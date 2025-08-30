Congresista del Centro Democrático pidió que menores de edad relacionados con delitos graves reciban la máxima condena: 60 años de prisión

Representante del Centro Democrático pidió que ‘menores sicarios’ reciban la máxima condena de 60 años de prisión - crédito Congreso de la República/X

La Fiscalía General de la Nación reveló que el menor de edad acusado de ser el autor material del magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue sancionado con 7 años privado de la libertad. De acuerdo con el juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el joven será puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Esta medida cautelar impuesta a alias Tianz generó una reacción contundente en el Congreso de la República. Desde la Cámara de Representantes, Óscar Villamizar Meneses, miembro del Centro Democrático por Santander, calificó la sanción como una “burla” por la gravedad del hecho y exigió una reforma urgente al Srpa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El congresista instó a que la Rama Legislativa acelere la aprobación del proyecto de ley 025 de 2025, cuyo objetivo central es modificar la manera en que se juzga a los jóvenes de entre 14 y 18 años que cometen delitos graves. Según el comunicado difundido por el congresista, la iniciativa busca que quienes incurran en conductas como homicidio, hurto calificado, secuestro, concierto para delinquir o delitos sexuales sean procesados bajo las mismas condiciones que los adultos, eliminando el beneficio de sanciones reducidas que actualmente no superan los 8 años de prisión.

Óscar Villamizar pidió sanciones más fuertes para menores implicados en delitos graves - crédito @OscarVillamiz/X

El texto del comunicado enfatiza que, de aprobarse la reforma, los adolescentes responsables de crímenes graves enfrentarían las sanciones plenas establecidas en el Código Penal, que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión. Villamizar Meneses argumentó que “un asesino, así sea menor de edad, no puede quedar en libertad en solo 7 años. Eso es una burla para Colombia. Con esta reforma buscamos que las penas sean iguales para adultos y menores que cometen delitos atroces. Hoy muchos jóvenes ingresan voluntariamente a bandas criminales, son sicarios a sueldo y viven de ello”.

A su vez, aclaró que la propuesta legislativa no está dirigida contra la niñez ni contra los jóvenes en situación de vulnerabilidad, sino contra aquellos que, pese a contar con oportunidades, eligen de manera consciente involucrarse en actividades delictivas. En referencia al caso del menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay, Villamizar Meneses recordó que el joven había participado en programas gubernamentales, pero aun así optó por la criminalidad.

Otro aspecto destacado por el legislador es la dificultad actual para rastrear los antecedentes de menores reincidentes. En ese sentido, señaló que “el actual sistema impide conocer el historial de los menores reincidentes, pues si hoy un joven mata a cinco personas, no queda registro de sus antecedentes. Con este proyecto, los menores responderán bajo las mismas reglas de antecedentes judiciales que los adultos”.

La reacción del Centro Democrático a la condena al menor

El partido no considera que la sanción sea equivalente al daño - crédito Colprensa

Para el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, la sanción es irrisoria y una vergüenza, puesto que no castiga el sicario, además de enviar un mal mensaje de cara a la eficacia de la justicia colombiana.

“Bueno, lo primero es esto nos genera un enorme dolor. Yo creo que una sociedad que, no sanciona realmente a quien comete el delito, es un mal mensaje, más allá de quien haya cometido el delito sea un menor de edad. Yo creo que el mensaje que le estamos enviando al mundo entero, a los jóvenes y a los niños, que una pena por un magnicidio sea de siete años, es una completa vergüenza”, dijo en rueda de prensa.

Director del Centro Democrático reaccionó a la sanción al joven que asesinó a Miguel Uribe Turbay - crédito X

En su análisis, sostuvo que es necesario que los órganos de control reflexionen sobre la manera en la que juzgan la criminalidad, puesto que, a su juicio, premian a los delincuentes.

“Ojalá este país haga una reflexión profunda y replantee el sistema sancionatorio, porque creo que esta pena, la verdad, es que revictimiza no solamente a la familia, sino que revictimiza a un país entero, a nosotros como colectividad política. Yo creo que este país no puede seguir premiando o generando este tipo de situaciones a quienes cometen delitos. Muy perverso”.