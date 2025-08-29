Colombia

Atentado sicarial con fusil en el oriente de Cali ya tiene capturados: se trataría de disputas entre bandas criminales

Las primeras hipótesis del atentado, que dejó dos personas asesinadas, apuntan a una disputa por el control de rentas ilícitas entre las organizaciones de alias Dimax y alias Chinga Pipe

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

El reciente atentado con fusiles en una vía principal de Cali expone la sofisticación y el alcance de estructuras delictivas que operan en la región, planteando interrogantes sobre la capacidad institucional para contener la violencia - crédito redes sociales

Un violento enfrentamiento armado sacudió la noche del jueves 28 de agosto de 2025 al sector de El Retiro, en el oriente de Cali, y dejó como saldo dos personas muertas y varios heridos, según confirmó la Policía Metropolitana de Cali.

Entre los nuevos detalles que confirmaron las autoridades, las primeras hipótesis apuntan a una sangrienta disputa por el control de rentas ilícitas entre dos organizaciones encabezadas por alias Dimax y alias Chinga Pipe.

El ataque, perpetrado con fusil y pistolas contra una camioneta de alta gama que circulaba por la avenida Ciudad de Cali con calle 39, estaba dirigido a Chinga Pipe, quien iba acompañado por otras cuatro personas.

De acuerdo con el brigadier Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana, los agresores interceptaron el vehículo y se produjo un cruce de disparos. El propio Chinga Pipe habría repelido el ataque utilizando armas cortas y de alto calibre.

“De inmediato, varias unidades que nos encontrábamos cerca al lugar, hicimos un plan candado, una intervención focalizada, donde se logra capturar a un delincuente conocido como alias Chinga Pipe, que tiene una detención domiciliaria en un resguardo autorizado por un honorario juez de la República desde la vigencia veinte veinticuatro”, relató el uniformado.

En el operativo realizado posteriormente, la policía decomisó un fusil calibre 5.56, tres pistolas calibre 9 milímetros y varios teléfonos celulares. Además, lograron la captura de “Chinga Pipe”, quien registraba detención domiciliaria desde 2024, pero se encontraba fuera del sitio de reclusión autorizado por un juez. Otro presunto implicado fue arrestado por el porte de arma ilegal.

Entre las víctimas mortales se encuentra Javier Tello Escobar, un ciudadano que transitaba cerca del lugar y falleció a causa de un disparo en el tórax ocasionado por el fuego cruzado.

“Es una situación lamentable. Una persona que no tenía ninguna vinculación con el conflicto entre estos delincuentes pierde la vida por un proyectil perdido”, declaró el general Henry Bello. Otro individuo herido también murió varias horas después en un centro asistencial.

Según explicó la policía, alias Dimax habría ordenado el ataque desde fuera del lugar de los hechos. El hombre, de 37 años, cuenta con antecedentes por porte, tráfico y fabricación de armas, además de presunta vinculación con redes de narcotráfico, organizaciones paramilitares y el ‘clan del Golfo’. A pesar de haber sido detenido en reiteradas oportunidades, actualmente se encuentra en libertad.

El caso también abrió una investigación sobre el origen legítimo de las armas incautadas. Varias de las pistolas y fusiles incautados en el procedimiento poseían supuestos permisos expedidos por empresas de seguridad privada, aspecto que levantó sospechas sobre posibles irregularidades en el otorgamiento. “Vamos a verificar cómo obtuvieron estos permisos de tenencia, y si hubo irregularidades por parte de empresas de vigilancia privada”, señaló Bello.

Las autoridades reforzaron la presencia policial y desarrollan operativos de control en la zona, mientras la unidad de documentología de la Policía Nacional revisa la autenticidad de los permisos para el porte de armas hallados en la escena.

