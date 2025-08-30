Colombia

Capturaron a dos sujetos con 55 crías de caimán que querían hacer pasar por mangos

Las autoridades descubrieron decenas de caimanes de anteojos, una especie también conocida como ‘caiman crocodilus fuscus’

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
La legislación colombiana sanciona de
La legislación colombiana sanciona de forma severa este tipo de prácticas, por lo que el Código Penal, en su artículo 328 - crédito Alcaldía de San Vicente Ferrer

El hallazgo de 55 crías de babilla transportadas en condiciones ilícitas reactivó la alerta por el tráfico de fauna silvestre en el Caribe colombiano.

Según reportó la Policía Departamental de Bolívar, el caso ocurrió en el barrio Puerto Santander de María la Baja, cuando los uniformados interceptaron un moto carro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La atención de los agentes se dirigió de inmediato hacia un costal cuyos movimientos inusuales despertaron sospechas. Al detener a los ocupantes del vehículo, estos afirmaron transportar “mangos”; sin embargo, la reacción de los efectivos fue inspeccionar el contenido, descubriendo decenas de caimanes de anteojos aún con vida, una especie también reconocida como caiman crocodilus fuscus.

El caso ocurrió en el
El caso ocurrió en el barrio Puerto Santander de María la Baja - crédito Policía Nacional

Este animal, fundamental en las cadenas alimenticias de los humedales locales, vio incrementado su riesgo debido al avance de las redes de tráfico ilegal dedicadas al comercio de fauna exótica. Los policías, tras constatar la presencia de las crías, notificaron de inmediato a las autoridades ambientales, que se hicieron cargo de la custodia y el chequeo veterinario de los ejemplares antes de decidir sobre su liberación. El operativo logró impedir que los animales ingresaran al circuito de tráfico, marcando un punto de inflexión en las labores contra el comercio clandestino de especies silvestres.

Sanción por el tráfico de animales silvestres

La reacción institucional fue rápida y contundente, pues los dos implicados quedaron privados de la libertad y ahora deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por aprovechamiento ilícito de recursos naturales. La legislación colombiana sanciona de forma severa este tipo de prácticas, por lo que el Código Penal, en su artículo 328, establece que quien “con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (43.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

La demanda de mascotas exóticas
La demanda de mascotas exóticas en mercados ilegales y la comercialización de pieles, huevos, o partes de cuerpos para actividades clandestinas, alimentan esta problemática - crédito REUTERS

Este marco normativo busca desalentar cualquier intento de extracción o explotación ilegal de especies, a través de medidas que puedan significar, en la práctica, largos años de cárcel y multas que pueden alcanzar sumas millonarias de pesos colombianos.

El mencionado artículo del Código también contempla agravantes, elevando la pena de una tercera parte a la mitad si la conducta ilícita incluye acciones especialmente dañinas, como cortar aletas de peces cartilaginosos —caso de tiburones, rayas o quimeras— y desechar los restos en el mar. De este modo, la normativa ambiental se ajusta para perseguir con mayor contundencia aquellos actos que, además de atentar contra la biodiversidad, causan daños irreparables en los ecosistemas y en cadenas biológicas de valor estratégico internacional.

Un delito ambiental que no cesa

La reacción institucional fue rápida
La reacción institucional fue rápida y contundente, pues los dos implicados quedaron privados de la libertad y ahora deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación - crédito REUTERS

El tráfico de fauna silvestre, particularmente en regiones biodiversas como Bolívar, es uno de los delitos ambientales más persistentes del país. La demanda de mascotas exóticas en mercados ilegales y la comercialización de pieles, huevos, o partes de cuerpos para actividades clandestinas, alimentan esta problemática. De acuerdo con la Policía de Bolívar, muchas de estas redes actúan en zonas rurales alejadas, utilizando medios discretos para el transporte, lo que dificulta la labor de vigilancia. Junto a los retenes y controles aleatorios, las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana, ya que las alertas comunitarias frecuentemente resultan clave para desarticular operaciones de tráfico.

Los esfuerzos coordinados entre autoridades, comunidades y agencias ambientales permitieron durante los últimos años el rescate, atención y eventual liberación o readaptación de cientos de animales. Por ello, junto con el endurecimiento de penas, proliferan campañas para sensibilizar sobre los efectos destructivos de la explotación indiscriminada de la biodiversidad, no solo para la naturaleza, sino para la economía y la reputación de Colombia como epicentro de riqueza biológica global.

Temas Relacionados

CapturaCaimánBabillasTráfico de fauna silvestreBandas criminalesFauna silvestreColombia-Noticias

Más Noticias

Capturan a 25 personas en megaoperativo de Medellín: Federico Gutiérrez fue líder de las ‘caravanas de seguridad’

El dispositivo incluyó a 122 uniformados, quienes articularon esfuerzos para ejecutar controles, medidas preventivas y capturas

Capturan a 25 personas en

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este sábado 30 de agosto

Conoce con anticipación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Markiller deslumbró a Mafe Walker con una sorpresiva muestra de afecto: “Fin de los rumores”

En medio de las especulaciones de un romance, el cantante organizó una sorpresa para la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ y la compartió con sus seguidores en redes sociales

Markiller deslumbró a Mafe Walker

Primo de Valeria Afanador se pronunció tras el hallazgo del cuerpo; pidió justicia: “Nos la quitaron, tenemos que vivir con eso ahora”

La niña de 10 años fue reportada como desaparecida el 12 de agosto de 2025, luego de que algunos funcionarios del colegio en el que estudiaba informaran que no la encontraban. La buscaron por 18 días

Primo de Valeria Afanador se

Ladrón sinvergüenza en Barranquilla: tenía alrededor de $300.000 pesos en productos del D1 para revender

En las imágenes, se observa cómo los trabajadores confrontan directamente al sujeto, exigiendo la devolución inmediata de la mercancía

Ladrón sinvergüenza en Barranquilla: tenía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva del Ejército contra el

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

Capturaron en una estación de Transmilenio a ‘Morrocoyo’: el señalado cabecilla de las AUC habría estado bajo las órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Markiller deslumbró a Mafe Walker

Markiller deslumbró a Mafe Walker con una sorpresiva muestra de afecto: “Fin de los rumores”

Ladrón sinvergüenza en Barranquilla: tenía alrededor de $300.000 pesos en productos del D1 para revender

Conoce el K-drama de chefs que conquista a los usuarios de Netflix en Colombia este fin de semana

Seguidor de Petro confrontó a Juan Daniel Oviedo por su apariencia: “Cuando se corte el cabello, le doy la mano”

Estas son las películas que están de moda en Netflix Colombia este día

Deportes

Juan Pablo Montoya dio su

Juan Pablo Montoya dio su punto de vista sobre la llegada de Cadillac a la Fórmula 1: “No quiere entrar a ser uno más”

América de Cali dio el golpe en el mercado de fichajes con el regreso de Adrián Ramos: así fue su presentación

Convocatoria de la selección Colombia: estas fueron las ausencias más sonadas en el llamado de Néstor Lorenzo

América de Cali ya habría tomado una decisión con el técnico Diego Raimondi: se definiría el futuro del entrenador

Millonarios anunció el primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: inesperado y polémico regreso