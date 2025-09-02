Colombia

Fiscalía imputó cargos a alias Harold, el séptimo capturado por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

La fiscal del caso determinó que es responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación y tráfico de armas de fuego

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Otro capturado por el magnicidio
Otro capturado por el magnicidio a Miguel Uribe. - crédito Fiscalía

El juzgado 61 de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao confirmó, sobre las 9:30 a. m. del 2 de septiembre de 2025, el inicio de la audiencia de imputación de cargos en contra de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, hombre que fue capturado el 31 de agosto por ser uno de los presuntos responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

La fiscal del caso, en medio de la imputación que realiza el ente acusatorio, determinó que alias Harold es responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación y tráfico de armas de fuego.

Lo anterior fue sustentado por la Fiscalía mencionando la vinculación del acusado con una organización criminal que afianza su actividad ilícita en Bogotá.

Así lo detalló la funcionaria: “De acuerdo con la evidencia con la que cuenta la Fiscalía, se tiene que usted, Harold Daniel Barragán Ovalle, ha sido parte activa de una organización criminal desde aproximadamente el año 2023, siendo su rol principal enfocado en la fabricación y tráfico de estupefacientes, así como la adquisición y comercialización de armas de fuego para la organización, además de la planificación y ejecución de varios delitos, entre ellos el homicidio”.

Se especificó el nombre de la organización, así como el nombre de algunos de sus miembros con mayor actividad:

“La organización criminal mencionada, conocida al interior de la misma estructura como “Plata” o “Plomo”, está compuesta por varios actores y su líder, eh, máximo es conocido como alias Mosco. Por debajo de él se encuentran varias personas como alias El Viejo, Elder Arteaga, Haro Lo-- usted, Harold Ovalle, William Fernando González, El Caleño, Katherine Martínez y otras personas aún, eh, pendientes por identificar (...) y agregó que “Cada uno de los integrantes de esta estructura cumple un rol determinado dentro de ella, respondiendo igualmente a otros integrantes conocidos como firmas, que tiene un nivel superior y a quien deben rendir cuentas de sus actividades delictivas y rentas ilícitas”.

La fiscal fue clara al detallar el rol que el capturado tenía al interior de la organización, confirmando su participación en el atentado Uribe Turbay.

“En el caso suyo, Harold Ovalle, su principal función ha sido la fabricación y comercialización de estupefacientes, la adquisición y tráfico de armas de fuego, la utilización de menores de edad en la comisión de conductas delictivas. Y dentro de ese mismo plan criminal de esta estructura, participó en el plan coordinado por Elder José Arteaga para asesinar al senador Miguel Uribe Turbay, quien en ese momento estaba en ejercicio de sus funciones como senador y era precandidato presidencial”.

Gracias al rol que cumplía alias Harold en la estructura, se puedo acceder al arma de fuego con la que fue ultimado el senador, y se dispuso de la disposición del sicario, menor de edad, que también haría aparte de la organización:

“Para llevar a cabo este crimen, se dispuso la utilización de un arma de fuego marca Glock, tipo pistola, de color negro, la cual fue modificada en sus características esenciales para causar mayor letalidad sin la autorización, sin el permiso de autoridad competente para su porte, utilizando medios motorizados para el transporte de la misma. Además, se dispuso el uso de un menor de edad para accionarla, menor de edad que usted conocía previamente y a quien este le llamaba su firma, mote utilizado para denotar su rango superior respecto de las actividades criminales del menor infractor”.

Finalmente, la fiscal confirmó que el delito fue cometido bajo la promesa de una remuneración económica, que no se pudo dar, ya que el menor responsable de dispararle al funcionario fue capturado minutos después del hecho a algunas cuadras del parque El Golfito, lugar donde se estaba llevando a cabo el mitign con la comunidad.

