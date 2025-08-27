Colombia

Petro se despachó contra los empresarios y la Bolsa de Valores de Colombia: “Este Gobierno hizo más ricos a los ricos y más ricos a los pobres”

El mandatario aseguró que los resultados de la bvc muestran la “destochada” del presidente de la Andi, Bruce Mac Master

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, tiene una tensa relación con los empresarios del país - crédito Europa Press

El presidente Gustavo Petro atacó de nuevo a los empresarios del país. Por medio de X, como suele hacer, criticó al presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, con quien sostiene una relación bastante tensa y con el que ha tenido varios encontronazos, sobre todo, por la situación económica del país. Además, lanzó dardos a lo que pasa con la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).

“Que la bolsa de valores de Colombia sea hoy por hoy una de las bolsas que más crecen en el mundo, muestra la destochada de personas como macmaster (sic)”, escribió el mandatario al citar una noticia en la que se dice que la Bolsa de Valores de Colombia se disparó en 20% y superó a la de México y Brasil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, lamentó qe “este gobierno hizo más ricos a los ricos como ningún gobierno, pero al mismo tiempo volvimos más ricos a los pobres, lo cual hace que los ricos nos insulten”. Para él son “paradojas de una sociedad de castas, y de gran egoísmo social”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, lamentó que su Gobierno haya hecho más ricos a los ricos - crédito @PetroGustavo/X

Por supuesto, y como era de esperarse, el mensaje del mandatario generó cientos de reacciones.

Mercado da por hecho la salida de Petro de la Presidencia

Una de ellas fue la del exsuperintendente Financiero de Colombia Andrés Felipe Londoño. El experto le respondió a Petro que “el mercado ya anticipa su salida, señor populista”. Esto, teniendo en cuenta que al actual presidente le queda menos de un año de gobierno.

A su vez, el economista Russy Millán corrigió al mandatario. Le refutó que “la bolsa colombiana ha caído un 2% desde que usted ganó la presidencia. Y ese 20% es un rebote”.

Russy Millán dijo que la
Russy Millán dijo que la Bolsa de Valores de Colombia cayó 2% desde que Petro ganó las elecciones - crédito @MillanRussy/X

Qué dijo Grok sobre las afirmaciones de Petro

Frente a la publicación del mandatario, el abogado y columnista Camilo Cuervo Diaz, socio de Holland & Knight, consultó a Grok, la inteligencia artificial de X sobre la noticia. Esta respondió:

“No, la Bolsa de Valores de Colombia no supera a las de México y Brasil en operaciones ni tamaño. Capitalización (2025): Colombia ~73B USD, México ~451B, Brasil ~704B. Volumen diario: Brasil ~5B USD, México ~900M, Colombia mucho menor (~100-200M). Ha crecido rápido, pero no las supera”, indicó.

De igual manera, el experto consultó a la misma IA si el presidente Petro mintió en el post y aclaró que lo que quiso decir Petro es que la Bolsa de Colombia es una de las que más crece en el mundo, no que supere en tamaño o operaciones a México o Brasil. “Datos de 2025 muestran que el índice COLCAP ha subido ~34% YTD, colocándolo entre los de mejor desempeño global, aunque Grecia lidera con ~70%”, precisó.

Grok, la IA de X,
Grok, la IA de X, dijo que la Bolsa de Colombia no supera a las de México y Brasil - crédito @ccuervodiaz/X

Ciclo económico de los países emergentes

Otro que desmintió a Petro fue el economista Andrés Moreno Jaramillo, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y asesor financiero certificado.

Explicó que es un ciclo económico de los países emergentes. Y cuestionó: “¿Entonces también su programa ayudó a Argentina y a Chile? De hecho, subimos luego de la caída que usted generó en 2022 y 2023”.

Adjuntó la variación de las bolsas de valores en Latinoamérica en los últimos 12 meses:

  • Colombia: +38,99%.
  • Chile: +37,44%.
  • Argentina: +25,82%.
  • Perú: +20,80%.
  • México: +9,35%.
  • Brasil: +1,78%.
La Bolsa de Valores de
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es una entidad privada que opera como una plataforma para la negociación de instrumentos financieros, facilitando la conexión entre empresas que buscan financiamiento y inversionistas que desean invertir su dinero - crédito Luisa González/Reuters

Poco esfuerzo del Gobierno por los datos

No es la primera vez que Petro comete errores al hablar de la Bolsa de Valores de Colombia. El 22 de julio, por medio de X, no dudó en utilizar los recientes movimientos bursátiles en Colombia y otros países para lanzar una crítica directa a su homólogo de Argentina, Javier Milei. Destacó el desempeño de la Bolsa de Valores de Colombia hasta junio de 2025, que experimentó un repunte del 20% en lo que iba del año hasta ese momento.

