Colombia

Funcionario de la Alcaldía de Rionegro murió baleado tras una disputa por perros: el presunto agresor se entregó

Jaime Esteban Rendón Rincón, de 37 años, murió en San Antonio de Pereira tras ser atacado con arma de fuego, el hombre que le disparó tiene 62 años

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Jaime Esteban Rendón Rincón era
Jaime Esteban Rendón Rincón era reconocido en el municipio tanto por su labor como funcionario de la Alcaldía como por su dedicación al cuidado de animales - crédito imagen Ilustrativa Infobae y red social X

La noche del viernes 29 de agosto, vecinos y allegados se reunieron en una velatón frente a la vivienda de Jaime Esteban Rendón Rincón, que falleció en un hecho ocurrido en Rionegro, Antioquia.

La actividad, realizada en el barrio San Bartolo del corregimiento San Antonio de Pereira, buscó visibilizar la gravedad del asesinato y rendir homenaje a quien se desempeñaba como funcionario de la Alcaldía y como paseador de perros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según los reportes oficiales, Jaime Esteban Rendón Rincón, de 37 años, fue atacado con arma de fuego el viernes 29 de agosto. El presunto agresor, identificado como Jesús Darío Aguirre Bustamante, de 62 años y natural de Medellín, se entregó voluntariamente a la Policía tras el crimen, entregando también el arma utilizada.

Las autoridades confirmaron que la víctima residía en San Antonio de Pereira, era padre de dos hijos y había estudiado Comercio Exterior en la Universidad Católica de Oriente.

Vecinos y allegados realizaron una
Vecinos y allegados realizaron una velatón en San Antonio de Pereira, Rionegro, en memoria de Jaime Esteban Rendón Rincón, funcionario de la Alcaldía asesinado el 29 de agosto - crédito Alcaldía de Rionegro

Las primeras hipótesis sobre el móvil del homicidio apuntan a un episodio de intolerancia. Según la versión que ha cobrado mayor fuerza, uno de los perros que paseaba Rendón ingresó accidentalmente a la vivienda del presunto agresor. Al intentar recuperar el animal, Rendón fue atacado a tiros.

Otra línea de investigación indica que podrían existir antecedentes de discusiones previas entre ambos hombres, y que el hecho se produjo tras un nuevo incidente relacionado con la intromisión del perro.

Un testigo presencial relató al medio Mi Oriente que, al llegar a su casa, observó a Rendón intentando alcanzar a un perro salchicha en la jardinera.

Según su testimonio, no hubo intercambio de palabras previos: “El señor salió y comenzó a dispararle. Jaime se giró para salir corriendo y el señor siguió disparando. Cayó sobre la reja; los vecinos llegaron y el señor lo único que decía era ‘fue en defensa propia’, mientras los demás le gritaban que por qué no le disparó en los pies. Después, el hombre entró y cerró la puerta”. Esta declaración fue recogida por las autoridades, que continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Jaime Esteban Rendón Rincón, funcionario
Jaime Esteban Rendón Rincón, funcionario de la Alcaldía de Rionegro y padre de dos hijos, fue asesinado en el corregimiento San Antonio de Pereira - crédito red social X

El alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, acudió al lugar del crimen y destacó la trayectoria de Rendón: “Era un funcionario comprometido que prestaba un servicio importante a la Alcaldía y a todos los rionegreros. Este hecho se presentó en un contexto de intolerancia, sin un motivo claro (...) acompañamos a su familia en este momento”.

Posteriormente, reiteró su solidaridad: “A su familia, amigos y seres queridos les expresamos todo nuestro acompañamiento en este momento. Este hecho nos afecta como institución y como comunidad. Debemos trabajar para que la intolerancia no siga generando hechos de violencia”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también manifestó su consternación a través de redes sociales: “Qué fragilidad y qué niveles de violencia estamos enfrentando. El asesino se entregó a la Policía”.

