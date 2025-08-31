Capturan a otro presunto implicado en el magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación reportó la captura en las últimas horas de Harold Daniel Barragán Ovalle en Bogotá, presunto integrante de la estructura criminal que participó en el atentado que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El procedimiento, encabezado de manera coordinada por miembros de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se realizó en la capital del país, sumando un nuevo avance en la investigación por uno de los homicidios que mayor repercusión ha tenido en la opinión pública nacional en los últimos meses.

De acuerdo con los datos oficiales, Barragán Ovalle habría estado implicado directamente tanto en la planeación como en la ejecución del ataque ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Según el informe entregado por la Fiscalía, el capturado no solo participó en la coordinación logística de la acción criminal, sino que también tuvo a su cargo la selección y el reclutamiento del adolescente que finalmente ejecutó el disparo mortal contra el senador, quien en ese momento se encontraba saliendo de una reunión social en una zona residencial de la localidad de Fontibón.

Capturado en Bogotá Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría participado en la planeación de la acción sicarial contra Miguel Uribe Turbay. - crédito Fiscalía

Las fuentes judiciales precisaron que Harold Daniel Barragán Ovalle, conocido con el alias de Harold, era considerado hombre de confianza de Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño. Este último fue detenido el pasado 5 de julio en la localidad de Engativá, también en el sector occidental de la ciudad. Alias Harold habría mantenido comunicación y coordinación continua con alias el Costeño durante las etapas de planeación y ejecución del atentado y, además, estaría implicado en la logística para el desplazamiento de otros miembros de la organización, como alias Gabriela, identificada por las autoridades como una de las principales fugadas hacia el Caquetá luego del crimen.

Con la captura de Barragán Ovalle, ya ascienden a siete los detenidos por el homicidio de Miguel Uribe Turbay, quien para el momento de los hechos era precandidato presidencial por el partido Centro Democrático. La víctima perdió la vida dos meses después de haber recibido el impacto de bala, producto de las complicaciones derivadas de la herida sufrida en el atentado, lo que agravó la conmoción política generada por el ataque.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá. El adolescente fue sancionado con 7 años en un Centro Especializado para Menores - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

La trayectoria criminal de Harold Daniel Barragán Ovalle se extiende por al menos una década, según establecieron las autoridades en el marco de la investigación. La Policía Nacional señaló que el detenido operaba en la localidad de Engativá, donde presuntamente se dedicaba al expendio de estupefacientes. Además, registra antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y estafa. Las labores de inteligencia permitieron establecer que Barragán sería también quien coordinó el lugar donde se escondió el Costeño antes de su captura.

El material de prueba recogido por los investigadores sostiene que Barragán Ovalle habría tenido pleno conocimiento del plan para atentar contra el senador desde los primeros momentos, permaneciendo involucrado hasta después de la ejecución, colaborando con la logística de escape de algunos de los principales responsables. Se le atribuye la utilización y reclutamiento del menor de edad que efectivamente disparó contra la víctima, una práctica que la Fiscalía advierte como especialmente grave dentro del marco delictivo.

El material de prueba recogido por los investigadores sostiene que Barragán Ovalle habría tenido pleno conocimiento del plan para atentar contra el senador desde los primeros momentos - Crédito REUTERS/Sergio Acero Yate

El proceso de judicialización continúa avanzando. En las próximas horas Barragán Ovalle será presentado ante un juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía buscará legalizar la captura y formular imputación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

La Fiscalía General de la Nación resaltó que la investigación sigue abierta y se encuentra en búsqueda de más integrantes de la estructura criminal que participó en el crimen. El órgano acusador insistió en la importancia de la colaboración ciudadana y reiteró el llamado a entregar información de manera anónima que facilite el esclarecimiento total de los hechos y la identificación plena de los responsables materiales e intelectuales detrás de la muerte de Miguel Uribe Turbay.