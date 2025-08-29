El concejal Daniel Briceño reveló que el ‘influencer’ Levy Rincón recibió un nuevo contrato en Rtvc

Levy Rincón recibe nuevo contrato en Rtvc, según denunció del concejal Daniel Briceño - crédito @levy.rincon/Instagram - @Danielbricen/X

El concejal de Bogotá y abogado Daniel Briceño abrió un nuevo debate público tras revelar la contratación de Levy Rincón en Radio Nacional de Colombia, gestionada a través de un contrato conRtvc.

Según indicó el concejal en la red social X, la contratación del creador de contenido digital, conocido por su alineación total a sectores del petrismo, cuestiona la idoneidad y pertinencia de su vinculación a un medio estatal.

Briceño compartió documentos que, según él, respaldan sus señalamientos.

Uno de estos indica la aprobación formal del contrato entre Rtvc y Rincón, así como los trámites de pago asociados.

Briceño calificó al influencer como “difamador” y enfatizó: “No le pagan por opinar”, en referencia a las obligaciones contractuales fijadas por Rtvc.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, divulgó en redes sociales documentos sobre el contrato firmado por RTVC con Levy Rincón - crédito @Danielbricen/X

El contrato identificado como 2392-2025 obliga a Levy Rincón a desarrollar actividades de locución y producción para Radio Nacional y otras plataformas de Rtvc (Radio Televisión Nacional de Colombia).

El documento oficial establece que el contratista debe cumplir lineamientos institucionales, participar en reuniones de seguimiento y observar protocolos laborales, ambientales y de conducta interna.

Entre las tareas específicas asignadas a Rincón figuran la preproducción, producción y postproducción de espacios radiales, además de la generación de contenido y propuestas para fortalecer los mensajes institucionales.

En marzo de 2025, Levy Rincón confirmó mediante su cuenta de X que asumiría la conducción de un programa en vivo, de lunes a viernes entre las 16:30 y las 17:30 horas, en compañía de su colega Wally, también figura reconocida en el entorno digital.

Levy Rincón confirmó que fue contratado para trabajar en Rtvc - crédito @LevyRincon/X

“Hola, queridos amigos, para contarles que he sido contratado en Radio Nacional deRtvc para hacer un programa de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 pm con mi gran amigo @MeDicenWally ¡No se preocupen por buscar el contrato en el Secop porque yo mismo lo voy a subir ya que no estoy robando ni haciendo nada ilegal!”, escribió el influencer en su momento. Añadió que el acuerdo se publicará en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) con el objetivo, según sus palabras, de brindar transparencia sobre su vinculación.

La contratación motivó reacciones opuestas. Mientras seguidores de Levy Rincón celebraron el anuncio, otros expresaron críticas. El concejal Briceño enfatizó sus dudas sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en Rtvc, ente gestor del Sistema de Medios Públicos en Colombia, encabezado actualmente por Hollman Morris. “Nuevo contrato en Rtvc para el difamador Levy Rincón, para el que no le pagan por opinar”, comentó el cabildante junto a la documentación publicada en sus redes.

Parte de la controversia radica en la cláusula del contrato, la cual establece que el contratista debe “guardarse la confidencialidad de la información de carácter reservado” y actuar en conformidad con los lineamientos y reglamentos internos de la entidad. El documento también le exige “aplicar en cada una de sus actividades las indicaciones establecidas en el Manual para la práctica informativa y de contenidos de la Radio Pública de la Subgerencia de Radio”.

El contrato aprobado para Levy Rincón en RTVC incluye tareas de producción y locución en distintas plataformas de la radio pública - crédito @Danielbricen/X

El contrato firmado con por lo menos trece obligaciones generales y once tareas específicas contempla, además, la exigencia de confidencialidad y la obligación de entregar soporte documental sobre el cumplimiento de cada actividad.

El documento indica que Levy Rincón “se compromete a realizar la producción, locución y narración de textos para distintos productos de la Subgerencia de Radio de Rtvc”, así como a proponer mejoras en la calidad de los contenidos. A lo largo de la ejecución contractual deberá acreditar el cumplimiento de sus deberes frente a la seguridad social y los parafiscales, así como asistir a reuniones y aplicar protocolos institucionales, incluyendo lineamientos para la prevención del acoso sexual y discriminación.

La gestión de este contrato ocurre bajo la dirección de Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos, añadió relevancia política dada la trayectoria del directivo y el entorno de debate sobre el manejo de medios estatales.