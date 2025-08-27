Lucho salió del ‘Desafío 2025’ tras un duelo a muerte con su mejor amigo: sus compañeros lo despidieron entre lágrimas

Lucho habló de los momentos que más marcaron su experiencia en el 'Desafío 2025' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Luis Daniel Vergel Peña, más conocido como Lucho en el Desafío 2025, sacudió la competencia de supervivencia durante el reto a muerte en el que se debió enfrentar a su mejor amigo Lucho, pues ninguno de los dos quería ver perder al otro.

No obstante, al final de la prueba, el modelo y técnico dental de 23 años quedó fuera del juego.

Su pareja Valentina, a la que conoció dentro del reality, también rompió en llanto al conocer el resultado que dejó a la cada Alpha sin uno de sus integrantes más queridos por el equipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La tensión marcó el capítulo 38 de Desafío siglo XXI con la eliminación de Lucho, integrante del equipo Alpha, tras perder el séptimo Desafío a Muerte en el Box Negro.

Leo confesó que, al saber que Lucho era el eliminado del 'Desafío 2025', pensó en parar para que su amigo siguiera - crédito @desafiocaracol/Instagram

La jornada, cargada de emociones, dejó una huella profunda, especialmente en Leo, quien forjó una estrecha amistad con el eliminado.

El Desafío a Muerte reunió a cinco concursantes: Lucho y Leo por Alpha, Camilo y Potro por Omega, y Rata por Gamma. Convocados por la conductora Andrea Serna, los participantes enfrentaron un circuito que exigió fuerza, puntería, resistencia y agilidad.

Camilo fue el primero en completar el recorrido, seguido de Rata, Potro y Leo. Lucho no logró cruzar la línea de llegada, lo que selló su eliminación y dejó un vacío tanto competitivo como emocional en su equipo.

La salida de Lucho no solo respondió a su desempeño en la prueba. Días antes, la producción lo había designado como “El Elegido”, asignándole la misión de que una de las nuevas integrantes de Alpha —Valentina, Deisy o Tina— recibiera el chaleco de sentencia.

Leo sacó lágrimas a su amigo Lucho y a su novia Valentina tras dejar el 'Desafío Siglo XXI' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Lucho se negó a cumplir con esta tarea, argumentando que no quería perjudicar a sus compañeras ni afectar la unidad del grupo. Esta decisión le costó la sentencia directa al Desafío a Muerte, convirtiéndose en el primer sentenciado del séptimo ciclo.

Lucho consideró ceder su lugar a Leo para no tener que despedir a su amigo del ‘Desafío Siglo XXI’

El desenlace estuvo cargado de emociones. Leo, visiblemente afectado, confesó ante Andrea Serna y los equipos presentes la afinidad única que compartía con Lucho dentro del reality. “Con nadie había experimentado esto de tener tanta afinidad. Por un momento nos olvidamos del exterior. Con Lucho éramos como un alma gemela. En un momento dejé de luchar por mí y dije que quería que él se quedara”, expresó Leo, con la voz quebrada y sin poder contener las lágrimas. La despedida entre ambos reflejó la profundidad del vínculo forjado durante la competencia.

Leo protagonizó una de las despedidas más dolorosas del 'Desafío 2025' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Al tomar la palabra, Lucho agradeció la oportunidad de haber formado parte de “La Ciudad de las Cajas” y reconoció el aprendizaje obtenido en su paso por el programa. “Ellos saben lo mucho que los aprecio. Estar acá me hizo aprender muchas cosas. Me duele, nunca pensé irme tan rápido. Felicito a los demás. A Valentina le digo que en lo que estuve acá pude apoyarla, quererla y siempre era esa persona que me impulsaba a dar lo mejor de mí”, manifestó el concursante, dirigiéndose especialmente a su compañera de equipo.

Consultado por Andrea Serna sobre si se arrepentía de no haber cumplido la misión que le asignó la producción, Lucho fue claro al afirmar que no sentía remordimiento por su decisión, reafirmando así su lealtad hacia el equipo Alpha y sus principios personales.

En el momento de su despedida, Lucho mostró su emoción y, con la mirada al cielo, transmitió la convicción de que su esfuerzo y valores trascendieron la competencia, convencido de que su mayor logro fue honrar la memoria de quienes lo inspiran.