Colombia

Ignorar el humo blanco del exhosto de su carro puede salirle muy caro: lo que no vea hoy, mañana le duele al bolsillo

El humo que sale del escape no es solo un detalle estético: blanco, negro, azul o gris, cada color puede advertir fallas graves en el motor y gastos inesperados si no se atienden a tiempo

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Humo gris denso puede ser
Humo gris denso puede ser aceite quemado o falla en la mezcla de aire; requiere atención profesional. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Si alguna vez ha visto salir humo del tubo de escape de su carro, sabe que no siempre es buena señal.

Aunque a veces se trate de vapor normal, otros colores pueden ser la alerta de que algo en el motor no anda bien y que posponer la revisión puede terminar en una reparación costosa.

Prestar atención al color, la densidad y el olor del humo puede ahorrarle más de un dolor de cabeza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Humo blanco: ¿vapor o problema serio?

Empecemos con el humo blanco. Si sale solo cuando arranca el carro en la mañana fría y desaparece después de unos minutos, no hay drama: es solo vapor de agua condensado que se evapora al calentarse el motor.

Pero si el humo blanco es persistente, denso y con un olor dulzón, hay que ponerse serio. Esto suele indicar que el refrigerante está entrando en las cámaras de combustión, normalmente por una junta de culata dañada, una culata agrietada o problemas en el bloque motor.

Cuando esto pasa, el carro puede sobrecalentarse y provocar daños internos graves. Un detalle que confirma el problema es el aceite con aspecto lechoso o espumoso; si lo nota, la recomendación es llevar el vehículo a un taller de confianza de inmediato.

Humo negro: el motor está comiendo de más

El humo negro, por su parte, significa que el motor está quemando demasiado combustible. Esto puede ocurrir por un filtro de aire sucio, inyectores dañados, sensores averiados o problemas en la válvula.

En los motores diésel viejos, especialmente los fabricados antes de 2004 y sin filtro de partículas, es común ver ráfagas de humo negro al acelerar.

Humo negro constante: señal de
Humo negro constante: señal de exceso de combustible o problemas en la inyección. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Sin embargo, si la nube negra es constante, puede ser señal de fallas serias en los inyectores o el sistema de inyección, aumentando el consumo de combustible y acelerando el desgaste del catalizador. Ignorar este síntoma puede traer reparaciones caras y sorpresas desagradables en el bolsillo.

Humo azul: aceite en acción donde no debe estar

Luego está el humo azul, que no es fácil de ignorar. Este color indica que el aceite está entrando en la cámara de combustión. Las causas más comunes son juntas de válvula gastadas, segmentos de pistón defectuosos o un turbocompresor desgastado.

Suele ir acompañado de un olor acre y puede aparecer de forma continua o al acelerar y desacelerar el motor.

Además de aumentar el consumo de aceite, este problema deja depósitos en las bujías y otros componentes, reduciendo el rendimiento y la vida útil del vehículo.

Humo azul en el escape
Humo azul en el escape indica que el aceite está entrando en la combustión; revisión inmediata. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Si el humo azul es abundante, la recomendación es detener el carro y llamar a un mecánico de confianza, porque seguir rodando podría causar un daño irreversible.

Humo gris: señales mixtas, atención redoblada

El humo gris es un poco más complejo. Puede deberse a la quema de aceite, a una válvula defectuosa o, en vehículos con transmisión automática, a que el motor aspira y quema fluido de la transmisión.

Si el humo es muy denso, puede estar indicando falta de aire en la mezcla de combustión o problemas en el turbocompresor. La reparación depende de la causa exacta, pero siempre requiere revisión de un especialista.

Humo gris denso puede ser
Humo gris denso puede ser aceite quemado o falla en la mezcla de aire; requiere atención profesional. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Para identificar la causa exacta del humo, los expertos recomiendan observar cuándo y cómo aparece. Si solo surge con el motor frío y desaparece al calentarse, lo más probable es que sea condensación.

Un nivel de refrigerante que baja, aceite lechoso o humo con olor dulce indica fuga de refrigerante; olor acre señala quema de aceite; y la presencia de hollín bajo la salida de escape va de la mano con el humo negro por combustión incompleta.

