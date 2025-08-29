Colombia

El concejal Daniel Briceño reveló que el ‘influencer’ Levy Rincón recibió un nuevo contrato en Rtvc

La contratación de Levy Rincón como conductor de un programa en Radio Nacional de Colombia ha desatado polémica en redes sociales y el ámbito político

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
Levy Rincón recibe nuevo contrato
Levy Rincón recibe nuevo contrato en Rtvc, según denunció del concejal Daniel Briceño - crédito @levy.rincon/Instagram - @Danielbricen/X

El concejal de Bogotá y abogado Daniel Briceño abrió un nuevo debate público tras revelar la contratación de Levy Rincón en Radio Nacional de Colombia, gestionada a través de un contrato conRtvc.

Según indicó el concejal en la red social X, la contratación del creador de contenido digital, conocido por su alineación total a sectores del petrismo, cuestiona la idoneidad y pertinencia de su vinculación a un medio estatal.

Briceño compartió documentos que, según él, respaldan sus señalamientos.

Uno de estos indica la aprobación formal del contrato entre Rtvc y Rincón, así como los trámites de pago asociados.

Briceño calificó al influencer como “difamador” y enfatizó: “No le pagan por opinar”, en referencia a las obligaciones contractuales fijadas por Rtvc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Daniel Briceño, concejal de Bogotá,
Daniel Briceño, concejal de Bogotá, divulgó en redes sociales documentos sobre el contrato firmado por RTVC con Levy Rincón - crédito @Danielbricen/X

El contrato identificado como 2392-2025 obliga a Levy Rincón a desarrollar actividades de locución y producción para Radio Nacional y otras plataformas de Rtvc (Radio Televisión Nacional de Colombia).

El documento oficial establece que el contratista debe cumplir lineamientos institucionales, participar en reuniones de seguimiento y observar protocolos laborales, ambientales y de conducta interna.

Entre las tareas específicas asignadas a Rincón figuran la preproducción, producción y postproducción de espacios radiales, además de la generación de contenido y propuestas para fortalecer los mensajes institucionales.

En marzo de 2025, Levy Rincón confirmó mediante su cuenta de X que asumiría la conducción de un programa en vivo, de lunes a viernes entre las 16:30 y las 17:30 horas, en compañía de su colega Wally, también figura reconocida en el entorno digital.

Levy Rincón confirmó que fue
Levy Rincón confirmó que fue contratado para trabajar en Rtvc - crédito @LevyRincon/X

“Hola, queridos amigos, para contarles que he sido contratado en Radio Nacional deRtvc para hacer un programa de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 pm con mi gran amigo @MeDicenWally ¡No se preocupen por buscar el contrato en el Secop porque yo mismo lo voy a subir ya que no estoy robando ni haciendo nada ilegal!”, escribió el influencer en su momento. Añadió que el acuerdo se publicará en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) con el objetivo, según sus palabras, de brindar transparencia sobre su vinculación.

La contratación motivó reacciones opuestas. Mientras seguidores de Levy Rincón celebraron el anuncio, otros expresaron críticas. El concejal Briceño enfatizó sus dudas sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en Rtvc, ente gestor del Sistema de Medios Públicos en Colombia, encabezado actualmente por Hollman Morris. “Nuevo contrato en Rtvc para el difamador Levy Rincón, para el que no le pagan por opinar”, comentó el cabildante junto a la documentación publicada en sus redes.

Parte de la controversia radica en la cláusula del contrato, la cual establece que el contratista debe “guardarse la confidencialidad de la información de carácter reservado” y actuar en conformidad con los lineamientos y reglamentos internos de la entidad. El documento también le exige “aplicar en cada una de sus actividades las indicaciones establecidas en el Manual para la práctica informativa y de contenidos de la Radio Pública de la Subgerencia de Radio”.

El contrato aprobado para Levy
El contrato aprobado para Levy Rincón en RTVC incluye tareas de producción y locución en distintas plataformas de la radio pública - crédito @Danielbricen/X

El contrato firmado con por lo menos trece obligaciones generales y once tareas específicas contempla, además, la exigencia de confidencialidad y la obligación de entregar soporte documental sobre el cumplimiento de cada actividad.

El documento indica que Levy Rincón “se compromete a realizar la producción, locución y narración de textos para distintos productos de la Subgerencia de Radio de Rtvc”, así como a proponer mejoras en la calidad de los contenidos. A lo largo de la ejecución contractual deberá acreditar el cumplimiento de sus deberes frente a la seguridad social y los parafiscales, así como asistir a reuniones y aplicar protocolos institucionales, incluyendo lineamientos para la prevención del acoso sexual y discriminación.

La gestión de este contrato ocurre bajo la dirección de Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos, añadió relevancia política dada la trayectoria del directivo y el entorno de debate sobre el manejo de medios estatales.

Temas Relacionados

Levy RincónRadio Nacional de ColombiaRTVCHollman MorrisDaniel BriceñoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa aclaró cuál es la finalidad del despliegue militar en la frontera con Venezuela: “Incrementar la fuerza pública para atender todo el territorio nacional”

Pedro Sánchez se refirió al envío de 25.000 soldados adicionales al Catatumbo, precisando que solo se reforzaron capacidades existentes para enfrentar grupos armados y proteger zonas críticas del país

Ministro de Defensa aclaró cuál

Precandidatos presidenciales reaccionaron a orden de Petro de militarizar la frontera con Venezuela: “Un favor al verdugo aliado del ELN y Farc”

Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, uno de los partidos de oposición, condenaron la reciente decisión del presidente Gustavo Petro

Precandidatos presidenciales reaccionaron a orden

Maldy apuesta por un álbum solo con mujeres y promete una nueva colaboración con Karol G

El reguetonero puertorriqueño anunció que prepara un disco dedicado exclusivamente a voces femeninas, donde espera volver a trabajar con Karol G y rendir homenaje a figuras como Ivy Queen y Anitta

Maldy apuesta por un álbum

Mira el resultado del Chontico Día del 29 de agosto

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Mira el resultado del Chontico

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

El ‘influencer’ contó que halló un anillo extraño en su casa, por lo que sospechó de prácticas de magia negra, que lo obligó a buscar ayuda espiritual tras sufrir lesiones y dificultades personales

Yeferson Cossio reveló que su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Captura en Bogotá: así cayó

Captura en Bogotá: así cayó en una estación de Transmilenio ‘Morrocoyo’, el señalado cabecilla de pertenecer a las AUC bajo órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maldy apuesta por un álbum

Maldy apuesta por un álbum solo con mujeres y promete una nueva colaboración con Karol G

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

Oswaldo, de Los Montañeros, fue hospitalizado: “Estoy débil”

Ella es la hermana gemela de una exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que es una de las favoritas en ‘Miss Universe Colombia’

Así fue la respuesta de Karina García a quienes la llamaron “perra” y “Kanina”: “¿Quiere que le ladre?"

Deportes

Nairo Quintana fue la sensación

Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026

Carlos Antonio Vélez reveló por qué Jhon Jáder Durán estaría furioso con el técnico de la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios solo un mes después de haber salido del equipo azul