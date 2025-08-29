Colombia

Gustavo Petro calificó de “explotador sexual de menores en Medellín” al odontólogo estadounidense capturado en Miami

Esto ocurrió luego de que la Policía Nacional de Colombia confirmara que una investigación previa —la cual resultó en la condena de otro “depredador sexual” en Medellín— permitió establecer que el detenido actual viajaba periódicamente a la capital antioqueña

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia y el presidente Gustavo Petro brindaron mayores detalles del proceso judicial que llevó a la captura en Estados Unidos de un ciudadano de ese país.

El norteamericano —cuya profesión es odontólogo— cayó en una operación llevada a cabo en Miami (estado de la Florida).

El estadounidense es señalado por el delito de explotación sexual comercial de menores de 18 años, y también se conoció que el hoy detenido viajaba de manera regular desde su país de origen hacia Medellín (Antioquia), donde establecía encuentros sexuales con menores en apartamentos arrendados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así lo indicó la mañana del viernes 29 de agosto de 2025 el director de la Policía, brigadier general Carlos Fernando Triana. Además precisó que este resultado se dio en coordinación con la agencia estadounidense HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés).

Las autoridades detuvieron al odontólogo
Las autoridades detuvieron al odontólogo norteamericano en el estado de la Florida - crédito Policía Nacional

De acuerdo con las autoridades, “se documentaron 15 ingresos de este individuo al país, durante los cuales contactaba a las víctimas a través de redes sociales y les ofrecía dinero y otras dádivas a cambio de acceder a los encuentros.

A su vez, se indicó por parte de las autoridades colombianas que esta operación fue resultado de una investigación previa, y que data de hace más de un año, y que dejó la captura y condena en Estados Unidos de Stefan Andrés Correa, otro norteamericano que también cuenta con nacionalidad ecuatoriana, y que tenía un modus operandi similar al del dentista.

Presidente Gustavo Petro se refirió a captura de odontólogo estadounidense que viajaba a Medellín

Frente a este resultado, y como parte de la serie de publicaciones que efectuó durante la madrugada y mañana del viernes 29 de agosto, el presidente Gustavo Petro se refirió al resultado por parte de las autoridades colombianas y estadounidense.

“Este odontólogo ciudadano norteamericano es capturado en Miami por acción conjunta de las policías colombiana y norteamericana. Se trata de un explotador sexual de menores en Medellín”, indicó Petro en la publicación que dejó en su cuenta de X.

crédito @petrogustavo/X
crédito @petrogustavo/X

Quién es Stefan Andrés Correa: condenado en Estados Unidos y calificado por el alcalde de Medellín como un “depredador sexual”

La investigación tuvo origen en Colombia tras el caso de Stefan Andrés Correa, capturado y sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Florida, Estados Unidos, en abril de 2025.

Durante ese proceso, las autoridades lograron identificar la explotación sexual de cinco víctimas colombianas, con edades entre 13 y 15 años, en hechos ocurridos entre 2023 y 2024.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCaptura en Estados UnidosTurismo sexual en MedellínOdontólogo estadounidenseAbusador de menoresDepredador sexualExplotador sexual de menoresViajes a MedellínColombiaAntioquiaStefan Andrés CorreaColombia-Noticias

Más Noticias

Vuelta a España EN VIVO HOY, etapa 7: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y los ciclistas colombianos en la alta montaña

La carrera, que se corre en esta ocasión desde Andorra la Vella y llega a Huesca, tendrá dos puertos de montaña exigentes tanto al comienzo como al final

Vuelta a España EN VIVO

Hinchas del América de Cali increpan a directiva durante partido de la Liga Femenina: así reaccionó la persona tras el tenso momento

En el empate entre las Diablas Rojas y Embajadoras, al finalizar el encuentro, varios hinchas le reclamaron a la gerente administrativa del equipo, en el estadio Pascual Guerrero de Cali

Hinchas del América de Cali

Corte Suprema cita a Iván Cepeda como testigo clave en caso de consulta popular

El senador del Pacto Histórico declarará sobre presuntas irregularidades en la votación que archivó la iniciativa impulsada por el Gobierno Petro, en medio de la investigación contra Efraín Cepeda

Corte Suprema cita a Iván

Consejo de Estado le tumbó otro funcionario diplomático a Petro: echó atrás el nombramiento de consejera de Relaciones Exteriores en Ecuador

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Luz Helena Fonseca Castillo como consejera de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia en Ecuador, al determinar que existían funcionarios de carrera diplomática aptos para el cargo

Consejo de Estado le tumbó

“Ella es un escándalo”: Vicky Dávila sorprende cantando versión de una canción de Karol G al estilo ‘Tropicoqueta’

La precandidata presidencial compartió en las redes sociales un ‘cover’ de una de las canciones del último álbum de la cantante paisa y confesó que se trata de su canción favorita del momento

“Ella es un escándalo”: Vicky
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

“Ella es un escándalo”: Vicky

“Ella es un escándalo”: Vicky Dávila sorprende cantando versión de una canción de Karol G al estilo ‘Tropicoqueta’

La Liendra reapareció en redes sociales y reveló porque está golpeado: “Me quedó ceguera”

Exconcursante de ‘Yo me llamo’ deportado de Colombia retomó su carrera en un nuevo ‘reality’ en el exterior: “Se vienen cosas bonitas”

Blessd conquista el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Dos artistas colombianos forman parte del cartel de Lollapalooza Argentina: vea de quiénes se trata

Deportes

Vuelta a España EN VIVO

Vuelta a España EN VIVO HOY, etapa 7: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y los ciclistas colombianos en la alta montaña

Hinchas del América de Cali increpan a directiva durante partido de la Liga Femenina: así reaccionó la persona tras el tenso momento

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”

El portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe: que pasará con el colombiano Jhon Jáder Durán

Alarmas por sospechas de apuestas ilegales en el mundial 2026: el mismo problema del fútbol colombiano