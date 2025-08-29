Oswaldo, de Los Montañeros, fue hospitalizado: “Estoy débil”

La hospitalización de Oswaldo, de Los Montañeros, genera preocupación entre sus seguidores - crédito @losmontaneros/Instagram

Un episodio preocupó a la comunidad digital que sigue a Los Montañeros, la familia de creadores de contenido con más de cuatro millones de seguidores, tras la hospitalización de Oswaldo, el patriarca del grupo.

Durante la madrugada del miércoles, Oswaldo fue ingresado de urgencia a un centro médico después de experimentar un cuadro de dolor abdominal intenso, fiebre alta, escalofríos y un marcado malestar general.

Aunque su estado se mantiene estable y bajo observación, el diagnóstico definitivo aún no ha sido confirmado.

Los primeros síntomas que alertaron a la familia incluyeron dolor en la boca del estómago, fiebre persistente, episodios de sudoración excesiva y una baja significativa en la presión arterial.

El líder de la popular familia de creadores fue ingresado tras sufrir fiebre alta, dolor abdominal y presión baja, mientras médicos investigan el origen de la infección que lo mantiene bajo observación clínica - crédito @losmontaneros/Instagram

Durante la madrugada, la situación se agravó cuando Oswaldo presentó un descenso brusco de la presión y sudoración intensa, lo que motivó la intervención inmediata del equipo médico.

Gracias a la rápida atención, los especialistas lograron estabilizarlo y actualmente permanece en observación, a la espera de nuevos resultados clínicos.

La familia, conocida por su cercanía y transparencia con la audiencia, compartió en sus redes sociales y a través de videos de Los Montañeros los detalles del proceso médico.

Socorro, esposa de Oswaldo, relató que la decisión de acudir al hospital no fue sencilla, ya que él se resistía a recibir atención médica pese a la gravedad de los síntomas.

“Terco, caprichoso, lo trajimos a la fuerza”, explicó Socorro en uno de los videos difundidos. Los hijos, Álex y Alejandro Giraldo, también expresaron su preocupación y agradecimiento a los seguidores por el apoyo recibido, mientras se mantenían atentos a la evolución de su padre.

El creador digital permanece en observación tras ser estabilizado por un cuadro grave de fiebre y malestar, mientras su familia agradece el apoyo de seguidores y espera un diagnóstico definitivo - crédito @losmontaneros/Instagram

En el centro médico, los profesionales descartaron inicialmente la presencia de cálculos renales, una de las primeras hipótesis por la similitud de los síntomas. Se realizaron exámenes de sangre, radiografías de tórax, un TAC abdominal y pruebas de gases arteriales, entre otros estudios.

Aunque algunos resultados sugirieron una posible inflamación hepática, los médicos continúan investigando el origen de la infección que provocó las fiebres tan elevadas y el deterioro físico de Oswaldo. Socorro detalló que los exámenes han sido exhaustivos y que el personal de salud busca determinar con precisión la causa del cuadro clínico.

La noticia de la hospitalización generó una ola de mensajes de solidaridad y oraciones por parte de la comunidad digital. Los seguidores de Los Montañeros, acostumbrados al humor y la calidez de la familia, inundaron las publicaciones con comentarios de ánimo y buenos deseos.

Oswaldo fue ingresado de urgencia tras presentar dolor abdominal, fiebre y malestar general - crédito @losmontaneros/Instagram

“🙏Bendiciones"; “Oswaldito que se recupere pronto y Socorrito todo va a salir bien con el favor de Dios lo pongo en mis oraciones bendiciones abrazos 🙏🙏“; ”Todas las bendiciones de sanidad para Oswaldito!🩵🩵🩵💛“; ”Dios los bendiga 🙏y que pronto sepan que tiene Oswaldito y seguir en oración para que mejore pronto y salga a comer 🥣 que es lo que más le gusta al montañero 🙌“, son algunas de las reacciones en las plataformas.

Alex Giraldo agradeció públicamente la energía positiva y el respaldo de la audiencia, mientras que Alejandro, desde casa y acompañado de su hija pequeña, envió palabras de aliento a su padre y reconoció la importancia de cuidar a los más vulnerables en momentos de incertidumbre.

“Muchas gracias a todos ahí por la energía. Esperemos a ver, la gente muy linda, que todo sea positivo para papá. Mientras tanto, sigan viendo los videos de Los Montañeros en YouTube, en Facebook, donde quieran”, expresó Alex, y Alejandro añadió: “Yo aquí desde la casa, mandándole mis mejores energías a mi viejo para que se recupere y todo salga muy bien, que no sea nada grave”.

En medio de la incertidumbre, Oswaldo se dirigió a sus seguidores a través de las historias de Instagram, donde expresó su gratitud por el acompañamiento y el apoyo recibido tanto de la comunidad digital como del personal médico: “Quiero darles las gracias por todos los mensajes que me han enviado. Estoy débil, pero agradecido con Dios, con el personal médico que me atiende y con ustedes por tanto apoyo”.