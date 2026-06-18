Colombia

Colombiano contó como se salvó de ser robado en México: “Acá le tienen mucho respeto al acento paisa”

Según el hombre, pese al miedo que le provocó la situación, la táctica que el enseñaron viajando en el metro resultó muy efectiva

Guardar
Google icon

Con una mezcla de ingenio y acento colombiano, Angel Linero relató cómo logró evitar un asalto en México durante su viaje al Mundial, utilizando palabras típicas de Medellín para confundir a su atacante - crédito lineroangel / TikTok

La fiebre del Mundial ha llevado a cientos de colombianos a viajar hasta México para acompañar a la selección nacional en sus partidos. Pero, más allá del fútbol, muchos han compartido en redes sociales situaciones curiosas que han vivido durante su estadía. Uno de los relatos más llamativos provino de Angel Linero, quien narró en su cuenta de TikTok cómo se libró de un intento de robo aplicando una táctica poco convencional.

Según Linero, todo ocurrió cuando regresaba de un Oxxo cercano a su alojamiento. “Ey, me iban a atracar en México y me salvé por ser ¡colombiano! Marica, me pasó hace veinte minutos. O sea, todavía estaba nervioso, pero ya estoy bien”, contó en su video.

PUBLICIDAD

El hombre detalló que notó la presencia de un sujeto sospechoso al salir del hotel, pero decidió actuar con normalidad. Tras hacer su compra, esta persona cruzó la calle y le lanzó la típica pregunta: “Brother, ¿tienes...? Eh, güey, ¿tienes la hora?”.

Fue entonces cuando recordó un consejo escuchado en el metro: “Aquí le tienen mucho respeto al acento paisa y que normalmente los grupos al margen de la ley que operan aquí tienen mucho paisa. Entonces, el man dijo: ‘No, güey, habla paisa y ya’”. Linero no dudó en seguir la recomendación: “¿Qué es lo que pasa, gonorrea? ¿Que es lo que te equivocaste conmigo? Ahhh”. El presunto ladrón reaccionó sorprendido: “No, güey, cálmate, cálmate, cabrón”.

PUBLICIDAD

Linero concluyó: “Me tranquilicé de una. Y de verdad, marica, me salvé de ser atracado por ser colombiano. Nunca estuve tan, tan orgulloso de ser colombiano. Así que ya saben, si están fuera del país, hablen paisa por si las moscas”.

En los comentarios, los usuarios reaccionaron con humor: “No noté el acento paisa. Otros afirmaron que eso no era un robo: “El tipo yéndose sin saber la hora”, también se refirieron a su acento: “El costeño lo confunden en otros países con venezolano”.

La mayoría estuvieron de acuerdo con que Linero nunca logró el acento paisa: “Con ese revuelto de acento, el man se asustó, no supo ni de dónde eras”, y “fueron palabras paisas con acento costeño; te salvaste porque el mexicano no los diferencia”. Otros bromearon: “El señor que le pidió la hora: qué raros son los colombianos’”, y “Le salió mejor el mexicano que el paisa”.

Temas Relacionados

Colombianos en MéxicoMundial de fútbolMundial 2026TikTokColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CNE negó demanda contra la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pedían quitarle su doble nacionalidad

La autoridad electoral sostuvo que la doble nacionalidad no crea una inhabilidad para un colombiano por nacimiento ni limita sus derechos políticos

CNE negó demanda contra la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pedían quitarle su doble nacionalidad

Mafe Carrascal se despachó contra Abelardo de la Espriella por captura de Beto Coral en EE. UU.: “Conspira con ese gobierno”

La representante del Pacto Histórico advirtió que el arresto del activista afín al Gobierno Petro podría ser una señal de advertencia para opositores políticos y afectaría a millones de colombianos en situación migratoria irregular

Mafe Carrascal se despachó contra Abelardo de la Espriella por captura de Beto Coral en EE. UU.: “Conspira con ese gobierno”

Alias Javi cayó en el edificio EÓN de Bogotá: así se escondía el presunto heredero criminal de Los Choneros y hermano de alias Fito

La detención del líder de Los Choneros destapa detalles sobre la vida de incógnito, las rutinas y los controles burlados en uno de los complejos residenciales más monitoreados

Alias Javi cayó en el edificio EÓN de Bogotá: así se escondía el presunto heredero criminal de Los Choneros y hermano de alias Fito

Petro desafía restricción judicial y vuelve a hablar de aspirantes presidenciales en acto público en Medellín

El presidente participó en un evento en la Universidad de Antioquia donde amplió su intervención hacia temas políticos y respondió a críticas sobre su gestión. En su discurso también aludió a figuras del escenario electoral y defendió los resultados de su gobierno en materia social y económica

Petro desafía restricción judicial y vuelve a hablar de aspirantes presidenciales en acto público en Medellín

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado

La tasa de aprobación de asilo para colombianos llegó a 2,77 % en 2026, mientras crecen los rechazos y el caso de Beto Coral vuelve a poner el tema en debate

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Músico de Yeison Jiménez rechazó oferta laboral de Jhonny Rivera: “Yo intenté adoptar uno y no quiso”

Shakira se rindió ante Lionel Messi luego de su debut ante Argelia en el Mundial 2026

Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

La autocrítica de Néstor Lorenzo pese al triunfo de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán: “Hay que mejorar”

Los mejores memes de la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: las redes no perdonaron a James Rodríguez y Camilo Vargas

Luis Díaz debutó con gol y asistencia en un Mundial: así va en la lista de máximos goleadores de la Selección Colombia

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026: triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en Ciudad de México