Colombia

Hospital de Santa Fe de Antioquia suspende servicios a usuarios de Nueva EPS por millonarias deudas

La institución hospitalaria anunció que limitará la atención a usuarios de la Nueva EPS, salvo en casos de urgencias vitales

Por Mauricio Villamil

Crisis en el sistema de
Crisis en el sistema de salud - Nueva EPS - Antioquia - crédito Nueva EPS

El Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia anunció que dejará de prestar parte de sus servicios a los afiliados de la Nueva EPS a partir del 1 de septiembre.

La decisión se fundamenta en las millonarias deudas que la aseguradora mantiene con la institución, situación que, según la directiva del hospital, compromete la sostenibilidad de la operación.

De acuerdo con la información publicada por BLU Radio, la medida cobija la suspensión de consultas especializadas, cirugías y otros procedimientos de alta complejidad. No obstante, el centro asistencial aclaró que mantendrá la atención en casos de urgencias vitales, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de prestación de servicios de salud.

La situación de este hospital se suma a la de otras instituciones en Antioquia y en diferentes regiones del país que en los últimos meses han adoptado decisiones similares frente a la Nueva EPS. El argumento central ha sido el mismo: la falta de pagos oportunos por parte de la entidad promotora de salud, que ha dejado de cubrir cuentas por miles de millones de pesos.

El gerente del hospital de Santa Fe de Antioquia explicó que las dificultades financieras se han hecho insostenibles. Según BLU Radio, las deudas acumuladas ponen en riesgo la operación diaria y la prestación de servicios básicos a toda la comunidad. “No podemos seguir acumulando pasivos mientras esperamos giros que no llegan”, señalaron desde la administración.

En la comunicación oficial, la directiva subrayó que esta medida busca proteger la estabilidad del hospital y garantizar que los recursos disponibles se utilicen de manera responsable para los pacientes que aún pueden ser atendidos. Sin embargo, la restricción en los servicios especializados genera preocupación entre los usuarios, quienes ahora deberán buscar alternativas en otros municipios o en Medellín.

La Nueva EPS no se ha pronunciado públicamente sobre la suspensión anunciada en Santa Fe de Antioquia. En meses anteriores, cuando hospitales en Caldas y otras regiones tomaron decisiones similares, la entidad respondió asegurando que trabaja en planes de pago y conciliaciones. No obstante, en el caso del hospital antioqueño aún no se conoce un pronunciamiento oficial.

La Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Salud departamental también han manifestado inquietud por la situación, ya que el San Juan de Dios es uno de los centros hospitalarios de referencia para varios municipios del occidente del departamento. La falta de servicios especializados puede aumentar la presión sobre hospitales de Medellín, que ya enfrentan alta demanda.

En el comunicado difundido por la institución, se informó que se continuará atendiendo a los usuarios de Nueva EPS únicamente en las áreas de urgencias vitales y hospitalización en situaciones críticas. Procedimientos programados como cirugías, controles de especialidades o terapias quedarán suspendidos hasta que se logre un acuerdo de pago con la aseguradora.

“Queremos ser claros con la comunidad: no se trata de un cierre total, pero sí de una restricción importante. La Nueva EPS debe cumplir con sus compromisos para que podamos retomar la prestación plena de los servicios”, agregaron las directivas hospitalarias, citadas por BLU Radio.

Los trabajadores del hospital también expresaron su preocupación. De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, existe temor de que la falta de liquidez afecte el pago de salarios y de insumos médicos. Enfermeras y médicos advierten que si la situación se prolonga, podría comprometer la calidad del servicio incluso en áreas que se mantienen activas.

En los últimos meses, la Superintendencia Nacional de Salud ha recibido múltiples quejas de hospitales y clínicas que señalan retrasos en los pagos de la Nueva EPS. Según las denuncias, en algunos casos las deudas superan los mil millones de pesos, lo que genera efectos en cadena sobre el personal de salud, proveedores y pacientes.

El caso del hospital de Santa Fe de Antioquia también ha despertado reacciones en la comunidad local. Líderes sociales y usuarios aseguran que las restricciones generan incertidumbre en una población que depende del centro asistencial como primera opción de atención. “Nos preocupa que las personas con enfermedades crónicas o que requieren cirugías programadas no puedan recibir tratamiento aquí”, manifestó un representante comunitario en declaraciones recogidas por BLU Radio.

Por ahora, las autoridades de salud en el departamento hacen un seguimiento al caso y buscan alternativas para mitigar el impacto en los pacientes. Sin embargo, sin un acuerdo entre el hospital y la Nueva EPS, el acceso a servicios especializados seguirá siendo limitado.

