Colombia

Bogotá se prepara para la Carrera de la Mujer 2025: presentan una nueva distancia y medidas de seguridad

El evento ya llegó a su edición número 18 y busca superar las 15.000 que reunió en su versión 2024

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

En 2024, el evento reunió
En 2024, el evento reunió 15.000 mujeres - crédito Alcaldía de Bogotá

La Carrera de la Mujer 2025 está lista para marcar un nuevo hito en el deporte y la sociedad colombiana. El domingo 7 de septiembre, Bogotá será el epicentro de la edición número 18 de este icónico evento, con la participación de miles de corredoras que celebran la fuerza, el empoderamiento y la unión femenina. Este año, la competencia muestra avances significativos con la inclusión de una nueva distancia de 15 kilómetros y un reforzado esquema de seguridad y movilidad pensado especialmente para las atletas.

Según el director del evento, Juan Carlos González, año tras año se adapta a las necesidades de las mujeres y sus retos, por lo que en 2025 es la distancia de 15 kilómetros, una alternativa intermedia entre la habitual 10K y la exigente media maratón de 21K.

De acuerdo con la organización, esta nueva categoría responde a solicitudes constantes de las participantes, quienes encuentran en el 15K un peldaño idóneo para progresar en sus carreras y asumir desafíos mayores sin la presión que implica dar el salto directo a la media maratón.

El Parque Metropolitano Simón Bolívar servirá como epicentro del evento, congregando a más de 98% de la capacidad de inscripciones prevista, por lo que desde las 6:30 a. m., miles de mujeres estarán listas para recorrer Bogotá en una de las cuatro distancias establecidas, lo que evidencia un compromiso de la organización con la inclusión y la accesibilidad.

Así serán las medidas de seguridad de la jornada

Por otro lado, la seguridad y el bienestar de las participantes han sido elevados este año al máximo nivel. El equipo organizador prepara un robusto despliegue de profesionales de la salud, con 150 especialistas dispuestos a cuidar cada aspecto médico, puestos de atención cada dos o tres kilómetros, brigadas especiales instaladas en la meta y ambulancias listas para intervenir ante cualquier eventualidad.

El evento llega a su
El evento llega a su edición 18 - crédito @CarlosFGalan/X

En la misma línea, la dimensión preventiva se complementa con la presencia de la Policía Nacional, que asignó alrededor de 700 uniformados para acompañar la carrera. Entre ellos destaca la Patrulla Púrpura, símbolo de la protección de la mujer y que este año tendrá el honor de entregar las medallas a las mujeres que culminen la distancia para la que se inscribieron, en un gesto cargado de reconocimiento y respeto.

La presencia de las uniformadas tiene como fin crear una red de respaldo a las mujeres y al evento mismo con el fin de priorizar el bienestar físico y emocional de las corredoras, lo que minimiza los riesgos y fortalece la atención a posibles alteraciones del orden público que se puedan registrar.

El evento contempla cierres viales
El evento contempla cierres viales - crédito Secretaría de Movilidad

Sin embargo, las autoridades y la organización han tomado medidas preventivas y diseñaron cierres temporales y desvíos en zonas como La Esmeralda, Galerías, la NQS, y la calle 92, desde las 6:30 a. m. hasta las 10:00 a. m. con el objetivo de que el evento concluya antes de las 11:00 a. m., permitiendo la reapertura rápida de vías y minimizando el impacto en el tráfico dominical, por lo que se extendió un llamado a la ciudadanía para colaborar con paciencia y comprensión ante posibles demoras, recordando que la causa trasciende al deporte para abrazar valores de inclusión, respeto y superación femenina.

Asimismo, el director del evento precisó que se habilitaran vías alternas para mitigar el impacto de los cierres en las calles de la ciudad y, de igual manera, evitar que personas ajenas al desarrollo de la carrera se vean afectadas por el desarrollo de la misma.

Los cierres viales tendrán lugar
Los cierres viales tendrán lugar la mañana del 7 de septiembre - créditos Alcaldía de Bogotá / Colprensa

Según registros de la organización, la versión anterior reunió a más de 15.000 participantes y esta cifra podría superarse debido a la nueva distancia ofrecida, dado que la trayectoria del evento permite a sus organizadores cada año abrir una plataforma para la promoción de derechos, autocuidado y empoderamiento. Iniciativas en paralelo como campañas de salud, charlas sobre prevención de violencia y espacios de integración familiar suelen acompañar la jornada.

