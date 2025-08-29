Colombia

Oswaldo, de Los Montañeros, fue hospitalizado: “Estoy débil”

Aunque su estado es estable, los médicos aún investigan la causa de los síntomas que encendieron las alarmas en su familia y la comunidad digital que sigue sus contenidos

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
La hospitalización de Oswaldo, de
La hospitalización de Oswaldo, de Los Montañeros, genera preocupación entre sus seguidores - crédito @losmontaneros/Instagram

Un episodio preocupó a la comunidad digital que sigue a Los Montañeros, la familia de creadores de contenido con más de cuatro millones de seguidores, tras la hospitalización de Oswaldo, el patriarca del grupo.

Durante la madrugada del miércoles, Oswaldo fue ingresado de urgencia a un centro médico después de experimentar un cuadro de dolor abdominal intenso, fiebre alta, escalofríos y un marcado malestar general.

Aunque su estado se mantiene estable y bajo observación, el diagnóstico definitivo aún no ha sido confirmado.

Los primeros síntomas que alertaron a la familia incluyeron dolor en la boca del estómago, fiebre persistente, episodios de sudoración excesiva y una baja significativa en la presión arterial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El líder de la popular familia de creadores fue ingresado tras sufrir fiebre alta, dolor abdominal y presión baja, mientras médicos investigan el origen de la infección que lo mantiene bajo observación clínica - crédito @losmontaneros/Instagram

Durante la madrugada, la situación se agravó cuando Oswaldo presentó un descenso brusco de la presión y sudoración intensa, lo que motivó la intervención inmediata del equipo médico.

Gracias a la rápida atención, los especialistas lograron estabilizarlo y actualmente permanece en observación, a la espera de nuevos resultados clínicos.

La familia, conocida por su cercanía y transparencia con la audiencia, compartió en sus redes sociales y a través de videos de Los Montañeros los detalles del proceso médico.

Socorro, esposa de Oswaldo, relató que la decisión de acudir al hospital no fue sencilla, ya que él se resistía a recibir atención médica pese a la gravedad de los síntomas.

“Terco, caprichoso, lo trajimos a la fuerza”, explicó Socorro en uno de los videos difundidos. Los hijos, Álex y Alejandro Giraldo, también expresaron su preocupación y agradecimiento a los seguidores por el apoyo recibido, mientras se mantenían atentos a la evolución de su padre.

El creador digital permanece en observación tras ser estabilizado por un cuadro grave de fiebre y malestar, mientras su familia agradece el apoyo de seguidores y espera un diagnóstico definitivo - crédito @losmontaneros/Instagram

En el centro médico, los profesionales descartaron inicialmente la presencia de cálculos renales, una de las primeras hipótesis por la similitud de los síntomas. Se realizaron exámenes de sangre, radiografías de tórax, un TAC abdominal y pruebas de gases arteriales, entre otros estudios.

Aunque algunos resultados sugirieron una posible inflamación hepática, los médicos continúan investigando el origen de la infección que provocó las fiebres tan elevadas y el deterioro físico de Oswaldo. Socorro detalló que los exámenes han sido exhaustivos y que el personal de salud busca determinar con precisión la causa del cuadro clínico.

La noticia de la hospitalización generó una ola de mensajes de solidaridad y oraciones por parte de la comunidad digital. Los seguidores de Los Montañeros, acostumbrados al humor y la calidez de la familia, inundaron las publicaciones con comentarios de ánimo y buenos deseos.

Oswaldo fue ingresado de urgencia
Oswaldo fue ingresado de urgencia tras presentar dolor abdominal, fiebre y malestar general - crédito @losmontaneros/Instagram

“🙏Bendiciones"; “Oswaldito que se recupere pronto y Socorrito todo va a salir bien con el favor de Dios lo pongo en mis oraciones bendiciones abrazos 🙏🙏“; ”Todas las bendiciones de sanidad para Oswaldito!🩵🩵🩵💛“; ”Dios los bendiga 🙏y que pronto sepan que tiene Oswaldito y seguir en oración para que mejore pronto y salga a comer 🥣 que es lo que más le gusta al montañero 🙌“, son algunas de las reacciones en las plataformas.

