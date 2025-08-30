Markiller deslumbró a Mafe Walker con una sorpresiva muestra de afecto: “Fin de los rumores”

El cantante salió al paso de los rumores de noviazgo con la creadora de contenido, alimentándolos todavía más - crédito @markilleroficial/Instagram

Durante los últimos años, Mafe Walker ganó popularidad como creadora de contenido gracias a su publicación de videos en los que relata supuestos encuentros con seres extraterrestres, a través de “códigos galácticos”.

Este impacto en plataformas digitales fue el encargado de darle un lugar entre los participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, celebrada en 2024 y en la que un público aún más grande fue testigo de sus inusuales comportamientos, generando tanta adhesión como discrepancia.

A un año de haber participado en el formato del Canal RCN, el nombre de la colombiana volvió a ser tendencia tras la aparición de un video donde se la ve acompañada de Markos Alexandro Di Niunzo, conocido en el ambiente artístico como Markiller.

La pareja se dejó ver compartiendo en las islas de Barú, provocando rumores de noviazgo - crédito @mafewalker/IG

La grabación los muestra durante unas vacaciones en playas de Barú, cerca de Cartagena, sonrientes y cariñosos, lo que no tardó en generar preguntas alrededor de la posibilidad de una relación sentimental, especialmente porque en uno de los clips aparentaban besarse.

El nombre de la colombiana volvió a ser tendencia tras la aparición de un video donde se la ve acompañada de Markos Alexandro Di Niunzo - crédito @mafewalker / IG

Todo esto llevó a que surgieran reacciones divididas entre si se trataba de un amor pasajero o si se trataba de una estrategia para ganar visibilidad y potenciar el alcance de sus perfiles en medios digitales.

En ese contexto, Markiller compartió un reel en sus historias de Instagram con el que buscó salir al paso de las especulaciones dando a entender que, en efecto, lo visto en días anteriores se trata de una nueva relación sentimental.

“Fin de los rumores porque yo estoy donde quiero estar. Ojala te encantó (sic) Reina”, escribió, mientras la grabación mostraba una habitación de hotel adornada con pétalos, globos y motivos románticos.

Las reaccioens a la sorpresa que recibió Mafe Walker fueron divididas - crédito mafewalker/Instagram

Una vez la grabación se difundió en distintas plataformas, los usuarios expresaron su punto de vista, que estuvo principalmente dividido. Por un lado, hubo quienes celebraron que la influenciadora encontrase alguien que le permitiera darse una oportunidad en el amor, pero por otra parte hubo quienes consideraron que no hacían buena pareja.

“Ustedes se imaginan cómo gime ella”, “Ese tipo en el afán de tener fama en Colombia se metió con ella”, “Ni idea quien es pero muy lindo el detalle”, “Ya me imagino la comunicación entre ese par”, “Ahora resulta que nadie puede meterse con Mafe”, “Mafe en vez de gemir, invoca los códigos galacticos!”, “Que buen marketing así se consigue rapidito fama y visualización”, fueron algunas de las reacciones con mayor notoriedad.

Por otra parte, hubo algunos usuarios que se sintieron descontentos con Markiller por compartir una sorpresa para Mafe Walker que, en principio, es de caracter íntimo.

“Yo aún no logro entenderlo... Esta clase de ‘sorpresas’ en las habitaciones deberían ser tan privadas, tan íntimas... al paso que vamos ya en pocos años nos van a permitir ver hasta lo que hacen y no hacen”, expresó el usuario.

Por el momento, Mafe Walker no se refirió a la verdadera naturaleza de su relación. No obstante, cabe señalar que Markiller alcanzó notoriedad en 2024, luego de que afirmara que tuvo una aventura con Nataly Umaña cuando la actriz y entonces participante de La casa de los famosos Colombia estaba casada con Alejandro Estrada. “Según ella, estaba soltera cuando salía de roce conmigo por Guatapé”, expresó en su cuenta de Instagram.

Markiller difundió rumores de que tuvo una aventura con Nataly Umaña cuando estaba casada con Alejandro Estrada, hecho que la actriz negó rotundamente - crédito @markilleroficial/Instagram

Días después, y en medio de toda la polémica nacional por sus acercamientos con Miguel Melfi en el reality show, la ibaguereña estuvo como invitada en el programa Buen día, Colombia, negando categóricamente conocer a Di Nunzio, además, de refutar las acusaciones de infidelidad hacia Estrada.

“¿Y este man quién es? No tengo ni idea. Se está aprovechando y no, mi amor, así no es. Y si es así lo reto a que muestre fotos o videos, lo que tenga, porque no tenía ni idea que usted existía. Para mí todo esto es nuevo y por ahí no es ¡A costa mía no es!”, concluyó muy exaltada la actriz frente a las cámaras del matutino de RCN.