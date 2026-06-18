Deportes

La autocrítica de Néstor Lorenzo pese al triunfo de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán: “Hay que mejorar”

El técnico argentino señaló que el equipo se entretuvo con la posesión del balón y que faltaron centros y remates, por lo que considera que deben mejorar la manera de terminar las jugadas

Guardar
Google icon
El entrenador Néstor Lorenzo destacó que el equipo mostró iniciativa y capacidad de reacción, pero señaló que es necesario ajustar la definición - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez
El entrenador Néstor Lorenzo destacó que el equipo mostró iniciativa y capacidad de reacción, pero señaló que es necesario ajustar la definición - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez

La Selección Colombia debutó con victoria en la Copa del Mundo 2026 tras imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Aunque el resultado permitió a la Tricolor sumar sus primeros tres puntos y ubicarse al frente del Grupo K, el entrenador Néstor Lorenzo dejó en claro que el equipo aún presenta aspectos por corregir.

Un debut exitoso, pero con tareas pendientes

El partido contra Uzbekistán no resultó sencillo para el combinado nacional. El rival se mostró disciplinado en defensa y propuso un juego físico que exigió a los dirigidos por Lorenzo mantener la concentración a lo largo de los noventa minutos. A pesar de las complicaciones, los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz sellaron la victoria y permitieron iniciar el torneo con buen pie.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo fue enfático en la necesidad de corregir errores específicos, señalando ante los micrófonos: “Pudimos marcar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien y nos pudo costar. Hay que mejorar. Terminar mejor las jugadas. Nos entretuvimos con la posesión y no hicimos centros y remates, pero luego jugamos bien y ajustamos el medio campo para ganar merecidamente y subimos el primer escalón”.

El técnico argentino remarcó que el equipo se entretuvo demasiado con la pelota y no logró generar la cantidad de remates ni centros esperados, lo que limitó el potencial ofensivo del grupo.

PUBLICIDAD

Lorenzo remarcó que la posesión no se tradujo en suficientes remates y centros, un aspecto a corregir. - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez
Lorenzo remarcó que la posesión no se tradujo en suficientes remates y centros, un aspecto a corregir. - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez

Análisis táctico de Lorenzo: riesgos y ajustes

Durante el desarrollo del partido, Colombia apostó por un planteo ofensivo, ubicando a los defensores centrales cerca de la mitad de la cancha. Esta decisión buscó controlar la posesión y dificultar la salida de Uzbekistán, pero también implicó riesgos ante la velocidad y los pelotazos largos del rival. Lorenzo reconoció que la estrategia obligó a la defensa colombiana a mantener la máxima atención para evitar contratiempos.

El entrenador valoró el aporte de los cambios realizados durante la segunda mitad. Según su análisis, el equipo necesitaba refrescar líneas y cuando lo hizo logró mayor claridad en el ataque. “En las que llegábamos no definimos y nos costó tener la posesión de la pelota. Creo que faltaba refrescar y ahí cuando refrescamos nos vimos mejor”, afirmó, evidenciando autocrítica y disposición para realizar los ajustes necesarios.

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo dijo que el equipo debía aprovechar mejor las oportunidades de ataque para lograr un desempeño más sólido en los próximos encuentros. - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez
El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo dijo que el equipo debía aprovechar mejor las oportunidades de ataque para lograr un desempeño más sólido en los próximos encuentros. - crédito REUTERS/Eloísa Sánchez

Protagonistas del triunfo y satisfacción por los debutantes

El primer gol llegó tras una acción en la que Luis Díaz retrocedió para encontrar espacios y asistió a Daniel Muñoz con un pase largo que desarticuló la defensa uzbeka. Más tarde, un error de Camilo Vargas propició el empate parcial, pero la Tricolor supo reaccionar. El tercer tanto, obra de Jaminton Campaz con un cabezazo tras un centro de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, demostró la fortaleza física y entrega del plantel, que mantuvo la intensidad hasta el final.

