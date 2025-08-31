A recoger agua: barrios de siete localidades de Bogotá no tendrán servicio por 27 horas del 1 al 5 de septiembre

Las labores buscan asegurar el suministro continuo y evitar daños mayores en tuberías y accesorios, lo que implicará cortes temporales en varias localidades - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) llevará a cabo entre el 1 y el 5 de septiembre de 2025 una serie de trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en diferentes zonas de la ciudad, según informó la entidad.

Las labores tienen como objetivo asegurar el suministro continuo y evitar afectaciones mayores derivadas de daños en tuberías y accesorios, lo que implicará suspensiones temporales del servicio en diversas localidades de la ciudad.

La empresa precisó que los trabajos incluyen empates de redes, cambios de hidrantes y válvulas, reemplazo de medidores y labores de estanqueidad. Las suspensiones afectarán barrios de las localidades de Puente Aranda, Engativá, Suba, Fontibón, Usme, Kennedy y Chapinero, de acuerdo con el cronograma publicado por la Eaab.

Cronograma de cortes y zonas afectadas

Los trabajos incluyen empates de redes, cambios de hidrantes y válvulas, reemplazo de medidores y labores de estanqueidad en Puente Aranda, Engativá, Suba, Fontibón, Usme, Kennedy y Chapinero - crédito Colprensa

El lunes 1 de septiembre, los trabajos darán inicio en Puente Aranda, específicamente en los barrios Los Ejidos y Gorgonzola, ubicados entre la carrera 36 y la carrera 50, entre la avenida calle 13 y la avenida calle 6. El corte comenzará a las 7:00 a. m., y se extenderá por 27 horas, debido a labores de empates.

En Engativá, el barrio Normandía, localizado entre la calle 26 y la calle 53 y desde la carrera 70 a la carrera 68, tendrá una suspensión programada desde las 9:00 a. m., hasta completar 24 horas, también por empates en la red. En Suba, los barrios Mónaco y Batán, entre la carrera 45 y la carrera 55A, desde la calle 111 a la calle 127, verán interrumpido el servicio desde las 10:00 a. m., durante 24 horas.

El martes 2 de septiembre, la localidad de Fontibón será una de las afectadas. Los barrios Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y Urbanización Capellanía II Sector, entre la carrera 86 y la carrera 96 y entre la calle 19A y la calle 22, enfrentarán una suspensión a partir de las 9:00 a. m., por 24 horas, relacionada con el cambio de hidrante y válvula.

El cronograma detalla fechas, horarios y barrios afectados por los cortes de agua, con suspensiones de hasta 27 horas en algunos sectores - crédito Freepik

En Puente Aranda, el barrio Milenta tendrá un corte de 27 horas desde las 7:00 a.m. entre la transversal 53 y la avenida carrera 68, abarcando también de la avenida calle 26 Sur a la avenida calle 8 sur, por empates. Otros barrios como San Eusebio y Torremolinos vivirán de igual manera cortes de 27 horas desde la misma hora, en un sector comprendido entre la diagonal 16 Sur y la avenida calle 26 Sur, entre carrera 51 y transversal 53, debido a cambio de medidor. En Usme, los sectores Chuniza, El Virrey Sur, Serranías y Charalá tendrán una interrupción desde las 10:00 a. m., por 24 horas, por trabajos de estanqueidad.

El miércoles 3 de septiembre, las localidades de Usme y Suba volverán a tener suspensiones. En Usme, barrios como Portal Rural II, El Portal del Divino, El Refugio, Puerta al Llano de Usme, El Nuevo Portal II Rural, El Nuevo Portal II y El Nuevo Portal estarán sin servicio entre la diagonal 97A y la avenida calle 110 Sur, desde la carrera 5I a la carrera 10 Este, de 10:00 a.m. a 10:00 a. m., del día siguiente por estanqueidad. En Suba, la afectación será en Mónaco, Batán, Prado Veraniego Sur y Las Villas, desde la carrera 54 a la carrera 60 y de la calle 116 a la calle 129.

La Eaab recomienda a los usuarios almacenar agua y priorizar su uso durante los días de suspensión del servicio - crédito Freepik

El jueves 4 de septiembre se realizarán cortes en barrios como Provivienda Oriental (Kennedy), de la avenida calle 8 Sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D, desde las 7:00 a. m., por 27 horas. En Puente Aranda, los barrios El Remanso y El Ejido e Industrial Centenario enfrentarán cortes simultáneos desde las 7:00 a. m.; el primero hasta la diagonal 16 Sur y entre carrera 37 y avenida carrera 50 por empates, y el segundo por cambio de medidor entre la avenida calle 13 a la avenida calle 20 y desde transversal 39 a carrera 50.

En Chapinero, el sector Héroes (calle 85 a calle 72, entre carrera 15 Este a carrera 20) presentará suspensión desde las 9:00 a.m. por 24 horas. A la par, en Usme, El Pedregal, El Nevado y Alaska tendrán corte desde la 67A Sur a diagonal 71D Sur y de la carrera 1C Este a la carrera 4B Este.

Adicionalmente, en Kennedy y Puente Aranda, el barrio Alquería sufrirá corte de 24 horas de la calle 40 Sur a avenida calle 29 sur, entre avenida carrera 68 y la transversal 68H. Otros barrios de Kennedy como Patio Bonito II, Provivienda Occidental y Dindalito tendrán interrupción de la avenida calle 43 Sur a la calle 38 Sur, entre carrera 86 y la carrera 89B; así como Periodistas, de la calle 42 Sur a la calle 43 Sur y entre transversal 78H a la transversal 78J, todos desde las 10:00 a. m., por 24 horas.

Las acciones buscan garantizar la calidad y continuidad del suministro, así como atender necesidades preventivas y correctivas de la infraestructura - crédito Freepik

Recomendaciones y atención especial

La Eaab emitió una serie de recomendaciones para tener presente durante los días de suspensión. Los usuarios podrán llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y priorizar el uso para lavado de manos y preparación de alimentos. Además, la empresa dispondrá de carrotanques para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de público, que podrán solicitarse a través de la Acualínea 116.

La empresa aseguró que las acciones buscan asegurar la calidad y continuidad del suministro y atender necesidades preventivas y correctivas de la infraestructura. Los usuarios pueden consultar los detalles y mapas detallados de los cortes en los canales oficiales de la Eaab, así como gestionar solicitudes especiales de abastecimiento para casos prioritarios.