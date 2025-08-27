Estos son los bancos más baratos a la hora de retirar sus ahorros fuera del país: tenga en cuenta cuando viaje

Las comisiones por retiros internacionales podría ser elevadas, según la entidad bancaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cada vez se vuelve más común entre los viajeros la práctica de llevar sus ahorros en su cuenta bancaria y retirarlos directamente en la moneda local del país al que arriban, ahorrándose el trámite de ir a una casa de cambio y realizar hasta tres conversiones.

Sin embargo, la nueva tendencia también supone nuevos costos para los clientes bancarios, pues las entidades financieras cobran una comisión por el retiro de dinero a través de cajeros internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, entre las instituciones financieras colombianas que aplican las tarifas más elevadas por retiros de dinero en cajeros internacionales, AV Villas se destaca por cobrar $27.650 por transacción, seguido por el Banco de Bogotá, cuyo cargo alcanza $21.320.

Estas cifras reflejan la diferencia sustancial que pueden encontrar los viajeros en función del banco donde tengan su cuenta de ahorros, un aspecto relevante al considerar los gastos adicionales durante desplazamientos en el exterior.

El análisis realizado por La República, basado en datos de la Superintendencia Financiera actualizados al 1 de julio, revela que la entidad que impone el menor costo por este servicio es el banco Bbva, que ubicó su tarifa en $6.803,65 ($1,69 dólares) para sus clientes de cuentas de ahorro.

En segundo lugar aparece Lulo Bank, con un cobro de $6.850, seguido de cerca por el Banco Unión, que establece $6.950 para el mismo tipo de producto.

El listado continúa con el Banco Finandina, que exige $7.300 por cada retiro, y luego una serie de bancos cuyo costo ronda los $7.400: Banco Mundo Mujer (originario de Popayán), Banco Agrario de Colombia, GNB Sudameris, Itaú y Banco Falabella.

Por debajo de los $7.500, se ubican Banco Serfinanza con $7.450 y Banco Caja Social que cobra $7.490 por los retiros internacionales de sus cuentas de ahorro.

Sobrepasando esa franja, otras entidades como el Banco Popular establecen un cobro de $7.530, apenas superado por $5 con respecto a Scotiabank Colpatria que sitúa la cifra en $7.535. Justo antes de llegar a la barrera de los $8.000, figura Bancoomeva con $7.841.

Entre los bancos más grandes del país, Bancolombia sobresale con una tarifa de $9.900, mientras que Banco Coopcentral se posiciona en el rango de los $10.000. Un escalón arriba se encuentran Banco de Occidente, que cobra $19.000, y Banco Davivienda, cuya tarifa asciende a $20.000.

Estas disparidades en los costos de retirar dinero en el extranjero evidencian la importancia de verificar y comparar las condiciones que cada banco ofrece. Un proceso de planeación financiera previo al viaje puede incidir significativamente en el presupuesto de quienes planean utilizar cajeros internacionales, sobre todo teniendo en cuenta la inminente temporada de vacaciones y la proximidad de la semana de receso en octubre.

Compras con tarjetas de crédito serán más costosas: así quedó la tasa de usura en agosto

El informe más reciente sobre las tasas de interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia incluye cifras que impactan directamente a sectores productivos y populares: la tasa para el crédito popular productivo urbano se situó en 59,41% efectivo anual, una cifra que demuestra cómo el costo del financiamiento puede superar ampliamente el promedio para el crédito de consumo.

En modalidades como el crédito productivo rural y el mayor monto productivo, también se observaron tasas destacadas de 14,17% y 25,15% respectivamente. Para el caso del crédito popular productivo rural, la cifra escaló hasta 49,55%. Estas tasas varían según el destino del crédito y pueden alcanzar niveles superiores al 89% efectivo anual, en particular para el crédito popular productivo urbano.

De acuerdo con la Resolución 1490 de 2025 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la tasa de usura para el mes de agosto de 2025 fue establecida en 25,17% efectivo anual.

Esta cifra corresponde a 1,5 veces el interés bancario corriente, que también fue actualizado por la entidad y fijado en 16,78% efectivo anual en la modalidad de crédito de consumo y ordinario. Según el reporte autorizado, esta actualización implicó un aumento de 26 puntos básicos (0,26%) respecto a la tasa registrada en julio, la cual era del 16,52%.