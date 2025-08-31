Colombia

Ya están abiertas las votaciones en ‘Miss Universe Colombia, el reality’: este es el paso a paso para elegir a su favorita

29 candidatas quedaron en competencia luego de que el jurado del concurso de belleza del Canal RCN hiciera un filtro en el primer capítulo: ahora es el turno del público que será el cuarto jurado en la elección de la representante del país al próximo Miss Universo en Tailandia

Danny Barros

Por Danny Barros

Miss Universe Colombia abre votaciones
Miss Universe Colombia abre votaciones en línea para elegir a la próxima reina que representará al país en Tailandia - crédito Cortesía Canal RCN

El público colombiano ya puede influir directamente en la elección de la próxima Miss Universe Colombia, gracias a la apertura de las votaciones en línea para el reality que definirá a la representante nacional en el certamen internacional de 2025.

Por primera vez, la audiencia asume el rol de cuarto jurado, con la posibilidad de votar por su candidata favorita hasta el 28 de septiembre, lo que otorga a la participación ciudadana un peso inédito en el resultado final.

El proceso de votación es sencillo y accesible para todos los interesados. Los usuarios deben ingresar al sitio oficial del concurso, seleccionar la opción de votaciones, registrarse o iniciar sesión en su cuenta y elegir a la candidata de su preferencia.

Tras el primer capítulo de
Tras el primer capítulo de 'Miss Universe Colombia, el reality' solo 29 aspirantes avanzaron a la siguiente recta - crédito Cortesía Canal RCN

Cada persona puede emitir un voto cada cuatro horas, lo que permite apoyar de manera constante a la aspirante que consideren más apta para representar al país. Este mecanismo estará disponible hasta la fecha límite establecida, lo que brinda varias oportunidades para incidir en la competencia.

La decisión de otorgar al público el papel de “cuarto jurado” fue anunciada por la presentadora Claudia Bahamón durante el primer episodio del reality. Esta medida busca democratizar el proceso y reconocer la importancia de la opinión ciudadana en la selección de la representante nacional. El voto popular se suma a la evaluación del jurado conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar, quienes ya participaron en la primera prueba de selección.

En la edición actual del certamen, 29 candidatas oficiales compiten por la corona, representando a 28 departamentos y a Bogotá. Entre las aspirantes se encuentran:

Rebeca Castillo (Amazonas), Vanessa Pulgarín (Antioquia), Adriana Hernández (Arauca), Marvelis Watson (San Andrés, Providencia y Santa Catalina), Nayla Piña (Atlántico), Mariana Morales (Bogotá), Clara Cortés (Bolívar), Mabell Sánchez (Boyacá), Loaiza Zamora (Caldas), Cindy Vásquez (Caquetá), Marlyn Dinas (Cauca), Marcela Brand (Cesar), Dayana Ángulo (Casanare), Yorladis Gutiérrez (Chocó), Lizeth Cueter (Córdoba), Isabella Córdoba (Cundinamarca), Adriana Lucía Risco (Huila), Sofía Donado (Magdalena), Eilan Jusis Sosa (La Guajira), Ana Tavera (Meta), Cavylla Valencia (Nariño), Natalia Bayona (Norte de Santander), Brenda Bedota (Putumayo), Michel González (Quindío), Ángela Arcila (Risaralda), Gloria Mutis (Santander), Ariana Alfaro (Sucre), Eliana Duque (Valle del Cauca) y Carolina Hernández (Tolima).

Solo 29 candidatas quedaron seleccionadas
Solo 29 candidatas quedaron seleccionadas por el jurado de ‘Miss Universe Colombia, el reality’ para que le público vote por ellas - crédito Cortesía Canal RCN

Estos departamentos se quedaron sin candidata en el ‘Miss Universe Colombia 2025′

No todos los departamentos lograron asegurar una representante en esta edición. Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada quedaron fuera del concurso debido a la ausencia de candidatas inscritas, según explicó Bahamón. Por otro lado, Amazonas, Putumayo y Arauca solo recibieron una postulación cada uno, lo que permitió que sus representantes fueran confirmadas automáticamente como candidatas oficiales, sin necesidad de competir en la primera ronda de selección.

No todos los departamentos lograron
No todos los departamentos lograron tener representante en ‘Miss Universe Colombia, el reality’ - crédito Cortesía Canal RCN

El certamen de este año refleja cambios significativos en sus reglas, alineándose con las transformaciones recientes de Miss Universe a nivel internacional. Ahora, pueden participar mujeres de hasta 39 años, madres y mujeres transgénero, lo que amplía la diversidad de perfiles y experiencias presentes en la competencia. Las historias personales de las candidatas destacan la fortaleza, autenticidad y pluralidad que caracterizan a la sociedad colombiana, y subrayan que la belleza trasciende los estándares tradicionales.

La transmisión del reality Miss Universe Colombia se realiza los sábados y domingos a las 8:00 p. m. por el Canal RCN y a través de la aplicación oficial. En cada episodio, las concursantes enfrentan diferentes pruebas que ponen a prueba sus habilidades y capacidades, mientras el público y el jurado observan su desempeño.

La ganadora de este proceso tendrá la responsabilidad de representar a Colombia en el certamen internacional de Miss Universe, que se celebrará en noviembre de 2025 en Tailandia. Este evento reunirá a delegaciones de todo el mundo y ofrecerá a la representante colombiana la oportunidad de mostrar la diversidad y el talento del país en un escenario global.

La posibilidad de votar cada cuatro horas hasta el 28 de septiembre convierte la participación ciudadana en un elemento clave para definir quién llevará la banda nacional en el certamen internacional.

