Laura G volvió a ser polémica: esta vez por vender un producto en redes sociales que no está aprobado por la FDA

Una nueva controversia rodea a la empresaria y modelo por la venta en redes sociales de un suplemento con centella asiática que no cuenta con aval de la FDA

Por Elsa Barrera

Laura González, conocida como Laura G, enfrenta críticas por vender suplemento sin aprobación de la FDA - crédito Laura G Shop/Facebook

La modelo y empresaria Laura González, conocida públicamente como Laura G, enfrenta nuevamente críticas por promocionar y vender en sus redes sociales un suplemento que no posee aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su nombre en inglés).

El tema, que fue reportado por los medios digitales Rechismes y Le tengo el chisme, provocó un intenso debate sobre la responsabilidad de los influencers en la difusión de productos de salud.

Según información de Rechismes, el producto señalado es Beauty Boost - Gotu Kola, comercializado bajo la idea de ofrecer mejoras en la piel y otros beneficios estéticos. Este suplemento tiene como principal ingrediente la Centella asiática, conocida también como Gotu Kola, una planta con usos históricos en la medicina alternativa de Asia.

Documento de Health Canada que
Documento de Health Canada que detalla la alerta sanitaria emitida en 2006 para productos que contienen Gotu Kola - crédito @rechismes/Instagram

A pesar de los argumentos en favor de su “naturaleza” y su presunto registro ante la FDA, ni la entidad estadounidense ni otras autoridades internacionales han otorgado autorización para su empleo como tratamiento médico.

Le tengo el chisme informó que un comprador mexicano compartió presuntas capturas de pantalla en las que solicitaba información a Laura González sobre la legalidad y el registro sanitario de Beauty Boost - Gotu Kola. De acuerdo con estos mensajes, la empresaria habría evitado responder cuando se solicitó el certificado de aprobación de la FDA.

El mismo medio indicó que en Canadá existe desde 2006 una alerta sanitaria relacionada con el mismo compuesto, según documentación oficial de Health Canada. El producto fue retirado por considerarse de riesgo para la salud.

Capturas de pantalla presentadas por
Capturas de pantalla presentadas por un comprador, donde se cuestiona la legalidad del registro sanitario del suplemento promovido por Laura G - crédito @letengoelchisme/Instagram

La Centella asiática aparece bajo múltiples nombres, entre ellos Brahma-Buti, Divya e Indian Pennywort. Según la referencia obtenida en Drugs.com, esta hierba ha sido empleada en la medicina alternativa por sus supuestos efectos en la insuficiencia venosa y como apoyo en la curación de heridas.

Pese a estas atribuciones, la FDA ha reiterado que no reconoce Gotu Kola como medicamento aprobado para ninguna condición, ni avala su uso como sustituto de tratamientos médicos. La ausencia de regulación estándar para suplementos herbarios eleva el potencial de contaminación con metales tóxicos u otras sustancias no declaradas.

Expertos en salud consultados por medios internacionales han insistido en los riesgos de consumir productos no registrados oficialmente. Drugs.com precisa que los posibles efectos adversos del Gotu Kola incluyen dermatitis, reacciones alérgicas y complicaciones hepáticas, síntomas como náuseas intensas o ictericia. El uso oral de la planta se desaconseja tajantemente en personas embarazadas, con patología hepática o en niños, salvo prescripción expresa de un profesional de la salud.

Captura de las redes sociales
Captura de las redes sociales de Laura G, donde promociona productos que generan debate sobre la seguridad en su consumo - crédito Laura G Shop/Facebook

La investigación realizada por ReChismes y recolectada por otros medios tilda la distribución del producto de irregular. La propia Health Canada lo incluyó en una lista de ingredientes riesgosos dentro del catálogo de “medicamentos no aprobados”, lo que impulsó un retiro nacional de todas las partidas del suplemento desde 2006.

El expediente oficial consultado especifica distribución nacional y actividades de importación dirigidas por firmas como Nature’s Way of Canada Ltd. Las autoridades sanitarias clasificaron el caso bajo la etiqueta de “riesgo inaceptable para la salud”.

En medio de la polémica, el sitio web de Laura González mantiene varias presentaciones del producto en su catálogo, incluyendo suplementos como Beauty Boost Fat Burner y Gotu Kola, acompañados de mensajes comerciales que destacan propiedades no avaladas clínicamente, como la “eliminación de hasta el 90%” de la celulitis o el “mejoramiento de la piel”. Las ofertas incluyen otras hierbas populares en el mercado digital, como el diente de león.

Lista de productos ofrecidos en
Lista de productos ofrecidos en el sitio web de Laura González, destacando la presencia de suplementos sin aval clínico - crédito Laura G Shop

La controversia por la venta de Gotu Kola generó una ola de comentarios en redes sociales. Usuarios expresaron sus críticas hacia Laura González: “Esta señora solo genera problemas 😮”; “Se metió en un reality para montársela a la otra, y ahora vea 🤣🤣”; “A esta mujer le cayeron las 7 plagas de Egipto”; “Laura no sale de una cuando ya está en otra”.

Hasta el momento, Laura González no ha emitido una declaración pública sobre la investigación ni sobre los cuestionamientos.