Este crecimiento bursátil permitió que el mercado colombiano se equiparara al de Chile, lo que los situó a ambos entre los dos primeros lugares en el continente latinoamericano en términos de valorización bursátil.

“Paradoja política, dos progresistas de izquierda son presidentes de los países donde las bolsas de valores se valorizan más; mientras el presidente de la extrema derecha argentina gobierna con la bolsa de valores más desvalorizada, casi -20%”, afirmó el mandatario colombiano en un mensaje en la red social al citar una nota publicada por Infobae Colombia el 28 de junio de 2025 titulada “Sorpresa en los mercados: la Bolsa de Colombia se dispara 20% y supera a gigantes como México y Brasil”.

José Manuel Restrepo y Felipe
José Manuel Restrepo y Felipe Campos coincidieron en que la Bolsa de Valores no ha crecido en el Gobierno Petro - crédito

Ante ello, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria. Respondió que el Gobierno ya no se esfuerza para indicar datos.

“Ya ni se esfuerzan con los datos el Gobierno y sus influencers. La Bolsa de Argentina en dólares ha subido 85% desde las elecciones (en menos de dos años). La Bolsa de Colombia: 0% desde las elecciones en tres años”, precisó.

De igual manera, Campos aseguró que le parece bien extraño apropiarse de la subida de la Bolsa cuando la única acción que el Gobierno sí administra es la que no sube. De paso, felicitó a los empresarios por la situación: “Enhorabuena para los empresarios que manejan el resto del mercado bursátil colombiano”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroBolsa de ValoresBVCEmpresasBruce Mac MasterColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Congresista republicano reiteró dura advertencia a Gustavo Petro si insiste en apoyar el régimen de Nicolás Maduro: esto dijo

Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara que es partidario del Gobierno de Donald Trump en el país norteamericano, recapituló sus cuestionamientos al presidente de la República, que continúa respaldando de manera pública a la dictadura venezolana

Congresista republicano reiteró dura advertencia

Procuraduría formuló cargos en contra de un exalcalde boyacense por proyecto turístico en el perímetro de la Laguna de Tota

El Ministerio Público busca determinar la responsabilidad del exmandatario en la construcción de un proyecto que avanzó sin tener los permisos requeridos por la ley

Procuraduría formuló cargos en contra

Miguel Uribe Londoño desestimó hipótesis difundidas por Petro sobre autores intelectuales del asesinato de su hijo: “Desvía la investigación”

El precandidato presidencial por el Centro Democrático aseguró que aún se desconoce la identidad de quienes habrían ordenado el magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño desestimó hipótesis

Pánico en Bolívar: hallaron una enorme boa al interior de una vivienda

El animal se encuentra en un lugar seguro gracias a la rápida acción de las autoridades, que lograron capturar al ejemplar

Pánico en Bolívar: hallaron una

Resultados ganadores del Sinuano Día del 27 de agosto de 2025

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano reveló la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados ganadores del Sinuano Día
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

34 soldados siguen retenidos contra

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

ENTRETENIMIENTO

Julián Zuluaga realizó conmovedor relato

Julián Zuluaga realizó conmovedor relato de cómo rescató a Simba durante el rodaje de ‘Darío Gómez’

Michelle Guty armó debate por imitar la forma de hablar de los hombres bogotanos: “Levanten la mano los rolos”

Hijo de Karina García sorprendió con declaración sobre Altafulla: “También es mi papá”

DJ Exotic se refirió al hecho de que la nueva pareja de Marcela Reyes esté en la cárcel

Laura G se refirió a las declaraciones de su expareja sobre Karina García: “Nunca le haría daño a ninguna mujer”

Deportes

Daniel Luna tendrá nueva experiencia

Daniel Luna tendrá nueva experiencia en España: el volante fue anunciado por equipo de segunda división

Esta es la millonada que recibieron los equipos de la Liga BetPlay durante 2024: hay dos gigantes en el top-3

James Rodríguez podría continuar su carrera en México, pero en un club distinto al León

Concierto de Silvestre Dangond en El Campín obligó a reprogramar el partido de Santa Fe vs. Once Caldas: cuál es la nueva fecha

Así será la logística de la selección Bolivia rumbo a Barranquilla para el partido ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas