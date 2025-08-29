Colombia

Karina García responde con un mensaje de fe tras polémica llamada entre su exeditor y Laura G

En medio de la controversia, la ‘influencer’ sorprendió al dejar de lado los enfrentamientos y compartir una reflexión positiva que inspiró a sus seguidores y reforzó su imagen como ejemplo de resiliencia y optimismo

Karina García responde a la polémica con un mensaje de fe y buena vibra para su comunidad - crédito cortesía Canal RCN

En medio de la controversia generada por una conversación telefónica entre su exeditor Camilo Brans y la presentadora Laura G, la influencer Karina García decidió no entrar en confrontaciones y, por el contrario, enviar un mensaje de calma, fe y resiliencia a sus seguidores.

A través de sus historias en redes sociales, la creadora de contenido compartió una reflexión espiritual que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores.

La polémica llamada, que circuló ampliamente en redes sociales, levantó comentarios sobre la relación profesional que Karina sostuvo con Brans y sobre la manera en que algunos de sus excolaboradores han opinado sobre ella. Sin embargo, en lugar de referirse de forma directa a las críticas, la empresaria prefirió centrarse en un mensaje de motivación y confianza en la voluntad divina.

“Buenísimos días, para la gente más espectacular del planeta Tierra, que claramente es mi team. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Por acá con mi cafecito, lista para ir a entrenar. Que tengan un día demasiado bendecido, lleno de cosas hermosas. Recuerden que todo lo que pasa en la vida es porque Diosito así lo quiso. Nunca cuestionen las decisiones de Él”, expresó Karina en su mensaje matutino.

