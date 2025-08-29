Gustavo Petro calificó de “explotador sexual de menores en Medellín” al odontólogo estadounidense capturado en Miami

crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia y el presidente Gustavo Petro brindaron mayores detalles del proceso judicial que llevó a la captura en Estados Unidos de un ciudadano de ese país.

El norteamericano —cuya profesión es odontólogo— cayó en una operación llevada a cabo en Miami (estado de la Florida).

El estadounidense es señalado por el delito de explotación sexual comercial de menores de 18 años, y también se conoció que el hoy detenido viajaba de manera regular desde su país de origen hacia Medellín (Antioquia), donde establecía encuentros sexuales con menores en apartamentos arrendados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así lo indicó la mañana del viernes 29 de agosto de 2025 el director de la Policía, brigadier general Carlos Fernando Triana. Además precisó que este resultado se dio en coordinación con la agencia estadounidense HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés).

Las autoridades detuvieron al odontólogo norteamericano en el estado de la Florida - crédito Policía Nacional

De acuerdo con las autoridades, “se documentaron 15 ingresos de este individuo al país, durante los cuales contactaba a las víctimas a través de redes sociales y les ofrecía dinero y otras dádivas a cambio de acceder a los encuentros.

A su vez, se indicó por parte de las autoridades colombianas que esta operación fue resultado de una investigación previa, y que data de hace más de un año, y que dejó la captura y condena en Estados Unidos de Stefan Andrés Correa, otro norteamericano que también cuenta con nacionalidad ecuatoriana, y que tenía un modus operandi similar al del dentista.

Presidente Gustavo Petro se refirió a captura de odontólogo estadounidense que viajaba a Medellín

Frente a este resultado, y como parte de la serie de publicaciones que efectuó durante la madrugada y mañana del viernes 29 de agosto, el presidente Gustavo Petro se refirió al resultado por parte de las autoridades colombianas y estadounidense.

“Este odontólogo ciudadano norteamericano es capturado en Miami por acción conjunta de las policías colombiana y norteamericana. Se trata de un explotador sexual de menores en Medellín”, indicó Petro en la publicación que dejó en su cuenta de X.

crédito @petrogustavo/X

Quién es Stefan Andrés Correa: condenado en Estados Unidos y calificado por el alcalde de Medellín como un “depredador sexual”

La investigación tuvo origen en Colombia tras el caso de Stefan Andrés Correa, capturado y sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Florida, Estados Unidos, en abril de 2025.

Durante ese proceso, las autoridades lograron identificar la explotación sexual de cinco víctimas colombianas, con edades entre 13 y 15 años, en hechos ocurridos entre 2023 y 2024.