Las sanciones de la Dian por declaraciones sugeridas sin revisión generan preocupación entre los contribuyentes

El contador Andrés Jiménez advirtió sobre el aumento de sanciones relacionadas con las declaraciones sugeridas.

En declaraciones publicadas a través de su cuenta en X, el especialista señaló: “La Dian está sancionando por presentar la declaración de renta sugerida por no revisar unos aspectos”.

Según Jiménez, muchos contribuyentes presentan el formulario tal como lo sugiere la plataforma, sin comprobar si la totalidad del patrimonio, como predios, vehículos o ingresos extraordinarios, está correctamente reportada.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) produce anualmente la llamada declaración de renta sugerida, un borrador elaborado con los datos reportados a la entidad por terceros, como bancos, empleadores y pagadores de beneficios.

Esta herramienta busca facilitar el cumplimiento tributario, pero no traslada la responsabilidad final al ente recaudador. La persona responsable de la declaración es quien la presenta y firma, y debe asegurar que los datos reflejan la situación fiscal real.

Presentar la declaración sugerida, sin verificación, puede derivar en multas. Según información oficial de la Dian, la omisión de información relevante puede acarrear sanciones económicas, corrección de la declaración y exigencia de intereses moratorios.

El experto en tributación subrayó que el sistema sugerido sirve solo de guía inicial y no libera al usuario de la obligación de completar o ajustar la declaración según corresponda.