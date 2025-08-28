Colombia

Hernán Orjuela lanzó provocadora frase por la precandidatura presidencial de Iván Cepeda: “¿Me denunciará?”

La frase, que denota un tono retador, polarizó rápidamente a los seguidores en la plataforma digital, abriendo espacio para las respuestas entre usuarios afines y críticos

La reacción de Orjuela no se hizo esperar y utilizó su cuenta en la red social X para compartir su punto de vista respecto al político - crédito @hernanorjuela / @IvanCepedaCast / X

Hernán Orjuela, recordado por muchos colombianos por su papel como presentador emblemático en el programa Sábados Felices de Caracol TV, permanece en la memoria colectiva nacional a pesar de que desde hace años reside en Estados Unidos.

Su notoriedad se mantiene entre la comunidad latina de ese país, donde continúa participando en diferentes espacios mediáticos. Recientemente, Orjuela generó controversia al pronunciarse en torno a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, actual congresista y figura relevante en el escenario político nacional.

El contexto de este pronunciamiento se sitúa en el reciente anuncio de Iván Cepeda, que confirmó su intención de aspirar a la Presidencia de Colombia para suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Cepeda, que participó como negociador del Gobierno nacional durante los diálogos de paz celebrados en La Habana con la extinta guerrilla de las Farc, presentó su propuesta a través de un discurso cargado de referencias a la historia de violencia y memoria en el país.

El senador participará en la consulta interna del Pacto Histórico que se realizará el 26 de octubre de 2025 - crédito Redes sociales

En su mensaje, Cepeda resaltó su identidad como defensor de derechos humanos y superviviente del conflicto: “Soy un defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político, hijo de un senador de la UP asesinado por su compromiso con los derechos de la gente. (...) Como un ciudadano más, sin arrogancia y sin prepotencia, hoy pongo mi nombre a disposición del Pacto Histórico y del pueblo colombiano, para seguir construyendo juntos el cambio histórico”, afirmó el legislador en su alocución.

Así reaccionó Hernán Orjuela

La reacción de Orjuela no se hizo esperar y utilizó su cuenta en la red social X para compartir su punto de vista respecto al político. En una publicación que atrajo atención y suscitó numerosas críticas, escribió: “¿Será que el candidato Iván Cepeda me denunciará por ratificar decirle por acá que es un mal tipo de verdad?”. La frase, que denota un tono provocador, polarizó rápidamente a los seguidores en la plataforma digital, abriendo espacio para una amplia gama de respuestas entre usuarios afines y críticos.

Esto fue lo que respondió el presentador - crédito @hernanorjuela / X

El comentario de Orjuela fue tachado por varios internautas de irrespetuoso y contraproducente en el contexto del debate democrático. Entre las múltiples respuestas, se registraron mensajes como: “No se dé tanta importancia, Hernán, no la tiene. Más bien está quedando como un mal tipo”, “Las redes aguantan todo. Pero sería mejor no promover malas palabras o discursos. Respetar las diferencias, así los demás estén equivocados”, y “Vea, pero si usted NO es NADIE para él y para medio país”. Otros usuarios, aunque más cercanos a la postura de Orjuela, recurrieron al sarcasmo para expresar inconformidad con el ambiente político del país: “Terminara por demandar a toda Colombia” y “Qué nos denuncie a todos” (sic).

Voces de opinión camino a la presidencia

El anuncio de Cepeda como precandidato presidencial dentro del Pacto Histórico abrió un nuevo capítulo en la disputa por el futuro político de Colombia, convirtiendo su historia personal —marcada por la violencia política y la defensa de los derechos humanos— en un argumento central de su campaña.

Los internautas no dudaron en comentar la publicación del presentador - crédito @hernanorjuela / X

Además, este cruce de opiniones resalta la vigencia de figuras mediáticas como Hernán Orjuela, que trascienden el entretenimiento y pasan a participar activamente en debates políticos, especialmente en un clima electoral marcado por profundas divisiones ideológicas y elevada sensibilidad frente a las posiciones públicas de líderes y celebridades.

Las reacciones a la publicación de Orjuela reproducen la diversidad de posiciones que conviven en la esfera digital, desde quienes rechazan expresiones que consideran hostiles o divisorias, hasta los que promueven la crítica abierta hacia las figuras políticas. En medio de este ambiente, sobresale la demanda de algunos usuarios por mantener el respeto a pesar de las diferencias ideológicas y la defensa del debate pluralista.

