Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de todos los alcaldes locales en Bogotá

En Bogotá, la Administración distrital anunció un nuevo movimiento político y administrativo que involucra a las 20 localidades de la capital. Por instrucción de Carlos Fernando Galán se solicitó la renuncia protocolaria a todos los alcaldes y alcaldesas locales como parte de lo que se denominó un proceso de “evaluación permanente”.

La información fue confirmada por Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, que a través de su cuenta en la red social X explicó que la medida obedece a una estrategia de control y seguimiento constante sobre la gestión de las autoridades locales.

La instrucción de pedir las renuncias protocolarias marca un punto de inflexión en la relación entre la Alcaldía Mayor y las administraciones locales - crédito @GAquinteroA/X

“Por instrucción del Alcalde Mayor @CarlosFGalan pedimos la renuncia protocolaria a las alcaldesas y alcaldes locales. La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública. Hemos avanzado, sin embargo el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, expresó Quintero en un mensaje.

La medida todavía no implica la salida inmediata de los mandatarios locales, pues corresponde al alcalde mayor definir si acepta o no cada una de las renuncias, después de adelantar el proceso de evaluación de resultados. En ese sentido, se espera que en los próximos días se conozcan los ajustes que realizará la administración distrital, así como la ratificación o relevo de algunos de los actuales funcionarios.

Por ahora, la instrucción de pedir las renuncias protocolarias marca un punto de inflexión en la relación entre la Alcaldía Mayor y las administraciones locales, bajo la premisa de que la exigencia y el control serán cada día más rigurosos.

