Exigen la renuncia de Martha Peralta tras revelación de chats con Olmedo López: la congresista se pronunció

La congresista Martha Peralta habría concretado encuentros con Olmedo López en la Comisión Séptima del Senado - crédito Senado de la República

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta está en el ojo del huracán debido a la revelación de chats que la comprometen todavía más por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Las imágenes, reveladas por Blu Radio, corresponden a conversaciones sostenidas entre Peralta y el exdirector de la entidad Olmedo López, procesado por el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos que se gestionó en la Unidad.

De acuerdo con los chats publicados por el medio, la congresista pactó encuentros con Olmedo López en el Congreso, justo cuando se estaba debatiendo la Reforma Pensional –que ya fue aprobada y sancionada–. Esto resultaría comprometedor porque, presuntamente, los recursos desviados de la Ungrd fueron a parar a manos de congresistas que se comprometieron a impulsar las reformas sociales del Gobierno.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Además, al parecer, Peralta envió contratos y nombres al exdirector de la entidad, para que hiciera gestiones presuntamente irregulares, en favorecimiento de terceros.

La divulgación de las conversaciones que la senadora tuvo con Olmedo López derivaron en la indignación de algunos políticos. Uno de ellos es el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que exigió la renuncia de la congresista a su curul. “La senadora Martha Peralta debe renunciar”, aseveró.

Daniel Briceño exigió la renuncia de la congresista Martha Peralta por su presunta participación en el escándalo de la Ungrd - crédito @Danielbricen/X

Las conversaciones entre Peralta y López

En los chats en cuestión se evidencia una conversación sostenida entre la senadora y el exdirector de la Ungrd, que inició el 13 de junio de 2023, un día antes de que se llevara a cabo el primer debate de la Reforma Pensional en la Comisión Séptima del Senado. En esa fecha, la congresista dio indicaciones a Olmedo López para que llegara a la oficina 338b de la corporación.

Luego, el 14 de junio, día de la discusión y votación de la iniciativa, Peralta, presuntamente, pidió al exfuncionario que llegara a la Comisión: “Doc, cómo estás? Alcanzas a pasar hoy por la comisión? O cómo le abrimos espacio a los compañeros senadores (sic)”.

Según explicó el exdirector de la Ungrd a la Fiscalía General de la Nación, su presencia en el recinto durante el debate de la reforma tenía un objetivo: garantizar beneficios para los senadores que respaldaran la propuesta oficialista.

Martha Peralta se desligó de los señalamientos en su contra, relacionados con presuntos actos de corrupción - crédito Procuraduría

“Yo estaba en la comisión en medio de la discusión de la reforma pensional y la orden era: llegue a la comisión, póngase a disposición de la senadora Martha Peralta. Para mí era claro que se trataba de tener satisfechos a los congresistas para que votaran en la comisión”, precisó el exfuncionario, citado por Blu Radio.

Posteriormente, el 15 de junio, la legisladora, al parecer, envió a Olmedo López un contrato para Puerto Concordia, Meta, indicando que ese contrato correspondía a un senador específico. Además, posteriormente, envió un listado de 23 nombres de personas que se esperaba fueran contratadas, posiblemente, en la entidad. López había solicitado personal para ocupar ciertos cargos, estableciendo las caracterizas profesionales que debían tener.

Martha Peralta rechazó divulgación de chats

La senadora del Pacto se pronunció tras la difusión de las conversaciones que tuvo con Olmedo López. En su declaración, no negó la existencia de los chats, más bien, aseguró que hacen parte de una indagación que actualmente adelanta la Corte Suprema de Justicia en relación con el entramado de corrupción de la Ungrd. Según explicó, esas piezas no debieron filtrarse y aseguró que los medios se están entrometiendo en el proceso judicial con el fin de “frenar” proyectos políticos.

Martha Peralta habría enviado contratos a Olmedo López y nombres de personas para ser contratadas - crédito Colprensa

“Este hecho no solo vulnera mi derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, sino que también constituye una grave violación al debido proceso, al pretender instrumentalizar la opinión pública con fines políticos y judiciales”, señaló.

Asimismo, aclaró que en todo momento ha comparecido ante la Corte, por medio de sus abogados, para hacer frente a los señalamientos en su contra y aportar a la indagación. Y, nuevamente, afirmó que es inocente y que su actuar en el Senado se ha caracterizado por la transparencia.

“Quiero dejar claro que, en mi labor como Congresista, he trabajado con convicción por la reivindicación de las comunidades indígenas de mi región y del país, así como por la búsqueda de soluciones prontas y adecuadas a las múltiples necesidades que las aquejan, siempre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley”, precisó.

La congresista Martha Peralta Epieyú rechazó la divulgación de chats con Olmedo López - crédito @marthaperaltae/X