“Estoy casada”: Katiuska reveló en el ‘Desafío 2025’ que contrajo matrimonio con su pareja de hace ocho años

Una confesión inesperada alteró la dinámica de Desafío Siglo XXI cuando Katiuska, una de las participantes más reconocidas del reality, reveló ante cámaras que está casada desde enero de 2024.

La pesista barranquillera, de 25 años, sorprendió tanto a sus compañeros como a los televidentes al compartir que había mantenido en secreto su matrimonio durante meses, incluso para parte de su familia, que se enteró del enlace al ver la transmisión.

La noticia generó reacciones inmediatas dentro y fuera del programa, situando en primer plano la decisión de la deportista de resguardar su vida privada pese a la exposición mediática que implica su participación en el popular reality show.

Durante el capítulo 40 del programa, Katiuska relató cómo se desarrolló el día de su boda civil: “Yo me casé el 13 de enero de 2024 (…). A los tres días nos casamos, me fue a buscar después del trabajo; o sea, en su hora de almuerzo del trabajo y yo acababa de salir del trabajo con el uniforme y así fuimos y nos casamos”.

La espontaneidad de la ceremonia, realizada sin grandes preparativos, reflejó la naturaleza reservada de la pareja. La deportista explicó que la decisión de formalizar la relación llegó tras casi diez años de noviazgo, un periodo marcado por altibajos y varias separaciones. “Yo soy casada legalmente, pero estoy en una relación complicada”, confesó, añadiendo con humor: “Yo vivo sola, pero él duerme conmigo todos los días”.

La reacción de su entorno más cercano no se hizo esperar. Aunque la madre de Katiuska conocía a su esposo, la mayoría de sus allegados desconocía la noticia hasta la emisión del programa. La pareja, según la propia participante, ha atravesado momentos difíciles, pero ha optado por darse nuevas oportunidades para fortalecer su vínculo. La revelación no solo impactó a los integrantes del reality, sino que generó sorpresa entre quienes forman parte de la vida cotidiana de la deportista.

Katiuska profundizó en los motivos que la llevaron a mantener su matrimonio en secreto. A lo largo de su trayectoria, ha preferido separar su vida amorosa del escrutinio público. Sus redes sociales, centradas en su labor como entrenadora personal y en su preparación deportiva en Barranquilla, no ofrecen pistas sobre su pareja ni sobre el enlace. La joven subrayó su preferencia por la privacidad y la importancia de proteger ciertos aspectos de su vida de la exposición mediática.

En el contexto de Desafío 2025, Katiuska se ha consolidado como una de las figuras más fuertes y carismáticas del equipo Omega. Su liderazgo y capacidad física la han convertido en referente dentro de la competencia, mientras que su imagen pública se ha caracterizado por la discreción en lo personal y la determinación en lo profesional. Esta dualidad ha alimentado el interés de la audiencia, que sigue de cerca tanto su desempeño en las pruebas como los detalles de su vida fuera de cámaras.

Katiuska y Anthony Zambrano tuvieron una relación antes de su reencuentro en el ‘Desafío Siglo XXI’

El pasado sentimental de Katiuska también ha sido motivo de conversación entre los seguidores de la competencia de supervivencia, especialmente por su breve relación con Anthony Zambrano, atleta olímpico y excompañero en el programa.

Zambrano, en una charla con otros participantes, recordó: “Hace rato salí con Katiuska y cuando la vi aquí me sorprendí. La veía en el gimnasio, siempre nos mirábamos por redes”. Ambos coincidieron en que la relación duró apenas un par de meses y concluyó sin conflictos mayores.

Sobre este episodio, Katiuska fue clara al explicar su postura: “Con todo el respeto que Zambrano se merece, fue mi momento humilde. Por algo yo nunca lo mostré”. La deportista recalcó que, aunque Zambrano se comportó como un caballero, hubo actitudes que la llevaron a distanciarse:

“No tengo nada malo que decir de él porque se portó como un caballero conmigo; sin embargo, dejamos de salir porque vi cosas y actitudes que no me gustaron. Y yo soy así, dije: ‘acá no me meto’”. Estas declaraciones, transmitidas tanto en el reality como a través de la aplicación digital del programa, ofrecieron una visión directa sobre los motivos de la ruptura y la importancia que Katiuska otorga a la exclusividad y el respeto en sus relaciones.

La sinceridad con la que la participante abordó tanto su matrimonio como su historia con Zambrano no pasó desapercibida en redes sociales. El fragmento en el que expone sus límites personales y su visión sobre la fidelidad se viralizó rápidamente, generando debate entre seguidores y detractores.

La claridad de sus palabras y la firmeza al establecer sus propios valores convirtieron su testimonio en uno de los momentos más comentados de la temporada, reafirmando su capacidad para marcar tendencia dentro y fuera del programa.