Colombia

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado

La tasa de aprobación de asilo para colombianos llegó a 2,77 % en 2026, mientras crecen los rechazos y el caso de Beto Coral vuelve a poner el tema en debate

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Primer plano de un pasaporte estadounidense abierto mostrando sus páginas interiores, con una bandera de Estados Unidos desenfocada al fondo.
Un pasaporte estadounidense abierto muestra sus páginas interiores con la bandera de Estados Unidos difuminada al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que un colombiano obtenga asilo en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en al menos 25 años, según datos oficiales del Transactional Records Access Clearinghouse, TRAC, de la Universidad de Syracuse. Durante el año fiscal 2026, apenas el 2,77 % de las solicitudes presentadas por colombianos recibió una respuesta favorable.

La información publicada por El Tiempo señala que el desplome coincide con la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump para restringir el acceso al sistema de asilo y endurecer la política migratoria. El tema volvió a cobrar relevancia en Colombia por el caso del activista Beto Coral, solicitante de asilo detenido por agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, en Phoenix, Arizona.

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Los datos muestran una tendencia cada vez más restrictiva. En abril, último mes con estadísticas disponibles, solo 14 colombianos recibieron asilo. En marzo fueron 12, en febrero 14 y en enero 11. El contraste con 2025 es fuerte: ese año, Estados Unidos aprobaba en promedio unas 80 solicitudes mensuales de colombianos.

FOTO DE ARCHIVO. En esta ilustración, tomada el 22 de septiembre de 2025, se puede ver una bandera de los Estados Unidos y un formulario de solicitud de visa H-1B de los Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
FOTO DE ARCHIVO. En esta ilustración, tomada el 22 de septiembre de 2025, se puede ver una bandera de los Estados Unidos y un formulario de solicitud de visa H-1B de los Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Rechazos en aumento para colombianos

Aunque las autoridades migratorias siguen resolviendo entre 800 y 1.000 solicitudes mensuales de ciudadanos colombianos, en los últimos cuatro meses menos del 2 % terminó con una decisión favorable. Las tasas de rechazo para colombianos ya eran altas, pero nunca habían llegado a los niveles actuales.

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Durante los últimos 25 años, la tasa de rechazo había oscilado entre 49,5 % y 74,3 %. En 2025 subió al 82,8 % y en lo corrido de 2026 llegó al 92,9 %. En abril alcanzó incluso el 98,2 %, lo que significa que prácticamente todos los colombianos cuyas solicitudes fueron decididas ese mes recibieron una respuesta negativa.

El panorama actual no afecta únicamente a colombianos, aunque para ellos resulta más adverso que el promedio general. A nivel nacional general, la tasa de rechazo de solicitudes de asilo fue de 49 % en 2024, subió a 70 % en 2025 y en lo corrido de 2026 se acerca al 90 %.

Según los datos citados de TRAC, de 66.319 solicitudes de asilo decididas este año en todo Estados Unidos, apenas 6.228 fueron aprobadas. El resultado es un sistema más lento y restrictivo para quienes esperan una decisión, incluso en casos que ya estaban en trámite formal antes de los cambios administrativos.

Una política de inmigración usada por décadas en EE.UU. podría desaparecer ahora con Trump
Según los datos citados de TRAC, de 66.319 solicitudes de asilo decididas este año en todo Estados Unidos, apenas 6.228 fueron aprobadas. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

Fallo judicial abre una posible pausa

El endurecimiento también se reflejó en decisiones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, que paralizó miles de solicitudes migratorias, incluidos asilos, permisos de trabajo, ajustes de estatus y procesos de naturalización. También se reportaron revisiones adicionales para inmigrantes de determinados países. Esa situación dejó a cientos de miles de personas en largos limbos migratorios.

Sin embargo, una parte de esa estrategia recibió un revés judicial. El juez federal John J. McConnell Jr., de Rhode Island, anuló varias políticas de USCIS al considerar que vulneraban la legislación migratoria vigente y discriminaban a inmigrantes por su país de origen.

Entre las medidas anuladas están la congelación global de solicitudes de asilo administradas por USCIS y la suspensión de decisiones migratorias para ciudadanos de 39 países sujetos a restricciones de viaje impuestas por Trump. El juez ordenó reanudar procesos normales y resolver más de un millón de solicitudes acumuladas.

El efecto práctico del fallo todavía es incierto, porque la administración criticó la decisión y no descartó apelar. Por ahora, los datos muestran que los colombianos enfrentan uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas para obtener asilo en Estados Unidos, mientras quienes tienen solicitudes pendientes siguen atrapados entre demoras, revisiones y una probabilidad cada vez menor de aprobación

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