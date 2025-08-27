Colombia

Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’, reveló que el gimnasio le salvó su vida

El chef y jurado bogotano relató cómo el ejercicio físico alteró positivamente su vida, porque le brindó equilibrio emocional y nuevas motivaciones, luego de enfrentar momentos críticos

El chef comparte con sus seguidores detalles de su transformación física, resultado de años de ejercicio regular

Jorge Rausch, figura reconocida de Masterchef Celebrity y uno de los chefs más influyentes del país, atribuye a la actividad física un papel decisivo en su bienestar.

El cocinero aseguró que hacer ejercicio no solo modificó su aspecto, sino que además le salvó la vida en un momento de crisis personal.

Rausch afirmó de manera pública que el entrenamiento diario fue determinante para salir adelante frente a circunstancias adversas. A través de una reflexión, expresó: “el gimnasio no solo cambió mi cuerpo, me salvó la vida cuando todo lo demás parecía estar fuera de control. El gimnasio me dio estructura, propósito y paz”.

El mensaje motivacional de Rausch
El mensaje motivacional de Rausch sobre el impacto del ejercicio, aplaudido por seguidores en redes sociales

Esta declaración, inicialmente difundida en inglés en sus redes sociales, fue interpretada por sus seguidores como una confesión sobre desafíos importantes en su recorrido personal y profesional.

La incorporación del ejercicio a su rutina diaria ha sido documentada por Jorge Rausch a través de diferentes canales, principalmente en su cuenta de Instagram. Ahí se encuentran imágenes y videos que reflejan el esfuerzo detrás de su transformación. Rausch ha dedicado tiempo y recursos a instalar su propio espacio de entrenamiento en casa, insistiendo en la importancia de la constancia y el compromiso para lograr cambios sostenidos tanto a nivel físico como mental.

El 13 de agosto de 2023, el chef compartió en su perfil social una fotografía que evidenciaba los frutos de su disciplina. “Body reshape. 55 años. Toca darle por años consistentemente pero es muy gratificante el proceso tanto física como mentalmente. Es la forma de mantenerme joven y sobrio. Si yo puedo cualquiera puede. Vamos a darle con toda a cumplir esos sueños”, escribió el jurado de Masterchef Celebrity, animando a sus seguidores a adoptar estilos de vida más activos.

Jorge Rausch publicó en Instagram
Jorge Rausch publicó en Instagram una imagen que refleja los avances de su proceso fitness a los 55 año

Las publicaciones de Rausch tienen impacto positivo en la comunidad digital. Personas de diferentes edades y contextos sociales lo mencionan como referente de motivación y perseverancia para acercarse al mundo del fitness. De este modo, la experiencia del chef ha servido para visibilizar la importancia de la salud integral.

“🔥🙌❤️ excelente!! Así es!’“; ”Que bacano cuando trabajamos en nosotros mismos, cuando fortalecemos nuestro cuerpo y hacemos de él la mejor versión ❤️ Felicidades Chef 😍“; ”Grande chef! 🔥 Termino Rausch 👌🏻🥩“; ”Cuerpazo a los 55, ya quisieran estar así dos de 25″, son algunas reacciones en las fotografías del jurado bogotano.

Cuáles son los beneficios de la actividad física

La práctica deportiva también influye en el estado de ánimo, según lo reportado por Mayo Clinic. La liberación de endorfinas, generada durante la actividad física, contribuye a reducir la tensión, facilitar la relajación y brindar una sensación de bienestar general. Muchas personas encuentran en el ejercicio una herramienta útil para fortalecer la autoestima y mejorar la percepción sobre su imagen personal.

El ejercicio regular contribuye a
El ejercicio regular contribuye a mejorar la salud física y mental, ayudando a prevenir enfermedades y promoviendo el bienestar integral

Para quienes experimentan dificultades con el descanso, la actividad física constituye un recurso valioso. Diversos estudios han asociado la regularidad del ejercicio con la mejora de la calidad del sueño, siempre que la práctica no se realice inmediatamente antes de ir a la cama. Además, la actividad física aporta beneficios para la vida íntima, favoreciendo el aumento de energía, la confianza y, en algunos casos, la reducción de problemas de disfunción sexual.

Mayo Clinic recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso cada semana. Los expertos sugieren complementar estos periodos con rutinas de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana, a fin de estimular los principales grupos musculares. Caminar a paso ligero, montar en bicicleta, nadar o incluso realizar trabajos domésticos activos son alternativas válidas para quienes desean integrar el ejercicio en su vida cotidiana.

La historia de transformación del chef Jorge Rausch representa un ejemplo para aquellas personas que buscan incorporar hábitos saludables, sin distinción de edad o condición física previa. Su caso resalta la posibilidad de afrontar retos personales recurriendo a recursos al alcance, como el deporte.

