Colombia

El streamer español Ibai Llanos enfrentó a Colombia y Venezuela en curioso Mundial de los Desayunos

Llanos es conocido por ser uno de los ‘influencers’ y creadores de contenido con más seguidores alrededor del mundo, y creador de ‘La Velada del Año’, una velada boxística de streamers en la que en su edición de 2025 al colombiano Westcol le dieron una paliza. Ahora lanzó una nueva competencia en el universo digital que busca definir cuál es el mejor platillo matutino del planeta

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

crédito @ibaillanos/IG
crédito @ibaillanos/IG

El streamer español Ibai Llanos, reconocido por ser el creador de “La Velada del Año” y una de las figuras más influyentes del universo digital, anunció el jueves 28 de agosto de 2025 el próximo cruce gastronómico de su certamen.

Todo porque Colombia y Venezuela medirán fuerzas en los cuartos de final del Mundial de los Desayunos, después de que Venezuela venciera a República Dominicana y Colombia superara a Costa Rica en la ronda anterior.

La dinámica, que se lleva a cabo a través de las redes sociales de Llanos, utiliza el formato clásico de una copa futbolística donde dieciséis países participan en rondas de eliminatorias para definir el desayuno preferido por la comunidad digital global.

La votación queda en manos de los seguidores, quienes deben elegir cuál desayuno consideran superior en cada duelo.

Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: Colombia vs. Venezuela

Durante la presentación de este enfrentamiento, Ibai Llanos destacó las características principales de los platillos que representan a cada país.

crédito @ibaillanos/IG

En el caso de Venezuela, el streamer resaltó la presencia de la una famosa bebida de ese país —“me han dicho que es muy típico de Venezuela, que esto al parecer se dice: ‘Vamos a tomarnos unas maltas’. Pues es esto, no tiene alcohol, ¡ojo!”—, así como la inclusión de la arepa reina pepiada, acompañada en esta ocasión de una empanada de carne mechada.

Llanos señaló que “las arepas se suelen acompañar de muchas cosas”, y leyó algunos de los comentarios de sus seguidores mencionando huevo y carne mechada como acompañantes frecuentes.

Por el lado de Colombia, la propuesta integra dos versiones de la tradicional arepa: una arepa de pan y una arepa de maíz rellena de queso. Llanos la describió como “una de las arepas más míticas de Colombia” y explicó que se trata de un desayuno adaptado a los gustos de cada persona, mencionando también opciones adicionales como huevo o jamón según la preferencia.

crédito @ibaillanos/IG

Ibai volvió a recalcar que la decisión corresponde a sus seguidores: “Según lo que tú has probado, según lo que tú conoces, lo que has viajado, ¿qué desayuno crees que es mejor o te gusta más? Venezuela o Colombia. Es tu turno”.

Con este llamado a su audiencia internacional, el streamer invitó a los internautas para dejar su apoyo en los comentarios y definir qué propuesta avanza a semifinales del torneo gastronómico virtual.

Así va el Mundial de los Desayunos creado por Ibai Llanos

El Mundial de los Desayunos, creado por Llanos y lanzado el 18 de agosto de 2025, ha generado un alto nivel de participación en redes sociales y debate en la comunidad hispanohablante.

La competencia incluye enfrentamientos entre países como Perú y México, Reino Unido y Argentina, España y Francia, entre otros.

En la ronda anterior, Colombia avanzó al superar a Costa Rica con sus clásicas arepas, mientras que Venezuela alcanzó los cuartos de final después de vencer al desayuno dominicano.

La propuesta de Ibai Llanos ha sido celebrada por su audiencia, quienes reconocen el alcance del fenómeno digital y la oportunidad de representar a sus países a través de la gastronomía.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española… Para acabar con el debate, he creado el Mundial de los Desayunos”, manifestó Llanos en videos anteriores publicados en sus redes.

Colombia participa con las arepas
Colombia participa con las arepas - crédito @ibaillanos/IG

La iniciativa de Llanos reaviva viejos debates, como el origen de la arepa, alimento tradicionalmente disputado entre Colombia y Venezuela. Aunque el streamer evitó entrar en la controversia, reconoció el protagonismo del plato en ambos países.

El torneo continuará en las siguientes semanas, y será la audiencia internacional la que decida, ronda tras ronda, qué propuesta se proclama como el mejor desayuno del mundo en la final programada por el creador español.

Los enfrentamientos de cuartos de final quedaron así por el momento:

  • Colombia vs. Venezuela
  • Ecuador vs. Perú
  • España vs. Chile
  • Falta por definir a los ganadores de los duelos entre Estados Unidos vs. Bolivia y Reino Unido vs. Argentina

