Esta es la identidad del hombre que murió en un vuelo Miami-La Paz, Bolivia, y que aterrizó de emergencia en Barranquilla

El pasajero, que viajaba con su esposa, no respondió a maniobras de reanimación ni al uso de desfibrilador, según reportes oficiales y comunicados de la aerolínea y la Aeronáutica Civil de Colombia - crédito @veranodelarosa/X

A pesar de los esfuerzos inmediatos de los equipos médicos tras el aterrizaje de emergencia en Barranquilla, Andrés Dewayne Castro no pudo ser reanimado y falleció a la 1:05 p. m. en el Hospital Universidad del Norte.

Según medios locales y nacionales, se informó que el hombre, ciudadano estadounidense de 39 años, viajaba con su esposa en un vuelo internacional de Boliviana de Aviación (BoA) que cubría la ruta desde La Paz hasta Miami, cuando sufrió una emergencia médica de gravedad, lo que condujo a un aterrizaje no programado en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en territorio colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información confirmada por la Aeronáutica Civil de Colombia, la alerta se recibió al mediodía del 25 de agosto, indicando que un pasajero se encontraba en “estado crítico de salud e inconsciente” a bordo del avión.

El ciudadano experimentó un infarto durante el vuelo. Durante el trayecto, un médico que también era pasajero practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y empleó un desfibrilador externo automático sin lograr respuesta, según informó la Aeronáutica Civil en un comunicado oficial el 26 de agosto del 2025.

El avión aterrizó en Barranquilla a las 12:20 del mediodía. Allí, el personal de Sanidad Aeroportuaria esperaba a Castro y, una vez recibido, fue trasladado en ambulancia de inmediato. Los médicos confirmaron la “ausencia de signos vitales” y poco después, su deceso en el centro hospitalario.

Comunicado oficial sobre pasajero muerto en un avión con ruta Miami Barranquilla - crédito Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil manifestó que se activaron todos los protocolos de emergencia conforme a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y que la respuesta incluyó la coordinación entre la tripulación, el personal del aeropuerto y los servicios médicos.

El organismo expresó sus condolencias a la familia de la víctima y enfatizó que se actuó con “excelencia, con humanidad” durante la atención de la emergencia.

La aerolínea BoA también emitió un comunicado en el que puntualizó: “La tripulación cumplió con los procedimientos establecidos, posteriormente se realizó el procedimiento de asistencia médica en tierra. Lamentablemente, se registró el fallecimiento del pasajero”.

Según medios bolivianos, Catro era originario del estado de Oregón, Estados Unidos. Según su esposa, quien lo acompañaba en el viaje, trabajaba en un lavadero de autos y además, afirma que su esposo en vida no tenía padecimientos médicos relacionados con la causa de la muerte.

Muere funcionario de la ONU en vuelo entre Bogotá y Pereira

El fallecimiento de Juan David Martín Jiménez, un funcionario de la ONU y referente en innovación social, durante un vuelo comercial en Colombia, ha generado consternación en los círculos profesionales y personales que lo rodeaban.

El reconocido especialista en innovación social Juan David Martín Jiménez falleció debido a un infarto sobre el avión de Avianca, pese a los esfuerzos médicos realizados tras el aterrizaje - crédito Colprensa

El deceso se produjo el 11 de junio, cuando el diplomático de 47 años sufrió un infarto agudo a bordo de una aeronave de Avianca que cubría la ruta entre Bogotá y Pereira.

El incidente tuvo lugar cerca de las 11:05 a. m., pocos minutos antes de que el avión aterrizara en el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira.

Martín Jiménez comenzó a manifestar síntomas de malestar general durante el trayecto y perdió el conocimiento mientras permanecía en su asiento. La tripulación activó los protocolos de emergencia y, al llegar a tierra, el pasajero recibió atención inmediata por parte del personal médico en la zona interna del aeropuerto.

A pesar de los intentos de reanimación, se confirmó su fallecimiento por causas naturales. La trayectoria de Juan David Martín Jiménez en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) lo posicionó como un profesional destacado en el diseño estratégico y la implementación de proyectos de innovación social, con especial énfasis en movilidad y circularidad.

Su labor incluía la participación activa en diálogos internacionales vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, donde aplicaba enfoques basados en el diseño para impulsar soluciones innovadoras.

Un infarto agudo sorprendió al profesional de diseño estratégico Juan David Martín Jiménez durante un trayecto aéreo. Su fallecimiento fue confirmado tras recibir atención médica sin éxito en Pereira - crédito Hamburg Sustainbality Conference

En el ámbito profesional, Martín Jiménez lideraba el Laboratorio Acelerador del Pnud en Colombia, una iniciativa integrada en una red global presente en 115 países.