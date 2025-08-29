Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronunció tras hallazgo del cuerpo: “Jamás contemplamos enfrentar esto”

La institución expresó que este hecho constituye “el momento más doloroso en la historia” del colegio - crédito Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles y X

El Gimnasio Campestre Los Laureles emitió un comunicado oficial después de confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que estudiaba en esa institución y fue encontrada en zona rural de Cajicá, Cundinamarca.

El mensaje, difundido el viernes 29 de agosto, manifestó el profundo dolor de la comunidad educativa y señaló que este hecho constituye “el momento más doloroso en la historia” del colegio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pronunciamiento se conoció minutos después de que las autoridades reportaran la ubicación del cuerpo de la menor en el río Frío, lo que generó conmoción en todo el país.

En el documento oficial, el Gimnasio Campestre Los Laureles indicó: “Hoy nuestro corazón está herido. (...) Jamás contemplamos tener que enfrentar una situación tan devastadora, que hiere lo más profundo de nuestra vida institucional y de cada persona que hace parte de ella”.

La comunidad educativa reiteró su disposición de acompañar en la búsqueda de la verdad - crédito Bomberos Cundinamarca

El colegio agregó que la ausencia de la estudiante deja “un vacío imposible de llenar” y aseguró que la comunidad educativa se encuentra de luto.

También expresó: “Acompañamos a su familia con nuestra solidaridad y nuestro amor. Su dolor es también nuestro dolor, y lo abrazamos con toda la fraternidad de la que somos capaces”.

Llamado a la verdad y mensaje de fe

La institución también reiteró su compromiso para estar presente en lo que sea necesario y acompañar el proceso de búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con la menor. El comunicado incluyó, además, un mensaje de fe al citar un pasaje bíblico: “Dios está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido (Salmo 34:18)”.

El colegio concluyó con un mensaje de fortaleza y solidaridad hacia la familia de Valeria Afanador: “Que el Señor conforte nuestros corazones, nos llene de fortaleza y nos acompañe con su luz en este momento tan difícil”.

El colegio emitió un comunicado oficial el viernes 29 de agosto de 2025 - crédito Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles

Avance de las investigaciones

Sobre las 4:50 p. m. del viernes 29 de agosto, agentes del CTI llegaron al sector de Fagua, zona rural de Cajicá, para adelantar la inspección judicial del cuerpo de la menor. El cuerpo será trasladado al Instituto de Medicina Legal.

En desarrollo...