

Según informó en la mañana del lunes 1 de septiembre el jefe de debate del precandidato, Juan David Duque, ante el ente de control fue interpuesta una denuncia en contra de Carrillo por, presuntamente, participar en política a pesar de su impedimento como servidor público.

A través de su cuenta de X, Duque aseguró que el director de la Ungrd estaría aprovechando su aparición en medios de comunicación para desprestigiar al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, además de atentar contra la imagen de Quintero.

“He denunciado a Carlos Carrillo director de la UNGRD por participación en política. Carrillo permite y participa en entrevistas donde mienten descaradamente sobre Gobierno de Gustavo Petro y aprovecha para mentir sobre Daniel Quintero”, señaló Duque.