Colombia

Álvaro Uribe, con mención de personaje de ‘Betty, la fea’, se despachó contra Petro: “No merece título ni de la Universidad que graduó a la peliteñida”

El expresidente de la República, con un mensaje en sus redes sociales, sorprendió al comparar al jefe de Estado con Patricia Fernández, uno de los icónicos personajes de la novela colombiana más vista de la historia, y que sacaba pecho por sus “seis semestres en la San Marino”

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Un nuevo enfrentamiento mediático tiene
Un nuevo enfrentamiento mediático tiene agarrados en redes sociales al presidente Gustavo Petro y al exmandatario Álvaro Uribe - crédito Presidencia - Juan Barreto/AFP

Un mensaje en X del presidente de la República, Gustavo Petro, en el que se refirió a las críticas que, según él, ha recibido de parte de académicos de la Universidad Externado de Colombia la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, la misma que condenó en primera instancia a 12 años de cárcel al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, ameritó una dura respuesta del ex jefe de Estado y líder del Centro Democrático.

La controversia surgió debido a que Petro, con un apunte de su cosecha, replicó un video del periodista Daniel Coronell, columnista de Cambio y W Radio, en el que hablaba a los estudiantes del centro educativo de cómo personajes como Yesid Reyes y Mauricio Pava estarían siendo abordados por el equipo de Uribe Vélez. Siendo el primero un claro opinador del caso que afronta el exmandatario de los colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Todo esto, luego de que el departamento jurídico del claustro compartiera al menos cinco artículos en los que Reyes y otro de los mencionados en las críticas de Coronell, Juan David Bazanni, expresaran sus conceptos frente al caso Uribe. Tanto el periodista como el jefe de Estado son externadistas, por lo que se sintieron en el derecho de responder a cómo se estaría, según ellos, conduciendo la opinión sin el contexto.

“Yo estudié economía en el Externado de Colombia, mi tía Elvinia, fue secretaria privada de los dos Hinestrozas y murió trabajando para ellos. Me entristece que la universidad liberal, de la que aprendí a ser librepensador ponga sus espacios al servicio de lo peor que he visto en el derecho colombiano, se pone a favor del ataque alevoso, que seudojuristas y prensa han hecho de la jueza Sandra Heredia”, expresó Petro.

Y agregó, en una abierta crítica a los académicos, cómo estarían, según él, enlodando la imagen de la togada a cargo de la decisión más controversial del último tiempo. “Ensuciaron la justicia, insultaron a una juez, para salvar a quien se acusa de masacres”, afirmó Petro, que insistió en defender la honorabilidad de Heredia, frente a lo que se ha considerado una presión indebida frente a sus actuaciones en este mediático caso.

La dura respuesta de Uribe Vélez a Petro: “Un presidente que solo respeta por miedo a los bandidos”

Frente a estos señalamientos, Uribe indicó con crudeza cómo Petro no estaría respetando la libertad de expresión y que no sería digno, ni siquiera, del título que se le daría al famoso personaje de la telenovela más vista en la historia del país: la icónica Patricia Fernández, de Yo soy Betty, la fea, y que era reconocida, entre otras, por sacar pecho por sus seis semestres de finanzas en la ficticia Universidad San Marino.

“Un presidente que solo respeta por miedo a bandidos que son sus benefactores no merece título ni de la Universidad que graduó a la Peliteñida de Betty la Fea”, dijo Uribe en su publicación en X.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Álvaro UribeGustavo PetroDaniel CoronellBetty, la feaGobierno PetroExpresidente UribeUniversidad ExternadoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados del Super Astro 28 de agosto de 2025

Ya puedes revisar si fuiste ganador del último sorteo de esta popular lotería

Resultados del Super Astro 28

Secretario de Gobierno de Bogotá entregó parte de tranquilidad frente a la ruptura de la coalición en el Concejo

El funcionario aseguró que solo un partido se ha manifestado oficialmente en independencia, por lo que desde la administración buscan alternativas para mantener las mayorías

Secretario de Gobierno de Bogotá

Inician cierres viales en Puente Aranda por megaproyecto ‘La Nueva 13′: estos serán los desvíos autorizados

La Secretaría de Movilidad implementará rutas alternas, señalización y personal en vía para orientar a conductores y peatones, mientras avanzan los trabajos de infraestructura

Inician cierres viales en Puente

Fuerte advertencia del presidente del Consejo de Estado tras el secuestro de 33 militares en Guaviare: “Evidencia una debilidad institucional”

El hecho ocurrió tras una operación contra las disidencias de las Farc en la que murió uno de sus cabecillas

Fuerte advertencia del presidente del

Levy Rincón criticó fuertemente el pronunciamiento del padre de Miguel Uribe: “Negaba la existencia de los falsos positivos”

La intervención de Rincón reabrió la discusión sobre el papel que Uribe Turbay desempeñó durante su gestión pública en relación con temas de derechos humanos

Levy Rincón criticó fuertemente el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Docente habría sido secuestrada por

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

Joven ‘influencer’ se hizo viral con polémico video en medio de fiestas en el Putumayo: “No tendré visa, pero sí el carné que pide la guerrilla”

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales asistió al Burning

Sara Corrales asistió al Burning Man Festival con Damián Pasquini, luego de su boda en Medellín

Estas son las recomendaciones para los asistentes a los conciertos de Silvestre Dangond en Bogotá

Yina Calderón aremetió de nuevo contra Andrea Valdiri antes del combate de boxeo que las enfrentará: “Quería hacerme pelear sin casco”

El influencer argentino Jero Freixas armó debate en redes por pedir azúcar para un café frente al colombiano Juanes: “Espero que no se ofenda y nos invite”

Andrea Valdiri le “cobró” a su novio por elogios que recibió tras publicar fotos de su cuerpo: “Usted come bueno”

Deportes

Selección Colombia lidiará con tensiones

Selección Colombia lidiará con tensiones de Venezuela y Estados Unidos: así será su viaje en las eliminatorias

Chicho Serna fue asaltado en Argentina tras salir del Consejo de Fútbol de Boca Juniors: esto se sabe

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en el Crystal Palace: el equipo inglés avanza en la ‘Conference League’

Lionel Scaloni reveló cómo Luis Díaz afectó su planteamiento en el partido Argentina vs. Colombia: “Me obligó a cambiarlo todo”

Richard Ríos comandó la clasificación del Benfica a la Champions League: así lo calificó la prensa portuguesa