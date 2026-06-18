Colombia

Mafe Carrascal se despachó contra Abelardo de la Espriella por captura de Beto Coral en EE. UU.: “Conspira con ese gobierno”

La representante del Pacto Histórico advirtió que el arresto del activista afín al Gobierno Petro podría ser una señal de advertencia para opositores políticos y afectaría a millones de colombianos en situación migratoria irregular

Guardar
Google icon

Mafe Carrascal se pronunció tras detención de Beto Coral en EE.UU. - crédito @MafeCarrascal/X

La detención del activista Beto Coral en Arizona, Estados Unidos, provocó una fuerte reacción de figuras vinculadas al Pacto Histórico, quienes consideraron el procedimiento como un mensaje de advertencia para quienes manifiestan posturas críticas frente a sectores conservadores en Colombia.

Mafe Carrascal, representante de dicha coalición, expuso su preocupación por el impacto de este hecho en la comunidad migrante colombiana y en el debate político nacional.

PUBLICIDAD

Según expresó la legisladora en un video difundido en la red social X, la captura de Coral representa “un anuncio de disciplinamiento para quienes piensen diferente en un posible gobierno de Abelardo de la Espriella”.

Carrascal advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podría acarrear la llegada del abogado y empresario colombiano a la presidencia: “Si De la Espriella hace esto como candidato, ¿qué nos espera si llega a ser presidente?”, cuestionó al referirse a la figura que aspira a la jefatura del Estado y que ha manifestado afinidad con el Partido Republicano en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Arresto de Beto Coral en Estados Unidos generó advertencias de Mafe Carrascal sobre derechos de migrantes - crédito @MafeCarrascal/X
Arresto de Beto Coral en Estados Unidos generó advertencias de Mafe Carrascal sobre derechos de migrantes - crédito @MafeCarrascal/X

En su declaración pública, Carrascal recordó que existen millones de colombianos en Estados Unidos en situación irregular, en asilo político o a la espera de definir su estatus migratorio.

Para la dirigente, la detención de Coral “no solamente es una afrenta contra él, contra su hijo que le espera en casa, ni contra el Pacto Histórico. Es una afrenta contra millones de colombianos y colombianas que ven cómo un ciudadano estadounidense, que además quiere gobernar Colombia, conspira con ese gobierno, un gobierno extranjero, para vulnerar los derechos de un colombiano solo porque piensa distinto”.

La representante aludió también al historial de políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump.

El gobierno de Trump ha llevado a latinoamericanos, a colombianos, a desvivirse en sus centros de detención, que parecen más bien los campos de concentración de este siglo. Ha reprimido a su propio pueblo. Es más, ciudadanos estadounidenses que han protestado contra esta aberración han caído asesinados y ha deportado a miles de personas que han padecido meses de hacinamiento, torturas, incertidumbres y angustias”, sostuvo.

Mafe Carrascal arremetió contra Abelardo de la Espriella tras captura del activista Beto Coral - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Luisa Gonzalez/REUTERS
Mafe Carrascal arremetió contra Abelardo de la Espriella tras captura del activista Beto Coral - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Luisa Gonzalez/REUTERS

De acuerdo con Carrascal, el arresto de Coral “debería ser rechazado por cualquier colombiano que se precie de ser demócrata”. En su mensaje, pidió a la sociedad colombiana y a las comunidades migrantes rechazar acciones que, según sus palabras, atentan contra derechos fundamentales. “Está en dominio en contra de cualquier latinoamericano, en contra de cualquier ser humano, no promoviéndola”, afirmó en su intervención.

La dirigente del Pacto Histórico vinculó el episodio con el contexto electoral en Colombia, señalando: “Uno solamente buscaría extraditar a sus contradictores políticos como hizo Trump en Estados Unidos. Seguramente también intentaría aniquilar políticamente a la propia derecha que no se le someta”.

Para Carrascal, resulta preocupante que una eventual administración de De la Espriella adopte prácticas que, en su opinión, restringen el pluralismo y la libertad de expresión.

En la grabación, la congresista también hizo referencia a la afinidad de De la Espriella con el Partido Republicano.

Beto Coral protestó contra Abelardo de la Espriella en Miami
Un día antes de su detención, el activista Beto Coral protestó contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella a la salida del puesto electoral ubicado para los colombianos en Miami - crédito @betocoralg/X

¿Ustedes creen que una persona que se enorgullece del Partido Republicano de Donald Trump, que hace mucho dejó de ser el partido de la libertad de Lincoln y se transformó en una fuerza racista autoritaria, moverá un dedo por cualquiera de nosotros o de nosotras?”, preguntó a la audiencia, al tiempo que instó a “parar a este tirano” y a “demostrar al mundo que somos una sociedad plural y diversa, que defiende sus libertades y que quiere un futuro más amable”.

Por último, Carrascal cerró su mensaje con un gesto de solidaridad hacia Coral y su familia: “Es una afrenta contra todo el pueblo colombiano, especialmente contra la diáspora: contra quienes trabajan en otro país para sostener a sus familias y aportar, desde lejos, al país entero. Unámonos, pueblo colombiano, por encima de nuestras ideologías, para detener a este fascista, apátrida y mafioso. Solidaridad con nuestro compañero y compatriota Beto Coral y con su familia”.

Temas Relacionados

Mafe CarrascalAbelardo de la EspriellaBeto CoralCaptura de Beto CoralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CNE negó demanda contra la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pedían quitarle su doble nacionalidad

La autoridad electoral sostuvo que la doble nacionalidad no crea una inhabilidad para un colombiano por nacimiento ni limita sus derechos políticos

CNE negó demanda contra la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pedían quitarle su doble nacionalidad

Alias Javi cayó en el edificio EÓN de Bogotá: así se escondía el presunto heredero criminal de Los Choneros y hermano de alias Fito

La detención del líder de Los Choneros destapa detalles sobre la vida de incógnito, las rutinas y los controles burlados en uno de los complejos residenciales más monitoreados

Alias Javi cayó en el edificio EÓN de Bogotá: así se escondía el presunto heredero criminal de Los Choneros y hermano de alias Fito

Petro desafía restricción judicial y vuelve a hablar de aspirantes presidenciales en acto público en Medellín

El presidente participó en un evento en la Universidad de Antioquia donde amplió su intervención hacia temas políticos y respondió a críticas sobre su gestión. En su discurso también aludió a figuras del escenario electoral y defendió los resultados de su gobierno en materia social y económica

Petro desafía restricción judicial y vuelve a hablar de aspirantes presidenciales en acto público en Medellín

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado

La tasa de aprobación de asilo para colombianos llegó a 2,77 % en 2026, mientras crecen los rechazos y el caso de Beto Coral vuelve a poner el tema en debate

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

El creador de contenido antioqueño compartió en redes sociales cada momento de tensión y euforia durante el partido, mostrando a sus seguidores cómo el resultado afectó en tiempo real su jugada

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Músico de Yeison Jiménez rechazó oferta laboral de Jhonny Rivera: “Yo intenté adoptar uno y no quiso”

Shakira se rindió ante Lionel Messi luego de su debut ante Argelia en el Mundial 2026

Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

La autocrítica de Néstor Lorenzo pese al triunfo de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán: “Hay que mejorar”

Los mejores memes de la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: las redes no perdonaron a James Rodríguez y Camilo Vargas

Luis Díaz debutó con gol y asistencia en un Mundial: así va en la lista de máximos goleadores de la Selección Colombia

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026: triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en Ciudad de México