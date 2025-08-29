La Liendra reapareció en redes sociales y reveló porque está golpeado: “Me quedo ceguera”

Las imágenes de Mauricio Gómez con heridas y vendajes encienden las redes: ¿accidente, cirugía o nuevo proyecto? - crédito @la_liendraa/IG

La abrupta vuelta de Mauricio Gómez —conocido como La Liendra— a Instagram el 27 de agosto de 2025 impulsó una oleada de especulaciones y preocupación entre su audiencia digita.

La reacciones se deben a que en la publicación exhibió imágenes de su rostro con heridas visibles, vendajes y señales como si se hubiera tenido que someter a una intervención en las orejas, pero en ese momento no dio explicación ni dejó comentario alguno sobre su estado.

De acuerdo con el video que difundió el exparticipante de La casa de los famosos Colombia se podían observar hematomas en el rostro, un labio partido, inflamación en los párpados, ampollas, y vendajes cubriendo las orejas.

La expresión de dolor y la ausencia total de palabras en el clip aumentaron la angustia de quienes siguen al influenciador y empezaron a describir la escena como impactante y desconcertante, especialmente porque Gómez no ofreció detalles sobre la causa de estas lesiones físicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miles de internautas reaccionaron de inmediato, expresando alarma por la situación por la que estaría atravesando La Liendra especialmente porque en días anteriores el joven indicó que se iba a tomar un tiempo de las redes sociales y que se iba a desconectar, sin indicar tampoco la razón de su ausencia.

La reaparición de La Liendra en redes sociales generó incertidumbre y especulaciones entre sus seguidores - crédito @la_liendraa/Instagram

Algunas teorías sugerían que pudo haber sido víctima de un accidente; otras especulaban con la posibilidad de una cirugía estética —en particular, relacionada con las orejas— o imaginaban un maquillaje extremo destinado a un nuevo proyecto audiovisual no anunciado.