Néstor Lorenzo expresó satisfacción por los debutantes que lograron marcar en el estreno mundialista. “Una satisfacción por ellos”, señaló en referencia a Muñoz, Díaz y Campaz, quienes aportaron goles y soluciones en momentos clave del encuentro.

El grupo K y el próximo desafío

Con este triunfo, Colombia lidera el Grupo K con tres puntos, seguido por Portugal y la República Democrática del Congo, que empataron 1-1 en la jornada. Kazajistán cierra la tabla sin unidades.

El próximo partido para la selección será el martes 23 de junio ante la República Democrática del Congo en el Estadio Akron Guadalajara, a las 9:00 p.m. hora colombiana.

El equipo nacional llegó al Mundial tras superar a Costa Rica (3-1) y Jordania (2-0) en los últimos encuentros de preparación, resultados que fortalecieron la confianza del plantel y del cuerpo técnico.

Colombia sumó tres puntos, aunque su entrenador insistió en que el rendimiento puede optimizarse. - crédito REUTERS/Raquel Cunha
Colombia sumó tres puntos, aunque su entrenador insistió en que el rendimiento puede optimizarse. - crédito REUTERS/Raquel Cunha

Balance de Lorenzo y expectativas para la segunda jornada

Aunque la victoria en el debut mundialista representa un paso fundamental, el mensaje de Néstor Lorenzo se mantiene en la autocrítica y la mejora continua. El cuerpo técnico ya enfoca su trabajo en corregir los detalles identificados y optimizar la definición, con el objetivo de consolidar la posición del equipo en la fase de grupos y dar un paso decisivo hacia la clasificación.

Temas Relacionados

Selección ColombiaNéstor LorenzoMundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los mejores memes de la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: las redes no perdonaron a James Rodríguez y Camilo Vargas

Un partido de emociones cambiantes vio reacciones y publicaciones que plasmaron con claridad la intensidad del debut de la Tricolor en el estadio Ciudad de México

Los mejores memes de la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: las redes no perdonaron a James Rodríguez y Camilo Vargas

Luis Díaz debutó con gol y asistencia en un Mundial: así va en la lista de máximos goleadores de la Selección Colombia

El guajiro convirtió uno de los goles de la victoria de la Tricolor por 3-1 ante Uzbekistán y se afianzó entre los artilleros históricos

Luis Díaz debutó con gol y asistencia en un Mundial: así va en la lista de máximos goleadores de la Selección Colombia

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026: triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en Ciudad de México

Con anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, la Tricolor consiguió los tres puntos para posicionarse como líder del grupo K

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026: triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en Ciudad de México

Reviva los goles de la Selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026: la Tricolor sufrió, reaccionó y festejó

Los dirigidos por Néstor Lorenzo padecieron en algunos tramos del partido, pero superaron por 3-1 al debutante asiático en Ciudad de México, tomando el liderato del grupo K

Reviva los goles de la Selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026: la Tricolor sufrió, reaccionó y festejó

Así celebraron los colombianos la victoria 3-1 de la Tricolor en su debut mundialista

Las calles, establecimientos comerciales y redes sociales se llenaron de mensajes de entusiasmo y muestras de apoyo a los jugadores, en una jornada marcada por las celebraciones de los aficionados tras el resultado obtenido en el inicio del torneo

Así celebraron los colombianos la victoria 3-1 de la Tricolor en su debut mundialista
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Músico de Yeison Jiménez rechazó oferta laboral de Jhonny Rivera: “Yo intenté adoptar uno y no quiso”

Shakira se rindió ante Lionel Messi luego de su debut ante Argelia en el Mundial 2026

Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

⁠Creador de contenido de Uzbekistán reveló curiosidades, diferencias y similitudes con Colombia: “Los felicito parceros”

Deportes

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

Los mejores memes de la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: las redes no perdonaron a James Rodríguez y Camilo Vargas

Luis Díaz debutó con gol y asistencia en un Mundial: así va en la lista de máximos goleadores de la Selección Colombia

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026: triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en Ciudad de México

Reviva los goles de la Selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026: la Tricolor sufrió, reaccionó y festejó