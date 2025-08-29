Colombia

La Liendra reapareció en redes sociales y reveló porque está golpeado: “Me quedo ceguera”

La inesperada reaparición de Mauricio Gómez con imágenes que muestran heridas y vendajes, generó alarma en redes sociales hasta que reveló verdadero motivo detrás de su impactante estado físico

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Las imágenes de Mauricio Gómez
Las imágenes de Mauricio Gómez con heridas y vendajes encienden las redes: ¿accidente, cirugía o nuevo proyecto? - crédito @la_liendraa/IG

La abrupta vuelta de Mauricio Gómez —conocido como La Liendra— a Instagram el 27 de agosto de 2025 impulsó una oleada de especulaciones y preocupación entre su audiencia digita.

La reacciones se deben a que en la publicación exhibió imágenes de su rostro con heridas visibles, vendajes y señales como si se hubiera tenido que someter a una intervención en las orejas, pero en ese momento no dio explicación ni dejó comentario alguno sobre su estado.

De acuerdo con el video que difundió el exparticipante de La casa de los famosos Colombia se podían observar hematomas en el rostro, un labio partido, inflamación en los párpados, ampollas, y vendajes cubriendo las orejas.

La expresión de dolor y la ausencia total de palabras en el clip aumentaron la angustia de quienes siguen al influenciador y empezaron a describir la escena como impactante y desconcertante, especialmente porque Gómez no ofreció detalles sobre la causa de estas lesiones físicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miles de internautas reaccionaron de inmediato, expresando alarma por la situación por la que estaría atravesando La Liendra especialmente porque en días anteriores el joven indicó que se iba a tomar un tiempo de las redes sociales y que se iba a desconectar, sin indicar tampoco la razón de su ausencia.

La reaparición de La Liendra
La reaparición de La Liendra en redes sociales generó incertidumbre y especulaciones entre sus seguidores - crédito @la_liendraa/Instagram

Algunas teorías sugerían que pudo haber sido víctima de un accidente; otras especulaban con la posibilidad de una cirugía estética —en particular, relacionada con las orejas— o imaginaban un maquillaje extremo destinado a un nuevo proyecto audiovisual no anunciado.

Temas Relacionados

La liendraGolpes de La LiendraDocumental La LiendraNieve en ColombiaNevado del TolimaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 7 de la Vuelta a España EN VIVO: Egan Bernal y los ciclistas colombianos llegan a otra llegada en la alta montaña

La carrera, que se corre en esta ocasión desde Andorra la Vella y llega a Huesca, tendrá dos puertos de montaña exigentes tanto al comienzo como al final

Etapa 7 de la Vuelta

Petro acusó a Uribe de haber sido “abrazado por Pablo Escobar” tras la burla del expresidente sobre la Peliteñida de Betty la Fea

El enfrentamiento entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe se intensificó en redes sociales luego del intercambio de mensajes sobre la jueza Sandra Heredia y la Universidad Externado de Colombia

Petro acusó a Uribe de

Exconcursante de ‘Yo me llamo’ que fue deportado de Colombia, retomó su carrera en un nuevo ‘reality’ en el exterior: “Se vienen cosas bonitas”

El artista, que debió abandonar Colombia por problemas migratorios, reaparece en la versión ecuatoriana de ‘Yo me llamo’ y anuncia nuevos proyectos artísticos en redes sociales

Exconcursante de ‘Yo me llamo’

Hallaron cadáver en avanzado estado de descomposición en Girón, Santander

Un fuerte olor y la acumulación de insectos motivaron la intervención policial y de bomberos, que encontraron el cuerpo inerte

Hallaron cadáver en avanzado estado

La historia de ‘Bola’, uno de los delincuentes más buscados en Itagüí: metió a su mamá en la cárcel y después le pidió perdón en redes sociales

La detención de Juan Camilo Jaramillo, alias Bola, uno de los delincuentes más buscados en Taguí, Antioquia, se concretó el 28 de agosto de 2024 en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad local

La historia de ‘Bola’, uno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Exconcursante de ‘Yo me llamo’

Exconcursante de ‘Yo me llamo’ que fue deportado de Colombia, retomó su carrera en un nuevo ‘reality’ en el exterior: “Se vienen cosas bonitas”

Blessd conquista el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Dos artistas colombianos forman parte del cartel de Lollapalooza Argentina: vea de quiénes se trata

Jairo Ordóñez compartió su reacción tras participación en videoclip de Greeicy: “El hombre más envidiado de Colombia”

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, respondió a rumores difundidos por Yina Calderón

Deportes

Etapa 7 de la Vuelta

Etapa 7 de la Vuelta a España EN VIVO: Egan Bernal y los ciclistas colombianos llegan a otra llegada en la alta montaña

Jhon Jáder Durán se quedó sin técnico: el portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe tras la eliminación de Champions ante el Benfica de Richard Ríos

Alarmas por sospechas de apuestas ilegales en el mundial 2026: el mismo problema del fútbol colombiano

Gobierno Petro nombró a otro medallista olímpico en el Ministerio del Deporte: llega en plena crisis por recorte presupuestal

Jhon Jáder Durán se habría negado a recibir apoyo psicológico de la selección Colombia: “No tiene voluntad”