Alex Giraldo agradeció públicamente la energía positiva y el respaldo de la audiencia, mientras que Alejandro, desde casa y acompañado de su hija pequeña, envió palabras de aliento a su padre y reconoció la importancia de cuidar a los más vulnerables en momentos de incertidumbre.

“Muchas gracias a todos ahí por la energía. Esperemos a ver, la gente muy linda, que todo sea positivo para papá. Mientras tanto, sigan viendo los videos de Los Montañeros en YouTube, en Facebook, donde quieran”, expresó Alex, y Alejandro añadió: “Yo aquí desde la casa, mandándole mis mejores energías a mi viejo para que se recupere y todo salga muy bien, que no sea nada grave”.

En medio de la incertidumbre, Oswaldo se dirigió a sus seguidores a través de las historias de Instagram, donde expresó su gratitud por el acompañamiento y el apoyo recibido tanto de la comunidad digital como del personal médico: “Quiero darles las gracias por todos los mensajes que me han enviado. Estoy débil, pero agradecido con Dios, con el personal médico que me atiende y con ustedes por tanto apoyo”.

Temas Relacionados

Los MontañerosOswaldo GiraldoOswaldo de Los MontañerosPapá de Los MontañerosOswaldo de Los Montañeros en el hospitalColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cierre en la calle 100 con Suba por caída de cables sobre la vía: hay cuatro estaciones de Transmilenio sin servicio

Transmilenio también informó que la flota de buses que circula por la avenida Suba están sin paso

Cierre en la calle 100

Experto enseña el truco para usar el aire acondicionado y sobrevivir al calor dentro del carro

Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en Tiktok, explica cómo ventilar el carro antes de prender el aire acondicionado para evitar vapores tóxicos y enfriar más rápido el interior

Experto enseña el truco para

Abelardo de la Espriella anunció que, si llega a Presidencia, no restablecería relaciones diplomáticas con Cuba, Nicaragua y Venezuela

El aspirante presidencial aseguró que enfocará su política exterior en la defensa de la democracia y la reconstrucción de zonas fronterizas afectadas

Abelardo de la Espriella anunció

Bruce Mac Master respaldó el despliegue militar en frontera con Venezuela: “Aumentar el control del territorio”

El presidente de la Andi afirmó que el sector privado considera fundamental fortalecer la acción estatal en zonas críticas, priorizando la protección de la población y el combate a la violencia y el narcotráfico

Bruce Mac Master respaldó el

Joven habría desaparecido en medio del secuestro de los 33 soldados en Guaviare

Al parecer, la orden de agredir a esta persona habría sido dada por alias Yimmi Martínez, cabecilla del frente 44 de las disidencias, por quien hoy el Gobierno ofrece $500 millones de recompensa

Joven habría desaparecido en medio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Captura en Bogotá: así cayó

Captura en Bogotá: así cayó en una estación de Transmilenio ‘Morrocoyo’, el señalado cabecilla de pertenecer a las AUC bajo órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio reveló que su

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

Ella es la hermana gemela de una exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que es una de las favoritas en ‘Miss Universe Colombia’

Así fue la respuesta de Karina García a quienes la llamaron “perra” y “Kanina”: “¿Quiere que le ladre?"

La Toxi Costeña denunció en redes sociales los ataque de los que están siendo víctimas sus hijos: “Me duele en el alma ”

Yina Calderón se refirió al novio de Aida Victoria Merlano y le envió contundente advertencia a la influenciadora: “De lo que uno da, recibe”

Deportes

Nairo Quintana fue la sensación

Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026

Carlos Antonio Vélez reveló por qué Jhon Jáder Durán estaría furioso con el técnico de la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios solo un mes después de haber salido del equipo azul