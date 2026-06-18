Gustavo Petro reaccionó a la victoria de la selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026: “Adelante”

La reacción del presidente Gustavo Petro se dio en su cuenta oficial de X - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Raquel Cunha/REUTERS

La selección Colombia debutó con una victoria en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, al imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en el estadio Ciudad de México, conocido como estadio Azteca.

Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz marcaron los goles que le permitieron al equipo dirigido por Néstor Lorenzo sumar tres puntos y liderar el grupo K del torneo.

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La victoria del combinado colombiano generó numerosas reacciones, entre ellas la del presidente Gustavo Petro, quien felicitó al equipo por los tres puntos a través de su cuenta de X.

El mandatario colombiano pidió a la selección Colombia avanzar en el torneo, pues todavía le restan dos partidos en la fase de grupos: República Democrática del Congo y Portugal. “Felicito a la selección de fútbol por su triunfo en México frente a Uzbekistán. Adelante Colombia (sic)”, indicó el jefe de Estado.

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Gustavo Petro felicitó a la Selección Colombia por su victoria ante Uzbekistán - crédito @petrogustavo/X