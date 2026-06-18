Colombia

CNE negó demanda contra la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pedían quitarle su doble nacionalidad

La autoridad electoral sostuvo que la doble nacionalidad no crea una inhabilidad para un colombiano por nacimiento ni limita sus derechos políticos

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La candidatura había sido demandada por Robinson Emilio Masso Arias - crédito Cesar Quiroz/Reuters
La candidatura había sido demandada por Robinson Emilio Masso Arias - crédito Cesar Quiroz/Reuters

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, al negar una demanda que buscaba revocar su inscripción por su doble nacionalidad.

La votación de la Sala Plena quedó 8 a 1 a favor de la ponencia que promovió la nulidad de la solicitud presentada por Robinson Emilio Masso Arias, vicepresidente de la Corporación Coordinadora Nacional de Pensionados y Personas Mayores.

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El único voto en contra correspondió a la magistrada Alba Lucía Velásquez; igualmente, tres de los magistrados que respaldaron la ponencia presentaron aclaración de voto.

La decisión permite que el aspirante inscrito por el grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria siga en competencia en la elección presidencial del período 2026-2030, cuya segunda vuelta está programada para este domingo 21 de junio, en la que se enfrentará a Iván Cepeda, senador y aspirante del Pacto Histórico.

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