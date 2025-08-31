Colombia

Ivy Queen habló del fallido proyecto de juntarse con Karol G, Fariana, Natti Natasha y otras figuras latinas: “Con muchas de esas no hay relación”

La”Caballota” relató en una reciente entrevista lo que hubo detrás de una fallida colaboración con varias referentes femeninas, incluida la “Bichota”

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

La puertorriqueña contó que una de las participantes se encargó de entorpecer el proyecto, motivo por el que nunca se lanzó comercialmente - crédito Maiky Backstage

En 2022 trascendió la noticia de que se podría producir una de las colaboraciones más ambiciosas en la historia del reguetón. Rompiendo la costumbre de que estas se producen mayoritariamente entre hombres, el empresario puertorriqueño Raphi Pina (fundador de Pina Records y esposo de la cantante domincana Natti Natasha) propuso, a través de la cuenta oficial de Instagram de su casa productora, la unión musical de las “duras” del género urbano.

“Está chevere la tiradera y toda esa promo que en su momento nos funcionó. Ahora, poderoso sería este 2022 juntar a estas 4 Reinas, ¿sí o no? Así que, productores manden sus ideas, a ver si este logro se cumple”, expresó el empresario, mencionado directamente a Ivy Queen, Karol G, Becky G, Natti Natasha, Rosalía, Kim Loaiza, Nicki Nicole, Natht Peluso, Anitta, María Becerra, Cazzu, y Fariana (entonces todavía conocida como Farina) como posibles participantes.

Raphy Pina sugirió un ambicioso
Raphy Pina sugirió un ambicioso junte de figuras femeninas del género urbano, provocando la reacción de Ivy Queen, en 2022, que se atribuyó la idea de años antes - crédito @pinarecords1/Instagram

El anuncio generó expectativa en los seguidores de la cuenta, pero también generó una polémica cuando la “Caballota” respondió con aspereza al ofrecimiento, dando a entender que esa idea la tuvo ella años atrás, y aprovechando para pedirle que permitiera la publicación de una colaboración que hizo con Natti Natasha tiempo atrás y que seguía pendiente de publicarse.

"Qué bueno que estás en esa mentalidad, la misma que tuve hace tres años, y aún cargo la grabación. Entonces aprovecho que estás en esa mentalidad para pedirte el release de tu artista para poder sacar mi canción. ¡Y, solamente, me faltaría una más por firmar el release! Qué bueno que quieras apoyar la unión que llevo yo abogando por mucho tiempo. Compartir, no competir”, expresó la puertorriqueña con cierta ironía.

Ivy Queen replicó a Pina,
Ivy Queen replicó a Pina, acusándolo de impedir el estreno de una colaboración grabada con Natti Natasha - crédito @pinarecords1/Instagram

Pina no tardó en responder, afirmando que Natti Natasha no trabajaba con él en la época en que grabaron la canción, considerando que no era su responsabilidad el retraso de dicho estreno.

Tres años después, Ivy Queen pasó por el pódcast Maiky Backstage y contó detalles de la ambiciosa colaboración que concibió años antes de que Raphi Pina lo sugiriera, sorprendiendo con los motivos por los que este junte no pudo concretarse.

El tema se abordó cuando la “Caballota” expresó su insatisfacción con el modo en que se priorizaba el dinero por encima de que la colaboración fuese efectiva en el proceso creativo, como sucedía en los inicios de su carrera.

“Ahí era crear sin hablar de por ciento, sin decir que ‘yo escribí esta barra, son tantos’. Es por eso que no hay códigos, cabrón, porque están pendientes en el cuánto por ciento te vas a ganar. Yo vengo del tiempo que: Eso suena cabrón, ¿pero y si le ponemos esto? No, cabrón, ¿y si bajas con esto?“, afirmó.

La puertorriqueña ejemplicó esa situación con la mencionada colaboración con otras figuras del urbano, y remarcó que el concepto se vio truncado por una de las participantes.

“Yo hice una canción con mujeres, cuando las mujeres no estaban en ese formato y las junté todas. A mí me brincaron el concepto, me pararon el proyecto. Los release no me los firmaron, porque una batata de las que estaba incluida se encargó de fermentar el odio y decir: ‘No le firmen ese release a Ivy. Esa canción no sale’. “Yo tengo un junte de nenas, pero no lo puedo sacar”, afirmó. ¿y me puedes decir, ya que diste al principio de la entrevista?

Ivy Queen contó la historia
Ivy Queen contó la historia que hubo detrás de una fallida colaboración que incluyó a las colombianas Karol G y Fariana, y detalló los roles que tuvo cada una de las participantes - crédito @ivyqueendiva/Instagram y Karol G/YouTube

Ivy contó que entre las involucradas en esta colaboración estaban justamente, Karol G, Farina, y Natti Natasha. “Me faltaba entrar a Cazzu”, recordó, describiendo la pista como “un reguetón comercial espectacular”.

En cuanto a la repartición de los roles en la pista, la “Caballota” explicó: “Los coros yo las turné por quienes yo sabía que podían cantar bien. Tenía a Natti en un par de coros y a Karol en un par de coros. En los chanteos tenía a Farina”.

El proyecto era tan ambicioso, que según Ivy “Tenía hasta pietaje de cuando iban llegando al estudio, brother. Iba a ser flow documental. Claro, porque yo quería que vieran cómo cada cual llegaba, cómo era nuestra relación”. Para cerrar, Ivy señaló que “hoy día ya con muchas de esas no hay relación, porque en este negocio se perdió la ética”.

