Ignorar el humo blanco del exhosto de su carro puede salirle muy caro: lo que no vea hoy, mañana le duele al bolsillo

Si alguna vez ha visto salir humo del tubo de escape de su carro, sabe que no siempre es buena señal.

Aunque a veces se trate de vapor normal, otros colores pueden ser la alerta de que algo en el motor no anda bien y que posponer la revisión puede terminar en una reparación costosa.

Prestar atención al color, la densidad y el olor del humo puede ahorrarle más de un dolor de cabeza.

Humo blanco: ¿vapor o problema serio?

Empecemos con el humo blanco. Si sale solo cuando arranca el carro en la mañana fría y desaparece después de unos minutos, no hay drama: es solo vapor de agua condensado que se evapora al calentarse el motor.

Pero si el humo blanco es persistente, denso y con un olor dulzón, hay que ponerse serio. Esto suele indicar que el refrigerante está entrando en las cámaras de combustión, normalmente por una junta de culata dañada, una culata agrietada o problemas en el bloque motor.

Cuando esto pasa, el carro puede sobrecalentarse y provocar daños internos graves. Un detalle que confirma el problema es el aceite con aspecto lechoso o espumoso; si lo nota, la recomendación es llevar el vehículo a un taller de confianza de inmediato.

Humo negro: el motor está comiendo de más

El humo negro, por su parte, significa que el motor está quemando demasiado combustible. Esto puede ocurrir por un filtro de aire sucio, inyectores dañados, sensores averiados o problemas en la válvula.

En los motores diésel viejos, especialmente los fabricados antes de 2004 y sin filtro de partículas, es común ver ráfagas de humo negro al acelerar.

Sin embargo, si la nube negra es constante, puede ser señal de fallas serias en los inyectores o el sistema de inyección, aumentando el consumo de combustible y acelerando el desgaste del catalizador. Ignorar este síntoma puede traer reparaciones caras y sorpresas desagradables en el bolsillo.

Humo azul: aceite en acción donde no debe estar

Luego está el humo azul, que no es fácil de ignorar. Este color indica que el aceite está entrando en la cámara de combustión. Las causas más comunes son juntas de válvula gastadas, segmentos de pistón defectuosos o un turbocompresor desgastado.

Suele ir acompañado de un olor acre y puede aparecer de forma continua o al acelerar y desacelerar el motor.

Además de aumentar el consumo de aceite, este problema deja depósitos en las bujías y otros componentes, reduciendo el rendimiento y la vida útil del vehículo.

Si el humo azul es abundante, la recomendación es detener el carro y llamar a un mecánico de confianza, porque seguir rodando podría causar un daño irreversible.

Humo gris: señales mixtas, atención redoblada

El humo gris es un poco más complejo. Puede deberse a la quema de aceite, a una válvula defectuosa o, en vehículos con transmisión automática, a que el motor aspira y quema fluido de la transmisión.

Si el humo es muy denso, puede estar indicando falta de aire en la mezcla de combustión o problemas en el turbocompresor. La reparación depende de la causa exacta, pero siempre requiere revisión de un especialista.

Humo gris denso puede ser aceite quemado o falla en la mezcla de aire; requiere atención profesional. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Para identificar la causa exacta del humo, los expertos recomiendan observar cuándo y cómo aparece. Si solo surge con el motor frío y desaparece al calentarse, lo más probable es que sea condensación.

Un nivel de refrigerante que baja, aceite lechoso o humo con olor dulce indica fuga de refrigerante; olor acre señala quema de aceite; y la presencia de hollín bajo la salida de escape va de la mano con el humo negro por combustión incompleta.

Claves para identificar la causa del humo

El mantenimiento preventivo sigue siendo la mejor defensa. Cambios de aceite regulares, revisión del nivel de refrigerante, limpieza de inyectores en vehículos diésel y chequeos periódicos en talleres especializados ayudan a mantener el motor en buen estado y a evitar averías graves.

Atender cualquier cambio en el color, la densidad o el olor del humo a tiempo puede prolongar la vida útil del carro y ahorrarle mucho dinero.

En pocas palabras, mirar el humo del escape es como escuchar lo que el carro le quiere decir. Mientras más rápido se atienda cualquier cambio, más tiempo y dinero se ahorra, y mejor se cuida la inversión que representa su vehículo.