Claves para identificar la causa del humo

El mantenimiento preventivo sigue siendo la mejor defensa. Cambios de aceite regulares, revisión del nivel de refrigerante, limpieza de inyectores en vehículos diésel y chequeos periódicos en talleres especializados ayudan a mantener el motor en buen estado y a evitar averías graves.

Atender cualquier cambio en el color, la densidad o el olor del humo a tiempo puede prolongar la vida útil del carro y ahorrarle mucho dinero.

En pocas palabras, mirar el humo del escape es como escuchar lo que el carro le quiere decir. Mientras más rápido se atienda cualquier cambio, más tiempo y dinero se ahorra, y mejor se cuida la inversión que representa su vehículo.

Temas Relacionados

Humo blanco de los carrosExhostos de carrosHumo blanco en carro qué significaMécanicos ColombiaTecnología automotrizExperto carrosQué significa el humo en los carrosRedes socialesExpertos mecánicosColombia-Autos

Más Noticias

Las duras palabras que le dijeron los jurados de ‘Masterchef Celebrity’ a Alejandra Ávila que la hicieron llorar

La actriz no logró cumplir con el reto y recibió el temido delantal negro, enfrentó críticas del jurado, y una montaña rusa de emociones en la competencia

Las duras palabras que le

Elianis Garrido se defendió de quienes la critican por realizarse cirugías: “Lo seguiré haciendo, porque es mi plata”

La artista defendió públicamente su decisión de someterse a cirugías estéticas ante críticas en redes sociales. Así, reivindicó el derecho a la autonomía corporal y alertó sobre la importancia de la seguridad en estos procedimientos

Elianis Garrido se defendió de

La solicitud de un nuevo modelo de recolección de basura en Bogotá que provocó una indagación disciplinaria en contra de la contra Uaesp

El personero de Bogotá, Andrés Castro, señaló que se estableció una “mesa de trabajo para recaudar información y saber si se requiere iniciar una investigación disciplinaria

La solicitud de un nuevo

Petro dijo que le entristece que El Externado “ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano” por caso Uribe

La polémica se originó en un mensaje del periodista Daniel Coronell, que señala que en la agenda de análisis que se hará sobre el caso de Álvaro Uribe hay opinadores cercanos al equipo del expresidente

Petro dijo que le entristece

Revelan dibujo que realizó Valeria Afanador días antes de su desaparición en Cajicá

La imagen pintada por la niña fue encontrada por una docente y es examinado por psicólogos y peritos, porque podría aportar información sobre lo ocurrido con la menor desaparecida el 12 de agosto

Revelan dibujo que realizó Valeria
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Las duras palabras que le

Las duras palabras que le dijeron los jurados de ‘Masterchef Celebrity’ a Alejandra Ávila que la hicieron llorar

Elianis Garrido se defendió de quienes la critican por realizarse cirugías: “Lo seguiré haciendo, porque es mi plata”

Periodista de Noticias Caracol reveló el momento en que se cansó de llevar “una doble vida” por su sexualidad: “Tuve novias, pero no quería vivir si no me podía expresar”

J Balvin presumió encuentro con Daddy Yankee después de entrenar juntos: “Les presento al que globalizó el reggaetón”

Valentino Lázaro reveló que terminó con su novio: “Estábamos en momentos distintos”

Deportes

Luis Díaz contra PSG y

Luis Díaz contra PSG y Richard Ríos contra el Real Madrid: estos son los rivales de los colombianos en la Champions League

Revelan qué le dijo James Rodríguez a Jhon Durán durante el descanso en el partido entre Colombia y Perú por Eliminatorias: lo regañó

Enfrentamiento entre Jhon Jáder Durán y Richard Ríos en el partido Benfica vs. Fenerbahçe por la Champions terminó con violento codazo

Etapa 6 de la Vuelta a España: Egan Bernal sale del top 10 y hay nuevo líder en la carrera

Alfredo Arias puso a dieta a Teófilo Gutiérrez en el Junior: “Le estamos pidiendo si puede estar en su peso”