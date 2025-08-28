Se conoció la fecha de la audiencia de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo: cuándo será

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la nulidad del proceso penal contra Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', permitiendo que avance la audiencia de acusación formal - crédito redes sociales

La reactivación del proceso penal contra Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, se produce tras la negativa del Tribunal Superior de Bogotá a anular el caso, lo que permite que la audiencia de acusación formal avance el 13 de noviembre a las 8:30 a. m. en el juzgado 5 Especializado de la capital de la República.

Esta decisión judicial representa un revés para la defensa del señalado zar del contrabando, que enfrenta cargos por presuntamente liderar una red de corrupción que involucró a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian).

Esta decisión se da después de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara el recurso de apelación presentado por la defensa de Marín Buitrago, que buscaba la nulidad del proceso bajo el argumento de supuestas irregularidades cometidas por la Fiscalía.

Según la corporación, no se identificó ninguna irregularidad sustancial que afectara el debido proceso.

En palabras del Tribunal, “no existe una irregularidad sustancial capaz de viciar la actuación y afectar el debido proceso”, desestimando así la petición de nulidad presentada por el acusado, quien también ha sido señalado de intentar infiltrar la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego mediante un aporte económico que posteriormente fue devuelto.

La defensa de Marín Buitrago alegó, ante el Tribunal Superior de Bogotá, irregularidades procesales y vulneración al debido proceso, pero el Tribunal determinó que no existieron fallas sustanciales - crédito @www.ramajudicial.gov.co

La audiencia de acusación, inicialmente prevista para el 26 de junio, fue suspendida cuando el abogado defensor, Édgar Villamil, interpuso un recurso de nulidad alegando que la Fiscalía impidió la comparecencia de su cliente en varias diligencias.

El juez del caso rechazó la nulidad al no encontrar fundamentos en los argumentos presentados, decisión que fue apelada y resuelta el 26 de agosto por el Tribunal de Bogotá. El Tribunal, con ponencia de la magistrada Alejandra Ardila, sostuvo que la audiencia de formulación de imputación fue válida, ya que se garantizó el respeto a los derechos constitucionales y legales, y se comprobó que el indiciado se negó a asistir a las audiencias pese a haber sido notificado reiteradamente, sin justificar su ausencia.