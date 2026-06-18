Petro desafía restricción judicial y vuelve a hablar de aspirantes presidenciales en acto público en Medellín

En su intervención, el presidente se refirió a críticas dirigidas contra su gestión y respondió a señalamientos personales relacionados con su postura frente al país. - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro Urrego, realizó declaraciones sobre aspirantes presidenciales durante un acto público en Medellín, pese a una orden judicial que le prohíbe intervenir en el debate electoral utilizando recursos oficiales. El evento, realizado en la Universidad de Antioquia, tenía como objetivo abordar el sistema de salud y la defensa de lo público, según reportó Blu Radio.

Durante su intervención, Petro centró parte de su discurso en responder a críticas personales y políticas dirigidas contra su gobierno. En ese contexto, se refirió a señalamientos sobre su postura frente al país y a su gestión económica y social.

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El mandatario expresó según las declaraciones recogidas por el medio: “Yo le voy a decir al señor Abelardo que me atacó personalmente, y que no me venga un juez a censurar, porque tengo el derecho fundamental de la Constitución de defender mi buen nombre y de denunciar el crimen.”

Con esta afirmación, el presidente cuestionó tanto los señalamientos en su contra como la existencia de límites judiciales a sus intervenciones públicas en este caso específico.

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El presidente Gustavo Petro durante su intervención se refirió a críticas del aspirante Abelardo de la Espriella y respondió a señalamientos sobre su gestión. - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Posteriormente, Petro hizo referencia a declaraciones atribuidas a su contradictores políticos: “Entonces dice, en video de su propia voz, que yo odio a Colombia, y le tengo que decir en su propia cara al que ama a Estados Unidos y a su gobierno…”.

En este tramo de su intervención, el mandatario rechazó la acusación de “odiar a Colombia” y la vinculó con una postura política opuesta a su gobierno, especialmente en lo relacionado con el modelo económico y social.

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El presidente también defendió los resultados de su administración en materia social, afirmando: “…que sacar de 6 a 7 millones de personas de la pobreza en Colombia, que no hizo ninguno de sus amigos…”

Con esta declaración, Petro sostuvo que su gobierno ha contribuido a la reducción de la pobreza en el país y contrastó esos resultados con sectores políticos opositores.

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Finalmente, el mandatario mencionó a otro actor político en su intervención: “El señor Restrepo mandó a la gente a la pobreza”.

El presidente Gustavo Petro mencionó a Restrepo durante su intervención, en el marco de sus críticas a políticas económicas de administraciones anteriores. - crédito Presidencia

Restricción judicial al presidente

El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín emitió una orden provisional que obliga a Petro a abstenerse de utilizar su cuenta de X, discursos oficiales, eventos públicos y demás canales institucionales para beneficiar o perjudicar a cualquier candidato presidencial.

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La medida, que responde a una acción de tutela presentada por Juan Diego Ríos Rojas, se fundamenta en la necesidad de proteger el voto libre e igualitario en la segunda vuelta electoral.

La providencia judicial señala que la restricción permanecerá vigente hasta las 4:00 p. m. del 21 de junio de 2026. El fallo también prohíbe al mandatario difundir denuncias de fraude electoral sin evidencia suficiente, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005 y de una decisión reciente del Consejo de Estado.

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El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín emitió una orden provisional que obliga a Petro a abstenerse de utilizar su cuenta de X - crédito Presidencia/montaje Infobae Colombia.

Fundamentos y antecedentes legales

La orden judicial se dictó como medida provisional mientras se resuelve de fondo la acción de tutela. El despacho argumentó la urgencia de proteger los derechos fundamentales del accionante ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial. Además, citó como antecedente una providencia del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026, que también ordenó a Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos o movimientos políticos.

El juzgado recopiló evidencias como documentos periodísticos y capturas de pantalla de publicaciones realizadas desde la cuenta @petrogustavo en X, además de intervenciones públicas posteriores a la decisión del Consejo de Estado. Según el análisis preliminar, estos elementos muestran que Petro continuó con alusiones de contenido electoral.

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La restricción incluye todas las apariciones y mensajes emitidos desde escenarios oficiales, nacionales o internacionales, así como la cuenta institucional en X, cuando se utilicen en ejercicio del cargo público. Las alusiones mediante analogías, símbolos o calificativos sobre el contexto electoral también están cubiertas por la medida.