Colombia

Petro desafía restricción judicial y vuelve a hablar de aspirantes presidenciales en acto público en Medellín

El presidente participó en un evento en la Universidad de Antioquia donde amplió su intervención hacia temas políticos y respondió a críticas sobre su gestión. En su discurso también aludió a figuras del escenario electoral y defendió los resultados de su gobierno en materia social y económica

Guardar
Google icon
- crédito Ovidio González/Presidencia
En su intervención, el presidente se refirió a críticas dirigidas contra su gestión y respondió a señalamientos personales relacionados con su postura frente al país. - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro Urrego, realizó declaraciones sobre aspirantes presidenciales durante un acto público en Medellín, pese a una orden judicial que le prohíbe intervenir en el debate electoral utilizando recursos oficiales. El evento, realizado en la Universidad de Antioquia, tenía como objetivo abordar el sistema de salud y la defensa de lo público, según reportó Blu Radio.

Durante su intervención, Petro centró parte de su discurso en responder a críticas personales y políticas dirigidas contra su gobierno. En ese contexto, se refirió a señalamientos sobre su postura frente al país y a su gestión económica y social.

PUBLICIDAD

El mandatario expresó según las declaraciones recogidas por el medio: “Yo le voy a decir al señor Abelardo que me atacó personalmente, y que no me venga un juez a censurar, porque tengo el derecho fundamental de la Constitución de defender mi buen nombre y de denunciar el crimen.”

Con esta afirmación, el presidente cuestionó tanto los señalamientos en su contra como la existencia de límites judiciales a sus intervenciones públicas en este caso específico.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella señaló que el Gustavo Petro “desconoce la institucionalidad” y llamó a la ciudadanía a “desconocerlo como jefe de Estado” - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
El presidente Gustavo Petro durante su intervención se refirió a críticas del aspirante Abelardo de la Espriella y respondió a señalamientos sobre su gestión. - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Posteriormente, Petro hizo referencia a declaraciones atribuidas a su contradictores políticos: “Entonces dice, en video de su propia voz, que yo odio a Colombia, y le tengo que decir en su propia cara al que ama a Estados Unidos y a su gobierno…”.

En este tramo de su intervención, el mandatario rechazó la acusación de “odiar a Colombia” y la vinculó con una postura política opuesta a su gobierno, especialmente en lo relacionado con el modelo económico y social.

El presidente también defendió los resultados de su administración en materia social, afirmando: “…que sacar de 6 a 7 millones de personas de la pobreza en Colombia, que no hizo ninguno de sus amigos…”

Con esta declaración, Petro sostuvo que su gobierno ha contribuido a la reducción de la pobreza en el país y contrastó esos resultados con sectores políticos opositores.

Finalmente, el mandatario mencionó a otro actor político en su intervención: “El señor Restrepo mandó a la gente a la pobreza”.

El presidente Gustavo Petro mencionó a Restrepo durante su intervención, en el marco de sus críticas a políticas económicas de administraciones anteriores. - crédito Presidencia
El presidente Gustavo Petro mencionó a Restrepo durante su intervención, en el marco de sus críticas a políticas económicas de administraciones anteriores. - crédito Presidencia

Restricción judicial al presidente

El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín emitió una orden provisional que obliga a Petro a abstenerse de utilizar su cuenta de X, discursos oficiales, eventos públicos y demás canales institucionales para beneficiar o perjudicar a cualquier candidato presidencial.

La medida, que responde a una acción de tutela presentada por Juan Diego Ríos Rojas, se fundamenta en la necesidad de proteger el voto libre e igualitario en la segunda vuelta electoral.

La providencia judicial señala que la restricción permanecerá vigente hasta las 4:00 p. m. del 21 de junio de 2026. El fallo también prohíbe al mandatario difundir denuncias de fraude electoral sin evidencia suficiente, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005 y de una decisión reciente del Consejo de Estado.

El Tribunal admitió esta acción popular para que inicie una investigación al uso que el presidente Gustavo Petro le da a su cuenta en la red social X - crédito Presidencia/montaje Infobae Colombia.
El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín emitió una orden provisional que obliga a Petro a abstenerse de utilizar su cuenta de X - crédito Presidencia/montaje Infobae Colombia.

Fundamentos y antecedentes legales

La orden judicial se dictó como medida provisional mientras se resuelve de fondo la acción de tutela. El despacho argumentó la urgencia de proteger los derechos fundamentales del accionante ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial. Además, citó como antecedente una providencia del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026, que también ordenó a Petro abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos o movimientos políticos.

El juzgado recopiló evidencias como documentos periodísticos y capturas de pantalla de publicaciones realizadas desde la cuenta @petrogustavo en X, además de intervenciones públicas posteriores a la decisión del Consejo de Estado. Según el análisis preliminar, estos elementos muestran que Petro continuó con alusiones de contenido electoral.

La restricción incluye todas las apariciones y mensajes emitidos desde escenarios oficiales, nacionales o internacionales, así como la cuenta institucional en X, cuando se utilicen en ejercicio del cargo público. Las alusiones mediante analogías, símbolos o calificativos sobre el contexto electoral también están cubiertas por la medida.

Temas Relacionados

Gustavo PetroUniversidad de Antioquiasegunda vuelta presidencialAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado

La tasa de aprobación de asilo para colombianos llegó a 2,77 % en 2026, mientras crecen los rechazos y el caso de Beto Coral vuelve a poner el tema en debate

Asilo para colombianos en EE. UU. cae a mínimos: solo 2,77 % de solicitudes fue aprobado

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

El creador de contenido antioqueño compartió en redes sociales cada momento de tensión y euforia durante el partido, mostrando a sus seguidores cómo el resultado afectó en tiempo real su jugada

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Cartagena de Indias este 18 de junio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Cartagena de Indias este 18 de junio

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barranquilla

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barranquilla

Cali: el pronóstico del tiempo para este 18 de junio

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Cali: el pronóstico del tiempo para este 18 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Músico de Yeison Jiménez rechazó oferta laboral de Jhonny Rivera: “Yo intenté adoptar uno y no quiso”

Shakira se rindió ante Lionel Messi luego de su debut ante Argelia en el Mundial 2026

Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

Colombia derrota a Uzbekistán: las calificaciones 1x1 de todos los jugadores tras el debut en el Mundial 2026

La autocrítica de Néstor Lorenzo pese al triunfo de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán: “Hay que mejorar”

Los mejores memes de la victoria de Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026: las redes no perdonaron a James Rodríguez y Camilo Vargas

Luis Díaz debutó con gol y asistencia en un Mundial: así va en la lista de máximos goleadores de la Selección Colombia

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026: triunfo 3-1 sobre Uzbekistán en Ciudad de México