Embargan el sueldo y apartamento del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por millonaria demanda: esto dijo

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó que no recibirá más su sueldo - crédito Colprensa

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció que actualmente enfrenta un embargo de su sueldo y de un apartamento en Bogotá como resultado de una sentencia judicial emitida el 8 de mayo del 2025.

El funcionario confirmó la información publicada en redes sociales, durante la última semana del mes de agosto, y agregó que no recibirá su salario hasta que el proceso concluya. Jaramillo señaló que, por tratarse de un “tema personal”, no hará más comentarios públicos sobre el caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación judicial del ministro surgió, como conoció La Silla Vacía, tras una demanda interpuesta por la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), la cual reclama el pago de 1.154 millones de pesos por servicios de transporte durante la campaña al Senado por el Pacto Histórico, en la que Jaramillo se desempeñó como gerente. Los vuelos contratados beneficiaron a 19 candidatos que finalmente obtuvieron curul.

El historial administrativo de Jaramillo ha sido objeto de cuestionamientos en varias ocasiones. El representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) lo acusó de supuesta financiación irregular tras no cumplir la orden de la Corte Constitucional respecto a los presupuestos máximos permitidos en campaña.