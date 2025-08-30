Bastones bendecidos y mulas: el contrato de la UNP que fue hecho a dedo

La Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia aprobó la compra de 4.833 bastones de mando y 123 mulas equipadas para comunidades indígenas, mediante un contrato directo con la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (Owybt) por un valor de más de 2.733 millones de pesos.

Según información exclusiva obtenida por Semana, la resolución fue firmada el 22 de agosto de 2025 y está en un contexto de cuestionamientos por la falta de recursos para otras medidas de protección.

El contrato, identificado por el veedor ciudadano Jairo Ladino y revelado por el medio mencionado, establece que la Owybt suministrará los bastones y las mulas a asociaciones y resguardos indígenas en los departamentos de Santander, Cesar, Cauca, Norte de Santander, Meta, Putumayo, Nariño, Caquetá, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Huila, Antioquia, Bolívar y La Guajira.

Cada bastón tiene un valor de $351.368 pesos, lo que suma $1.698.161.544 por los 4.833 bastones.

Por su parte, cada mula cuesta $8.416.000 pesos, alcanzando un total de $1.035.168.000 pesos por las 123 mulas incluidas en el acuerdo.

La reciente adquisición de bastones de mando y mulas por la Unidad Nacional de Protección reabre el debate sobre la asignación de recursos y las prioridades en la salvaguarda de comunidades vulnerables frente a la violencia persistente - crédito Fernando Vergara / Ap Foto

La UNP justificó la adquisición argumentando que responde a una recomendación del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que sugirió adoptar medidas de protección colectivas para los pueblos indígenas.

De acuerdo con la documentación revisada por el medio mencionado, la entidad sostiene que la compra busca mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de conflicto o emergencias en los territorios indígenas, así como facilitar el traslado seguro de los miembros de las asociaciones a las zonas donde desarrollan sus actividades.

Además, la UNP indicó que el objetivo es fortalecer los sistemas de seguridad y protección de estas comunidades, promoviendo su autodeterminación y el ejercicio de control territorial, así como apoyar los procesos de resistencia, autonomía y pervivencia en los territorios colectivos.

En cuanto a las características de los elementos adquiridos, la propuesta económica aprobada detalla que los bastones de mando se fabrican con madera dindinu y madera de chonta, inmunizadas mediante procedimientos tradicionales y decoradas con cintas representativas de las diferentes comunidades.

La reciente adjudicación de un contrato para dotar a pueblos indígenas con elementos tradicionales desata polémica, ya que la entidad enfrenta críticas por no garantizar protección a figuras políticas y personas en riesgo - crédito Nadège Mazars / AP Foto

Cada bastón recibe una armonización con plantas medicinales, siguiendo las costumbres ancestrales, lo que, según la organización, les confiere su poder simbólico. Las mulas serán seleccionadas por las propias comunidades y entregadas en buenas condiciones de salud, equipadas y armonizadas conforme a rituales específicos de cada resguardo. No se especifica la genética ni la procedencia de los animales, un aspecto que, según expertos consultados por Semana, puede influir en el valor de cada ejemplar.

La controversia en torno a este contrato se intensificó porque la UNP ha manifestado en repetidas ocasiones la falta de recursos para garantizar la protección de precandidatos presidenciales y personas amenazadas en el país.

Esta situación ocurre en medio de hechos recientes de violencia, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el atentado contra el representante Julio César Triana, lo que ha puesto en entredicho las prioridades de la entidad.

Semana destaca que la asignación de fondos para la compra de bastones y mulas contrasta con la escasez de recursos para otras medidas de seguridad consideradas urgentes.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la UNP ha realizado adquisiciones similares en años anteriores. En 2022 se firmaron dos contratos: uno para seis mulas y 750 bastones, y otro para 45 mulas y 1.805 bastones.

La compra de elementos tradicionales para pueblos indígenas, en medio de limitaciones presupuestales, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre respeto a la autonomía cultural y la respuesta a amenazas inmediatas en Colombia - crédito UNP

En 2023, la entidad compró cuatro mulas y 1.227 bastones, mientras que en 2024 se adquirieron 96 mulas y 1.810 bastones. Para 2025, el contrato más reciente contempla la entrega de 4.833 bastones y 123 mulas, según la información obtenida por el medio mencionado.

Por su parte, la UNP indicó al rotativo bogotaque no podía ofrecer una respuesta completa, ya que parte de la información se encuentra bajo reserva por tratarse del programa Ruta Colectiva, destinado a la protección de comunidades en situación de riesgo extraordinario.