El gobernador de Antioquia, Andrés
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó el asesinato del funcionario de la Alcaldía de Rionegro y expresó su solidaridad con la familia de la víctima - crédito Andrés Julián Rendón/X

El senador Esteban Quintero, amigo personal de la víctima, se sumó a los mensajes de condolencia, dirigiéndose especialmente a la familia: “Envío un abrazo a su esposa, a sus hijos, a su padre y a su hermana. Que el recuerdo de Jaime Esteban permanezca en sus corazones”.

La investigación oficial indica que el presunto homicida, tras el ataque, se entregó a la patrulla policial que llegó al lugar, argumentando que el disparo se produjo en medio de una supuesta riña con agresiones físicas y verbales y que ya existían problemas previos con la víctima.

Sin embargo, la versión del testigo contradice la existencia de confrontación previa al ataque.

Jaime Esteban Rendón Rincón era reconocido en el municipio tanto por su labor como funcionario de la Alcaldía como por su dedicación al cuidado de animales.

La comunidad de Rionegro ha expresado su preocupación por este hecho violento, que dejó a dos hijos sin su padre y a un sector consternado por la pérdida de un vecino activo y apreciado.

Temas Relacionados

Jaime Esteban Rendón RincónFuncionario Alcaldía de RionegroAsesinato RionegroDisputa por perrosPolicía AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga, Luis Díaz anota el segundo gol

Los “Gigantes de Baviera” se ponen adelante con gol del alemán Serge Gnabry, y el delantero colombiano complementa el buen partido con una anotación

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN

Silvestre Dangond habría revelado el sexo del bebé de Natti Natasha

El cantante vallenato sorprendió a sus seguidores en la primera fecha de su gira ‘El Último Baile’ en Bogotá al invitar al escenario a Natti Natasha, que actualmente está en espera de su segundo hijo

Silvestre Dangond habría revelado el

Indepaz confirmó el asesinato de un firmante de paz en Caquetá: hombres lo atacaron con armas de fuego

Los hechos fueron perpetrados por un grupo de hombres armados que lo interceptaron y atacaron. Una mujer que lo acompañaba en el momento del ataque también perdió la vida

Indepaz confirmó el asesinato de

Ejército Nacional capturó a alias Amadeo, líder del Clan del Golfo y uno de los más buscados de Antioquia: tenía todo un arsenal escondido

El insurgente llevaba casi 15 años de trayectoria en el grupo armado y sería el responsable del atentado propinado a una subestación eléctrica en el municipio de Buriticá, en el Suroeste antioqueño

Ejército Nacional capturó a alias

Álvaro Uribe se refirió a “nuestra lucha para derrotar al jefe de los matones y a sus camaradas”

También hizo una mención implícita entre la correlación que se ha mencionado históricamente entre la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la financiación que para ese objetivo dispuso Pablo Emilio Escobar Gaviria

Álvaro Uribe se refirió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Infante de Marina muere en

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

ENTRETENIMIENTO

Taliana Vargas habló del difícil

Taliana Vargas habló del difícil momento que atravesó con su mamá: “Tenía un tumor”

Los mejores momentos del primer concierto de Silvestre Dangond en Bogotá: dos invitados internacionales y varios homenajes

Markiller deslumbró a Mafe Walker con una sorpresiva muestra de afecto: “Fin de los rumores”

Ladrón sinvergüenza en Barranquilla: tenía alrededor de $300.000 pesos en productos del D1 para revender

Conoce el K-drama de chefs que conquista a los usuarios de Netflix en Colombia este fin de semana

Deportes

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN

Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: fecha 2 de la Bundesliga, Luis Díaz anota el segundo gol

Convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia: así fue la reacción del “Pibe” Valderrama

Etapa 8 de la Vuelta a España 2025: Jasper Philipsen y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la general

Estos fueron los goles que marcó Dayro Moreno con la selección Colombia

Teófilo Gutiérrez anunció que no seguirá en Junior: “Termina en diciembre”