Mafe Carrascal se despachó contra Abelardo de la Espriella por captura de Beto Coral en EE. UU.: “Conspira con ese gobierno”

Mafe Carrascal se pronunció tras detención de Beto Coral en EE.UU. - crédito @MafeCarrascal/X

La detención del activista Beto Coral en Arizona, Estados Unidos, provocó una fuerte reacción de figuras vinculadas al Pacto Histórico, quienes consideraron el procedimiento como un mensaje de advertencia para quienes manifiestan posturas críticas frente a sectores conservadores en Colombia.

Mafe Carrascal, representante de dicha coalición, expuso su preocupación por el impacto de este hecho en la comunidad migrante colombiana y en el debate político nacional.

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Según expresó la legisladora en un video difundido en la red social X, la captura de Coral representa “un anuncio de disciplinamiento para quienes piensen diferente en un posible gobierno de Abelardo de la Espriella”.

Carrascal advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podría acarrear la llegada del abogado y empresario colombiano a la presidencia: “Si De la Espriella hace esto como candidato, ¿qué nos espera si llega a ser presidente?”, cuestionó al referirse a la figura que aspira a la jefatura del Estado y que ha manifestado afinidad con el Partido Republicano en Estados Unidos.

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Arresto de Beto Coral en Estados Unidos generó advertencias de Mafe Carrascal sobre derechos de migrantes - crédito @MafeCarrascal/X

En su declaración pública, Carrascal recordó que existen millones de colombianos en Estados Unidos en situación irregular, en asilo político o a la espera de definir su estatus migratorio.

Para la dirigente, la detención de Coral “no solamente es una afrenta contra él, contra su hijo que le espera en casa, ni contra el Pacto Histórico. Es una afrenta contra millones de colombianos y colombianas que ven cómo un ciudadano estadounidense, que además quiere gobernar Colombia, conspira con ese gobierno, un gobierno extranjero, para vulnerar los derechos de un colombiano solo porque piensa distinto”.

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La representante aludió también al historial de políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump.

“El gobierno de Trump ha llevado a latinoamericanos, a colombianos, a desvivirse en sus centros de detención, que parecen más bien los campos de concentración de este siglo. Ha reprimido a su propio pueblo. Es más, ciudadanos estadounidenses que han protestado contra esta aberración han caído asesinados y ha deportado a miles de personas que han padecido meses de hacinamiento, torturas, incertidumbres y angustias”, sostuvo.

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Mafe Carrascal arremetió contra Abelardo de la Espriella tras captura del activista Beto Coral - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Luisa Gonzalez/REUTERS

De acuerdo con Carrascal, el arresto de Coral “debería ser rechazado por cualquier colombiano que se precie de ser demócrata”. En su mensaje, pidió a la sociedad colombiana y a las comunidades migrantes rechazar acciones que, según sus palabras, atentan contra derechos fundamentales. “Está en dominio en contra de cualquier latinoamericano, en contra de cualquier ser humano, no promoviéndola”, afirmó en su intervención.

La dirigente del Pacto Histórico vinculó el episodio con el contexto electoral en Colombia, señalando: “Uno solamente buscaría extraditar a sus contradictores políticos como hizo Trump en Estados Unidos. Seguramente también intentaría aniquilar políticamente a la propia derecha que no se le someta”.

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Para Carrascal, resulta preocupante que una eventual administración de De la Espriella adopte prácticas que, en su opinión, restringen el pluralismo y la libertad de expresión.

En la grabación, la congresista también hizo referencia a la afinidad de De la Espriella con el Partido Republicano.

Un día antes de su detención, el activista Beto Coral protestó contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella a la salida del puesto electoral ubicado para los colombianos en Miami - crédito @betocoralg/X

“¿Ustedes creen que una persona que se enorgullece del Partido Republicano de Donald Trump, que hace mucho dejó de ser el partido de la libertad de Lincoln y se transformó en una fuerza racista autoritaria, moverá un dedo por cualquiera de nosotros o de nosotras?”, preguntó a la audiencia, al tiempo que instó a “parar a este tirano” y a “demostrar al mundo que somos una sociedad plural y diversa, que defiende sus libertades y que quiere un futuro más amable”.

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Por último, Carrascal cerró su mensaje con un gesto de solidaridad hacia Coral y su familia: “Es una afrenta contra todo el pueblo colombiano, especialmente contra la diáspora: contra quienes trabajan en otro país para sostener a sus familias y aportar, desde lejos, al país entero. Unámonos, pueblo colombiano, por encima de nuestras ideologías, para detener a este fascista, apátrida y mafioso. Solidaridad con nuestro compañero y compatriota Beto Coral y con su familia”.