Petro denunció red de corrupción en la SAE tras captura de abogado ligado a exsenador Juan Diego Gómez

Durante el procedimiento de desalojo, funcionarios de la SAE y la Policía hallaron cerca de 1.000 folios de matrícula inmobiliaria

Daniella Mazo González

Daniella Mazo González

Según Petro, la detención se
Según Petro, la detención se produjo en Medellín, en una vivienda que pertenecía al inventario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro encendió nuevamente el debate sobre la administración de bienes en poder del Estado. A través de su cuenta en X, el mandatario compartió un video en el que denunció la captura de Enrique León Machado, abogado de confianza del exsenador y expresidente del Senado Juan Diego Gómez.

Según Petro, la detención se produjo en Medellín, en una vivienda que pertenecía al inventario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes incautados al narcotráfico y extinguidos por la justicia. Durante el procedimiento de desalojo, funcionarios de la SAE y la Policía hallaron cerca de 1.000 folios de matrícula inmobiliaria, documentos con notas de asignación de bienes y listados de funcionarios con roles específicos en dichos procesos.

La denuncia revivió las tensiones
La denuncia revivió las tensiones alrededor del manejo de la SAE, entidad cuestionada en repetidas ocasiones por presuntas irregularidades en la asignación - crédito @petrogustavo/X

El presidente afirmó que este material reveló la existencia de una especie de “SAE paralela”, que funcionaba como canal de intermediación entre políticos, narcos y particulares para la devolución irregular de bienes. “Esto mismo sucedió con el hacker Carlos Escobar. Son testaferros de políticos con grandes cuotas de bienes de la SAE”, señaló Petro en su publicación.

El mandatario también responsabilizó a la administración anterior de haber profundizado estas prácticas. “Duque entregó la SAE y se estableció allí, ya no los cupos de contratación con parlamentarios, sino los cupos de devolución de bienes a la mafia”, aseguró.

La denuncia revivió las tensiones alrededor del manejo de la SAE, entidad cuestionada en repetidas ocasiones por presuntas irregularidades en la asignación y venta de propiedades.

Noticia en desarrollo...

