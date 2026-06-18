La autocrítica de Néstor Lorenzo pese al triunfo de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán: “Hay que mejorar”

El entrenador Néstor Lorenzo destacó que el equipo mostró iniciativa y capacidad de reacción, pero señaló que es necesario ajustar la definición - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez

La Selección Colombia debutó con victoria en la Copa del Mundo 2026 tras imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Aunque el resultado permitió a la Tricolor sumar sus primeros tres puntos y ubicarse al frente del Grupo K, el entrenador Néstor Lorenzo dejó en claro que el equipo aún presenta aspectos por corregir.

Un debut exitoso, pero con tareas pendientes

El partido contra Uzbekistán no resultó sencillo para el combinado nacional. El rival se mostró disciplinado en defensa y propuso un juego físico que exigió a los dirigidos por Lorenzo mantener la concentración a lo largo de los noventa minutos. A pesar de las complicaciones, los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz sellaron la victoria y permitieron iniciar el torneo con buen pie.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo fue enfático en la necesidad de corregir errores específicos, señalando ante los micrófonos: “Pudimos marcar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien y nos pudo costar. Hay que mejorar. Terminar mejor las jugadas. Nos entretuvimos con la posesión y no hicimos centros y remates, pero luego jugamos bien y ajustamos el medio campo para ganar merecidamente y subimos el primer escalón”.

El técnico argentino remarcó que el equipo se entretuvo demasiado con la pelota y no logró generar la cantidad de remates ni centros esperados, lo que limitó el potencial ofensivo del grupo.

PUBLICIDAD

Lorenzo remarcó que la posesión no se tradujo en suficientes remates y centros, un aspecto a corregir. - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez

Análisis táctico de Lorenzo: riesgos y ajustes

Durante el desarrollo del partido, Colombia apostó por un planteo ofensivo, ubicando a los defensores centrales cerca de la mitad de la cancha. Esta decisión buscó controlar la posesión y dificultar la salida de Uzbekistán, pero también implicó riesgos ante la velocidad y los pelotazos largos del rival. Lorenzo reconoció que la estrategia obligó a la defensa colombiana a mantener la máxima atención para evitar contratiempos.

El entrenador valoró el aporte de los cambios realizados durante la segunda mitad. Según su análisis, el equipo necesitaba refrescar líneas y cuando lo hizo logró mayor claridad en el ataque. “En las que llegábamos no definimos y nos costó tener la posesión de la pelota. Creo que faltaba refrescar y ahí cuando refrescamos nos vimos mejor”, afirmó, evidenciando autocrítica y disposición para realizar los ajustes necesarios.

PUBLICIDAD

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo dijo que el equipo debía aprovechar mejor las oportunidades de ataque para lograr un desempeño más sólido en los próximos encuentros. - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez

Protagonistas del triunfo y satisfacción por los debutantes

El primer gol llegó tras una acción en la que Luis Díaz retrocedió para encontrar espacios y asistió a Daniel Muñoz con un pase largo que desarticuló la defensa uzbeka. Más tarde, un error de Camilo Vargas propició el empate parcial, pero la Tricolor supo reaccionar. El tercer tanto, obra de Jaminton Campaz con un cabezazo tras un centro de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, demostró la fortaleza física y entrega del plantel, que mantuvo la intensidad hasta el final.

Néstor Lorenzo expresó satisfacción por los debutantes que lograron marcar en el estreno mundialista. “Una satisfacción por ellos”, señaló en referencia a Muñoz, Díaz y Campaz, quienes aportaron goles y soluciones en momentos clave del encuentro.

PUBLICIDAD

El grupo K y el próximo desafío

Con este triunfo, Colombia lidera el Grupo K con tres puntos, seguido por Portugal y la República Democrática del Congo, que empataron 1-1 en la jornada. Kazajistán cierra la tabla sin unidades.

El próximo partido para la selección será el martes 23 de junio ante la República Democrática del Congo en el Estadio Akron Guadalajara, a las 9:00 p.m. hora colombiana.

PUBLICIDAD

El equipo nacional llegó al Mundial tras superar a Costa Rica (3-1) y Jordania (2-0) en los últimos encuentros de preparación, resultados que fortalecieron la confianza del plantel y del cuerpo técnico.

Colombia sumó tres puntos, aunque su entrenador insistió en que el rendimiento puede optimizarse. - crédito REUTERS/Raquel Cunha

Balance de Lorenzo y expectativas para la segunda jornada

Aunque la victoria en el debut mundialista representa un paso fundamental, el mensaje de Néstor Lorenzo se mantiene en la autocrítica y la mejora continua. El cuerpo técnico ya enfoca su trabajo en corregir los detalles identificados y optimizar la definición, con el objetivo de consolidar la posición del equipo en la fase de grupos y dar un paso decisivo hacia la clasificación.

PUBLICIDAD