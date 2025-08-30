Funcionario de la Alcaldía de Rionegro murió baleado tras una disputa por perros: el presunto agresor se entregó

Jaime Esteban Rendón Rincón era reconocido en el municipio tanto por su labor como funcionario de la Alcaldía como por su dedicación al cuidado de animales - crédito imagen Ilustrativa Infobae y red social X

La noche del viernes 29 de agosto, vecinos y allegados se reunieron en una velatón frente a la vivienda de Jaime Esteban Rendón Rincón, que falleció en un hecho ocurrido en Rionegro, Antioquia.

La actividad, realizada en el barrio San Bartolo del corregimiento San Antonio de Pereira, buscó visibilizar la gravedad del asesinato y rendir homenaje a quien se desempeñaba como funcionario de la Alcaldía y como paseador de perros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según los reportes oficiales, Jaime Esteban Rendón Rincón, de 37 años, fue atacado con arma de fuego el viernes 29 de agosto. El presunto agresor, identificado como Jesús Darío Aguirre Bustamante, de 62 años y natural de Medellín, se entregó voluntariamente a la Policía tras el crimen, entregando también el arma utilizada.

Las autoridades confirmaron que la víctima residía en San Antonio de Pereira, era padre de dos hijos y había estudiado Comercio Exterior en la Universidad Católica de Oriente.

Vecinos y allegados realizaron una velatón en San Antonio de Pereira, Rionegro, en memoria de Jaime Esteban Rendón Rincón, funcionario de la Alcaldía asesinado el 29 de agosto - crédito Alcaldía de Rionegro

Las primeras hipótesis sobre el móvil del homicidio apuntan a un episodio de intolerancia. Según la versión que ha cobrado mayor fuerza, uno de los perros que paseaba Rendón ingresó accidentalmente a la vivienda del presunto agresor. Al intentar recuperar el animal, Rendón fue atacado a tiros.

Otra línea de investigación indica que podrían existir antecedentes de discusiones previas entre ambos hombres, y que el hecho se produjo tras un nuevo incidente relacionado con la intromisión del perro.

Un testigo presencial relató al medio Mi Oriente que, al llegar a su casa, observó a Rendón intentando alcanzar a un perro salchicha en la jardinera.

Según su testimonio, no hubo intercambio de palabras previos: “El señor salió y comenzó a dispararle. Jaime se giró para salir corriendo y el señor siguió disparando. Cayó sobre la reja; los vecinos llegaron y el señor lo único que decía era ‘fue en defensa propia’, mientras los demás le gritaban que por qué no le disparó en los pies. Después, el hombre entró y cerró la puerta”. Esta declaración fue recogida por las autoridades, que continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Jaime Esteban Rendón Rincón, funcionario de la Alcaldía de Rionegro y padre de dos hijos, fue asesinado en el corregimiento San Antonio de Pereira - crédito red social X

El alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, acudió al lugar del crimen y destacó la trayectoria de Rendón: “Era un funcionario comprometido que prestaba un servicio importante a la Alcaldía y a todos los rionegreros. Este hecho se presentó en un contexto de intolerancia, sin un motivo claro (...) acompañamos a su familia en este momento”.

Posteriormente, reiteró su solidaridad: “A su familia, amigos y seres queridos les expresamos todo nuestro acompañamiento en este momento. Este hecho nos afecta como institución y como comunidad. Debemos trabajar para que la intolerancia no siga generando hechos de violencia”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también manifestó su consternación a través de redes sociales: “Qué fragilidad y qué niveles de violencia estamos enfrentando. El asesino se entregó a la Policía”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó el asesinato del funcionario de la Alcaldía de Rionegro y expresó su solidaridad con la familia de la víctima - crédito Andrés Julián Rendón/X

El senador Esteban Quintero, amigo personal de la víctima, se sumó a los mensajes de condolencia, dirigiéndose especialmente a la familia: “Envío un abrazo a su esposa, a sus hijos, a su padre y a su hermana. Que el recuerdo de Jaime Esteban permanezca en sus corazones”.

La investigación oficial indica que el presunto homicida, tras el ataque, se entregó a la patrulla policial que llegó al lugar, argumentando que el disparo se produjo en medio de una supuesta riña con agresiones físicas y verbales y que ya existían problemas previos con la víctima.

Sin embargo, la versión del testigo contradice la existencia de confrontación previa al ataque.

Jaime Esteban Rendón Rincón era reconocido en el municipio tanto por su labor como funcionario de la Alcaldía como por su dedicación al cuidado de animales.

La comunidad de Rionegro ha expresado su preocupación por este hecho violento, que dejó a dos hijos sin su padre y a un sector consternado por la pérdida de un vecino activo y apreciado.