Balacera entre Ejército y delincuentes en Funza, Cundinamarca, dejó un muerto, un herido y un capturado

Al momento de verificar las identidades de los involucrados, se corroboró que tenían antecedentes judiciales

Francy Agudelo

Balacera en Funza dejó un
Balacera en Funza dejó un muerto. Delincuentes serían de nacionalidad extranjera - crédito redes sociales

Sobres las 3:30 a. m. del viernes 29 de agosto de 2025, diligencias del Ejército Nacional terminó en balacera en el barrio Provivienda, del municipio de Funza, departamento de Cundinamarca.

Los uniformados están adscritos a la Brigada 13 del Ejército, que en medio del ejercicio de su deber interceptaron a un vehículo tipo camioneta en el que se movilizaban tres presuntos delincuentes, al parecer, todos de nacionalidad extranjera, según Blu Radio.

Aparentemente, estos hombres tenían el objetivo de hurtar una vivienda del lugar. En el momento en que iban a ser intervenidos, accionaron las armas de fuego que tenían en su poder y abrieron fuego en contra de los uniformados.

Al momento de verificar las identidades de los involucrados, se corroboró que tenían antecedentes judiciales.

