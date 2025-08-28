Álvaro Uribe, con mención de personaje de ‘Betty, la fea’, se despachó contra Petro: “No merece título ni de la Universidad que graduó a la peliteñida”

Un nuevo enfrentamiento mediático tiene agarrados en redes sociales al presidente Gustavo Petro y al exmandatario Álvaro Uribe - crédito Presidencia - Juan Barreto/AFP

Un mensaje en X del presidente de la República, Gustavo Petro, en el que se refirió a las críticas que, según él, ha recibido de parte de académicos de la Universidad Externado de Colombia la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, la misma que condenó en primera instancia a 12 años de cárcel al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, ameritó una dura respuesta del ex jefe de Estado y líder del Centro Democrático.

La controversia surgió debido a que Petro, con un apunte de su cosecha, replicó un video del periodista Daniel Coronell, columnista de Cambio y W Radio, en el que hablaba a los estudiantes del centro educativo de cómo personajes como Yesid Reyes y Mauricio Pava estarían siendo abordados por el equipo de Uribe Vélez. Siendo el primero un claro opinador del caso que afronta el exmandatario de los colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Todo esto, luego de que el departamento jurídico del claustro compartiera al menos cinco artículos en los que Reyes y otro de los mencionados en las críticas de Coronell, Juan David Bazanni, expresaran sus conceptos frente al caso Uribe. Tanto el periodista como el jefe de Estado son externadistas, por lo que se sintieron en el derecho de responder a cómo se estaría, según ellos, conduciendo la opinión sin el contexto.

“Yo estudié economía en el Externado de Colombia, mi tía Elvinia, fue secretaria privada de los dos Hinestrozas y murió trabajando para ellos. Me entristece que la universidad liberal, de la que aprendí a ser librepensador ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano, se pone a favor del ataque alevoso, que seudojuristas y prensa han hecho de la jueza Sandra Heredia”, expresó Petro.

Y agregó, en una abierta crítica a los académicos, cómo estarían, según él, enlodando la imagen de la togada a cargo de la decisión más controversial del último tiempo. “Ensuciaron la justicia, insultaron a una juez, para salvar a quien se acusa de masacres”, afirmó Petro, que insistió en defender la honorabilidad de Heredia, frente a lo que se ha considerado una presión indebida frente a sus actuaciones en este mediático caso.

La dura respuesta de Uribe Vélez a Petro: “Un presidente que solo respeta por miedo a los bandidos”

Frente a estos señalamientos, Uribe indicó con crudeza cómo Petro no estaría respetando la libertad de expresión y que no sería digno, ni siquiera, del título que se le daría al famoso personaje de la telenovela más vista en la historia del país: la icónica Patricia Fernández, de Yo soy Betty, la fea, y que era reconocida, entre otras, por sacar pecho por sus seis semestres de finanzas en la ficticia Universidad San Marino.

“Un presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea”, dijo Uribe en su publicación en X.

En desarrollo...