Colombia

Hallan call center de extorsión en cárcel de Cómbita: 105 celulares fueron usados para engañar a 10.000 personas

Las autoridades decomisaron teléfonos, módems y directorios con datos de víctimas, activos valorados en más de 500 millones de pesos

Por Dahana Ospina

Guardar

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron una intervención en el centro penitenciario El Barne de Cómbita, Boyacá, donde hallaron un sistema clandestino de comunicaciones dirigido a la extorsión masiva. Durante la operación se incautaron 105 teléfonos celulares, tres módems, 53 tarjetas SIM y 23 directorios con información de potenciales víctimas. Los equipos, junto con 100 accesorios electrónicos y 29 armas cortopunzantes, tenían un valor superior a 500 millones de pesos.

Las autoridades establecieron que internos identificados como alias ‘El Negro’ y alias ‘Panda’ coordinaban la organización criminal responsable de las extorsiones. Las llamadas salían desde el penal y buscaban intimidar a ciudadanos en distintas regiones del país. Quienes las realizaban suplantaban la identidad de reconocidos grupos armados ilegales para exigir dinero por amenazas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Policía Nacional señaló que esta estructura afectó a más de 10.000 personas y generaba rentas criminales mensuales por encima de 1.200 millones de pesos. El operativo permitió incautar además 23 directorios telefónicos, usados para planificar las comunicaciones y seleccionar víctimas con base en información detallada.

El mayor general Carlos Triana, director de la Policía, confirmó los hechos desde su cuenta de X: “¡𝐃𝐄𝐒𝐌𝐀𝐍𝐓𝐄𝐋𝐀𝐃𝐎 ‘𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑’ 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍 𝐄𝐍 𝐂𝐀́𝐑𝐂𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐂𝐎́𝐌𝐁𝐈𝐓𝐀! En el centro penitenciario El Barne de Cómbita (Boyacá), durante la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, realizó una intervención contra la extorsión digital, la cual culminó con la incautación de 105 celulares, tres módems y 53 SIM card”.

El mayor general Carlos Triana,
El mayor general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, confirmó la noticia en su cuenta de X. - crédito X @DirectorPolicia

La investigación reveló que los cabecillas del grupo coordinaban un “call center” clandestino en varias celdas del penal. El material incautado incluía directorios con datos personales y registros de transferencias, lo que facilitaba la identificación de las víctimas y las operaciones de intimidación. Dentro de los artículos decomisados había 100 accesorios tecnológicos, incluidos cargadores y manos libres, que permitían operar los sistemas de comunicación de forma continua.

Durante 2025, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación han mantenido planes de intervención en centros de reclusión. Hasta la fecha se han realizado 46 operaciones en diferentes cárceles, logrando decomisar más de 900 celulares, cerca de 1.000 tarjetas SIM, 900 accesorios electrónicos y 500 armas blancas. Esta estrategia busca frenar las economías ilícitas que operan desde el interior de los institutos penitenciarios.

Inspección en el centro penitenciario
Inspección en el centro penitenciario El Barne de Boyacá. - crédito X @DirectorPolicia

Las autoridades sostienen que los procedimientos de intimidación y fraude telefónico realizados desde El Barne tenían un alcance nacional, afectando principalmente a víctimas previamente identificadas mediante los directorios hallados. Las conexiones entre condenados permitían trasladar la operación a otros penales para mantener vigente la estructura.

El material audiovisual publicado por Carlos Triana mostró la magnitud de la operación y la variedad de elementos tecnológicos encontrados en las celdas. La Fiscalía continúa recabando pruebas sobre los presuntos responsables y evaluando si existen conexiones externas que hayan facilitado la adquisición o el ingreso de los dispositivos de comunicación.

Policía desarticula redes criminales de estafas y extorsión en Medellín y cárceles del país

Por otro lado, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, también logró en Medellín la desarticulación de una red internacional dedicada a estafas mediante falsas inversiones en trading y al secuestro de sus propios empleados.

En el operativo en la
En el operativo en la cárcel de Cómbita autoridades incautaron equipos tecnológicos - crédito captura de video

En un operativo realizado en el barrio San Diego se rescató a un joven de 24 años, se capturó a cuatro presuntos integrantes y se incautaron 51 computadores, cinco celulares y un arma traumática. Según las autoridades, la estructura operaba bajo la fachada de empresas como Iber FX y alcanzaba rentas ilegales de hasta cuatro mil millones de pesos mensuales.

Paralelamente, en la “Operación Bogotá”, el Gaula inspeccionó cárceles en Boyacá y en la capital, donde se detectaron call centers dedicados a la extorsión. En la Picota se desmanteló un centro de extorsiones con 40 celulares y libretos usados para engañar a comerciantes y empresarios. Estas acciones se enmarcan en la estrategia nacional contra la extorsión, que ha permitido reducir en un 19% este delito durante 2025.

Temas Relacionados

extorsión carcelariaequipos incautadosrentas ilegalesdecomiso millonariocárcel El Barneoperativo policial BoyacáColombia-Noticias

Más Noticias

Último resultado Baloto hoy: miércoles 27 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Último resultado Baloto hoy: miércoles

Gobierno Petro propone actualizar Ley de Datos Personales con control a algoritmos y sanciones más fuertes

El Ejecutivo radicó en la Cámara de Representantes un proyecto que modifica la Ley 1581 de 2012 para adaptarla a los desafíos de la economía digital

Gobierno Petro propone actualizar Ley

Petro atribuye a su reforma reducción de la mortalidad materna y resalta sistema preventivo en salud

El presidente Gustavo Petro destacó en alocución televisada la disminución de muertes maternas y señaló que su reforma en salud ha sido determinante

Petro atribuye a su reforma

Lotería del Valle: números ganadores del sorteo del miércoles 27 de agosto

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Lotería del Valle: números ganadores

Indepaz confirma asesinato de Jaime Becerra Castilla, líder social del Valle, en ataque armado en Cauca

El líder social y funcionario de la alcaldía de Candelaria murió tras un ataque armado en Corinto, Cauca, donde también falleció un policía

Indepaz confirma asesinato de Jaime
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta en pesos colombianos

Esto cuesta en pesos colombianos el ‘look’ con el que Taylor Swift dijo ‘sí’ a Travis Kelce, el vestido se agotó en 20 minutos

Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Deportes

Jhon Jáder Durán es liquidado

Jhon Jáder Durán es liquidado por José Mourinho en Fenerbahce: “Tiene problemas y entrena menos”

Recortes del Gobierno Petro ponen a prueba la resiliencia del golf: autogestión, apoyo privado y logros en medio de la crisis

Ángel Di María reveló mal momento de Juan Fernando Quintero en River: “No le está siendo fácil”

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias